Kaip suplanuoti kiemo apšvietimą, kad vasaros vakarai būtų jaukūs ir saugūs?

Asociatyvi nuotr.
Vasaros vakarai kieme dažnai tampa maloniausia dienos dalimi, kai norisi ilgiau pabūti lauke, pasimėgauti ramybe, pasikviesti svečių ar tiesiog atsipalaiduoti terasoje. Tačiau tam, kad laikas kieme būtų iš tiesų komfortiškas, svarbu pasirūpinti tinkamu apšvietimu. Gerai suplanuotas kiemo apšvietimas ne tik sukuria jaukią atmosferą, bet ir padeda išvengti nelaimingų atsitikimų, užtikrina saugumą bei pabrėžia gražiausias sklypo vietas.
Nuo ko pradėti planuojant kiemo apšvietimą?
Pirmas žingsnis planuojant apšvietimą yra įvertinti, kurios kiemo zonos turi būti apšviestos labiausiai. Dažniausiai tai būna įėjimas į namus, takeliai, laiptai, vartai, terasa ar vieta, kurioje leidžiamas laisvalaikis. Šios vietos turi būti apšviestos taip, kad būtų patogu judėti ir aiškiai matytųsi paviršius, ypač tamsiu paros metu.
Kitas svarbus aspektas yra norimas apšvietimo efektas. Kieme apšvietimas gali būti funkcionalus, kai pagrindinis tikslas yra matomumas, arba dekoratyvus, kai siekiama pabrėžti augalus, medžius, gėlynus ar architektūrines detales. Geriausias rezultatas pasiekiamas tada, kai šie du tikslai suderinami tarpusavyje.
Kaip sukurti jaukumą ir išryškinti kiemo erdves?
Jaukumas kieme dažniausiai kuriamas ne vien ryškia šviesa, o subtiliais šviesos akcentais. Tam puikiai tinka šviestuvai, kurie apšviečia takelius, terasos perimetrą ar augalų zonas. Toks apšvietimas leidžia sukurti šiltą foną, kuris neerzina akių ir tuo pačiu padeda aiškiai matyti aplinką.
Labai svarbu apgalvoti šviestuvų išdėstymą. Jei apšvietimas bus išdėstytas netolygiai, kai kurios vietos gali likti visiškai tamsios, o kitos – per daug apšviestos. Tinkamai išdėstyti šviestuvai leidžia sukurti natūralų šviesos balansą, kuris atrodo estetiškai ir yra praktiškas kasdieniam naudojimui.
Būtent todėl vis dažniau pasirenkami lauko šviestuvai su saulės baterijomis, nes juos galima lengvai perkelti ir pritaikyti pagal poreikį. Jei nusprendžiama pakeisti terasos zonos išplanavimą ar atsiranda naujas takelis, tokius šviestuvus galima greitai perstatyti be papildomų montavimo darbų. Tai itin patogu žmonėms, kurie mėgsta atnaujinti aplinką arba ieško lankstaus sprendimo.
Kodėl verta rinktis lauko šviestuvus su saulės baterijomis?
Vienas didžiausių privalumų renkantis lauko šviestuvus su saulės baterijomis yra jų ekonomiškumas. Kadangi šviestuvai energiją kaupia dienos metu, vakare jie šviečia nenaudodami elektros iš tinklo. Tai leidžia sumažinti energijos sąnaudas ir tuo pačiu prisidėti prie tvaresnio gyvenimo būdo.
Taip pat svarbu ir tai, kad šie šviestuvai dažniausiai nereikalauja sudėtingo įrengimo. Nereikia kasti tranšėjų laidams ar atlikti elektros instaliacijos darbų, todėl kiemo apšvietimą galima įsirengti greitai ir paprastai. Daugeliu atvejų užtenka pasirinkti tinkamą vietą, įtvirtinti šviestuvą į žemę ar pritvirtinti prie paviršiaus ir leisti jam įkrauti bateriją.
Kokybiški saulės energija maitinami šviestuvai dažnai turi judesio daviklius, automatinį įsijungimą sutemus bei skirtingus švietimo režimus. Tai suteikia papildomą saugumo jausmą, nes judėjimo zonos gali būti apšviestos automatiškai, kai tik kas nors priartėja. Tokie sprendimai itin naudingi prie vartų, garažo ar įėjimo durų.
Tinkamai suplanuotas kiemo apšvietimas leidžia ne tik saugiai judėti tamsoje, bet ir paverčia kiemą jaukia vieta, kurioje norisi būti ilgiau. Pasirinkus lauko šviestuvus su saulės baterijomis, galima mėgautis praktišku, moderniu ir patogiu sprendimu, kuris puikiai tinka vasaros vakarams ir kasdieniam naudojimui viso sezono metu.
PR