Gaisrai Trakų rajono savivaldybėje

Prasidėjus kalendoriniam pavasariui Trakų rajono savivaldybėje 2026 metų kovo mėn. kilo 32 gaisrai. Palyginus su 2025 m. tuo pačiu laikotarpiu, kai kilo 40 gaisrų, gaisrų šiemet sumažėjo 20 proc. Skaudžią šių metų žūčių statistiką papildė kovo 22 d. Trakų r. sav., Aukštadvario sen., Jurgionių k. kilę gaisras, kuris nusinešė dviejų žmonių gyvybes. Dar viena skaudi nelaimė, primenanti, kokia negailestinga ir visą naikinanti gali būti ugnis. 2025 m. kovo mėnesį žūčių pavyko išvengti.
Per minėtą laikotarpį 6 gaisrai kilo gyvenamosios paskirties pastatuose, t. y. 18,75 proc. visų gaisrų. Gaisrai kilo Trakų r. sav., Senųjų Trakų sen., Senojo Tarpupio k. dviejų aukštų mūriniame gyvenamajame name, Trakų r. sav. Lentvario sen., Račkūnų k. dviejų aukštų mūriniame gyvenamajame name, Trakų r. sav. Lentvario sen., Aukštųjų Semeniukų k., mediniame vieno aukšto negyvenamajame name, Trakų r. sav., Rūdiškių sen., Rūdiškėse mūriniame dviejų aukštų daugiabutyje, Trakų r. sav., Aukštadvario sen., Jurgionių k. vieno aukšto su mansarda mediniame gyvenamajame name, Trakų r. sav., Rūdiškių sen., Rūdiškėse vieno aukšto su palėpė mediniame gyvenamajame name.
Vieną kartą liepsnojo pagalbinio ūkio paskirties pastatas (3,12 proc. visų gaisrų). Gaisrai kilo Trakų r. sav. Onuškio sen., Taučionių k. medinėje vieno aukšto pirtyje.
Ugniagesiai gelbėtojai 2 kartus vyko gesinti transporto priemonių, tai sudarė 6,25 proc. visų gaisrų. Automobiliai degė Trakų r. sav., Trakų sen. Poguliankos vs. ir Trakų r. sav. Onuškio sen., Alešiškių I k.
Atėjus kalendoriniam pavasariui 23 kartus ugniagesiai gelbėtojai vyko atviroje teritorijoje gesinti gaisrų, t.y. 71,88 proc. visų gaisrų.
Pagrindinės gaisrų priežastys – pašalinis ugnies šaltinis (68,75 proc.), neatsargus žmogaus elgesys (15,62 proc.), krosnių, židinių bei dūmtraukių įrengimo ir jų eksploatavimo reikalavimų pažeidimai bei gedimai (9,37 proc.), transporto priemonių elektros instaliacijos gedimai (3,13 proc.), tyčinė žmonių veika (padegimai) (3,13 proc.)
Be gaisrų gesinimo, šių metų sausio mėnesį ugniagesiai gelbėtojai atliko ir 3 gelbėjimo darbus. Palyginus su praėjusių metų tuo pačiu laikotarpiu, kai buvo atlikti 7 gelbėjimo darbai, šiemet jų poreikis sumažėjo. Ugniagesiai gelbėtojai 1 karta talkino kitoms specialiosioms tarnyboms. 2 kartus važiavo surinkti išbėgusiu automobilio tepalų.
Trys kartus Trakų priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos pajėgos važiavo į pagalbą kaimyniniuose rajonuose (Varėnos r. sav. ir Vilniaus r. sav.).
Norime informuoti, kad žolės deginimas užtraukia administracinę atsakomybę. Neatsakingas žolės deginimas, gali sukelti didelių nuostolių, gamtai ir žmonių turtui. Įspėjame, kad balandžio mėnesį bus vykdoma prevencinė akcija „Nedegink žolės“, kurios metu priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos pareigūnai vykdys reidus.
Trakų priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos informacija
