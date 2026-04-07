Keičiame padangas. Kur dėti senas?

Atėjus balandžiui, vairuotojai visoje Lietuvoje pradeda keisti žiemines padangas į vasarines. Nors tai yra įprasta sezoninė praktika, Valstybinių miškų urėdijos (VMU) miškininkai primena, kad pakeitus padangas svarbu tinkamai pasirūpinti nebereikalingomis padangomis. Ne vietoje paliktos padangos ne tik darko kraštovaizdį, bet ir daro ilgalaikę žalą aplinkai, ypač miškuose, kur vis dar aptinkami nelegalūs sąvartynai.
Naudotos padangos – nuo taršos iki gaisrų rizikos
Naudotos padangos priskiriamos prie atliekų, kurių negalima šalinti kartu su buitinėmis šiukšlėmis ar palikti gamtoje. Senos padangos skyla labai lėtai, irdamos į dirvožemį ir gruntinius vandenius išskiria kenksmingas chemines medžiagas, tokias kaip sunkieji metalai ir naftos produktai, bei tampa pavojingomis buveinėmis kenkėjams. Ilgai nesuyrančios atliekos patenka į maisto grandinę, keičia miško mikroklimatą ir daro ilgalaikį neigiamą poveikį ekosistemai.
Taip pat miške paliktos padangos kelia didelę gaisrų riziką. Padangų gaisrai yra itin pavojingi – joms degant į orą išsiskiria žmogui ir gamtai kenksmingos cheminės medžiagos. Degančios padangos yra sunkiai užgesinamos, todėl toksiški dūmai gali užteršti dideles teritorijas.
Kur galima priduoti panaudotas padangas?
Gyventojai turi kelias galimybes utilizuoti padangas. Keičiant padangas autoservise, senos padangos paprastai priimamos vietoje – ši paslauga dažnai įskaičiuota į padangų keitimo kainą. Senas padangas priima ir kai kurie padangų pardavėjai, jei iš jų yra perkamos naujos padangos.
Taip pat padangas galima pristatyti į didelių gabaritų atliekų surinkimo aikšteles, kur jos priimamos nemokamai arba už simbolinį mokestį. Stambiagabaričių atliekų surinkimo aikštelių sąrašą rasite čia: https://aaa.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/atliekos/atlieku-tvarkytojai/dideliu-gabaritu-stambiagabariciu-atlieku-surinkimo-aiksteles-lietuvoje/.
Atsakomybė už neteisėtą padangų šalinimą
Miškininkai pabrėžia, kad padangų palikimas miškuose ar kitose gamtinėse teritorijose yra laikomas aplinkos teršimu. Išmestos padangos, nors nepriskiriamos pavojingosioms atliekoms, reglamentuojamos atskirai – už neteisėtą jų išmetimą gali būti skiriama bauda iki 6 tūkst. Eur.
Už neteisėtą atliekų išmetimą į aplinką, kai atliekos yra nepavojingos ir jų kiekis neviršija 15 m³ arba 7 m³, kai atliekos yra pavojingos, taikoma administracinė atsakomybė – baudos nuo kelių šimtų iki kelių tūkstančių eurų.
Jeigu atliekų kiekiai viršija įstatyme nustatytas ribas, taikoma baudžiamoji atsakomybė. Tokiais atvejais pažeidėjui gali būti skiriama ne tik didelė piniginė bauda, bet ir laisvės atėmimas. Be to, pažeidėjai privalo atlyginti aplinkai padarytą žalą ir sutvarkyti užterštą teritoriją.
Miškuose surenkamų padangų mastas
VMU duomenimis, kiekvienais metais miškininkai vidutiniškai surenka nuo 150 iki 220 t padangų. 2023 m. šalies miškuose surinkta daugiau nei 212 t, 2024 m. – daugiau nei 192 t padangų. Praėjusiais metais miškininkai surinko daugiau kaip 160 t padangų.
Visas miškuose paliktas atliekas ir šiukšles VMU miškininkai rūšiuoja ir išveža utilizuoti. Skaičiuojama, kad norint išvežti 100 t padangų, reikia 11-os sunkvežimių.
Radę miške išmestas padangas ar kitas atliekas, informuokite artimiausią VMU regioninį padalinį (https://vmu.lt/kontaktai/) arba fiksuokite pažeidimus platformoje „Tvarkau Lietuvą“ (https://tvarkaulietuva.lt/).
Pastebėję pažeidėjus, nedelsdami skambinkite 112.
Miškininkai ragina gyventojus elgtis atsakingai ir prisidėti prie švaresnės aplinkos kūrimo. Tinkamas padangų tvarkymas – paprastas, tačiau reikšmingas žingsnis siekiant išvengti taršos ir išsaugoti Lietuvos miškus ateities kartoms.
Valstybinių miškų urėdijos pranešimas
Palikite komentarą