Keliaujant į Sakartvelą būtina apsidrausti – kitaip į šalį nepateksite

Asociatyvi Pexels nuotr.
Nuo 2026 m. sausio 1 d., pagal Gruzijos turizmo įstatymą, visi į šalį atvykstantys turistai privalo turėti galiojantį kelionių draudimą. Neturint galiojančio draudimo, keliautojas gali būti neįleistas į šalį, o oro linijos gali paprašyti pateikti draudimo įrodymą dar prieš įlipant į lėktuvą.
Be kelionių draudimo – rizikuoja būti neįleisti arba gauti baudą
Jei anksčiau kelionių draudimas keliaujant į Sakartvelą buvo tik rekomenduojamas – nuo 2026 sausio 1 d. jis tapo privalomas. Neturint kelionių draudimo visi keliautojai rizikuoja būti neįleisti į šalį arba jiems skirta maždaug 100 eurų bauda, pranešime spaudai aiškina „Balcia“ Asmens draudimo produktų vadovė Natalija Misėkienė.
„Pats draudimas neturi būti niekuo ypatingas, o dauguma Lietuvoje išduodamų kelionių draudimų turėtų atitikti visus reikalingus reikalavimus. Svarbiausia, kad draudimo suma būtų ne mažesnė nei 10 000 eurų. Taip pat rekomenduojame polisą atsispausdinti popieriniu formatu, anglų kalba, nes jo reikalaujama pasienyje“, – sako N. Misėkienė.
Kaip teigia Asmens draudimo produktų vadovė, pagal įstatymą, atvykus į Sakartvelą, draudimo polisą galima pateikti ir skaitmeniniu formatu, tačiau saugiau jį prieš kelionę turėti ir popieriniu pavidalu. Taip pat labai svarbu draudimą sudaryti iki kelionės pradžios, nes jo neturint oro linijos gali neleisti įlipti į lėktuvą.
Perkant kelionių draudimą į Sakartvelą „Balcia“ bendrovėje reikėtų pasirinkti regioną „Europa“, tačiau kai kuriose draudimo bendrovėse Sakartvelas gali būti priskirtas regionui „Visas pasaulis“.
„Draudimas turi galioti visą buvimo šalyje laiką (įskaitant atvykimo ir išvykimo dienas), apimti visą Sakartvelo teritoriją ir padengti gydymo išlaidas ligos ar nelaimingo atsitikimo atveju. Minimali medicininio draudimo suma – 10 000 eurų. Draudimo polise turi būti nurodyta draudimo galiojimo teritorija, draudimo laikotarpis, draudimo apsauga ir draudimo sumos bei draudimo įmoka“, – sako N. Misėkienė.
Rekomenduoja nevykti į Abchazijos ir Cchinvalio regionus
Užsienio reikalų ministerija rekomenduoja nevykti į Sakartvelo valdžios nekontroliuojamus Abchazijos ir Cchinvalio (Pietų Osetijos) regionus, taip pat nesilankyti šalia administracinės ribos. Lietuvos Respublikos konsulinės pagalbos teikimas šiose teritorijose nėra įmanomas. Taip pat nerekomenduojama kirsti Sakartvelo ir Rusijos Federacijos sienos tuose ruožuose, kurių nekontroliuoja Sakartvelo valdžia, kadangi pagal Sakartvelo įstatymus užsienio piliečiams draudžiama įvažiuoti į jo teritoriją per Abchazijos ir Cchinvalio regionus. Atvykti į šiuos regionus galima tik iš Sakartvelo kontroliuojamos teritorijos pusės.
Užsieniečiai, atvykę į šias teritorijas, nesilaikydami nustatytos tvarkos, rizikuoja susidurti su sunkumais iš jų išvažiuojant. Atvykimas į Abchaziją ar Cchinvalio regioną iš Rusijos arba išvykimas iš jų tiesiogiai į Rusiją Sakartvelo institucijų yra traktuojamas kaip neteisėtas sienos kirtimas ir yra atitinkamai baudžiamas (gali būti uždraustas atvykimas į šalį, taikomos baudos, o kai kuriais atvejais – ir laisvės atėmimas). Rusija, išleidusi užsieniečius į Abchaziją ar Cchinvalio regioną, nebūtinai įsileidžia juos atgal, nes nustoja galioti jų turėtos vienkartinės vizos. Kelionėje po kitas Sakartvelo dalis rekomenduojama imtis įprastinių atsargumo priemonių. Daugiau informacijos: https://keliauk.urm.lt/countries/view/sakartvelas-gruzija