Čižiūnų socialinių paslaugų centro kasdienybė

Centro gyventojų užimtumas yra labai svarbi kasdienio gyvenimo dalis. Čižiūnų socialinių paslaugų centro nuotr.
Ireną Kalkienę, jau 12 metų vadovaujančią Trakų rajono Čižiūnų socialinių paslaugų centrui, kalbina „Trakų žemės“ laikraščio žurnalistė Gražina Karpovičienė.
Kada buvo atidarytas Čižiūnų socialinių paslaugų centras, kokia jo atidarymo istorija?
Centras įsteigtas 2009 m. įgyvendinus projektą, kuris buvo finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų, Lietuvos Respublikos biudžeto, Trakų rajono savivaldybės ir Bornės (Olandija) bendrovės „Woonbeheer“ lėšų. Tai kompleksinė socialinių paslaugų įstaiga, teikianti bendrąsias ir specialiąsias socialines paslaugas. Bendrosios socialinės paslaugos – transporto, asmens higienos ir priežiūros, skalbimo, maitinimo ir socialinės priežiūros – teikiamos Aukštadvario, Grendavės, Onuškio seniūnijų senyvo amžiaus gyventoms ir gyventojams su negalia. Ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės globos, dienos socialinės globos institucijoje paslaugas gauna Trakų rajono gyventojai, kuriems yra nustatytas šių paslaugų poreikis.
Irena Kalkienė, Čižiūnų socialinių paslaugų centro direktorė. Asmeninė nuotr.
Kas yra centro gyventojai? Ar čia gali apsigyventi visi norintys, ar tik Trakų rajono gyventojai?
Centro gyventojai yra senyvo amžiaus asmenys ir suaugę asmenys su negalia. Ilgalaikės, trumpalaikės socialinės globos ir apgyvendinimo paslaugų poreikis rajone yra didelis, eilėje laukiančių šių paslaugų taip pat yra, todėl apgyvendinti gyventojų iš kitų rajonų nėra galimybės.
Kaip tapti jūsų gyventoju ir kiek tai kainuoja?
Asmuo, kuriam reikalingos socialinės globos ar apgyvendinimo paslaugos, turėtų kreiptis pagal savo gyvenamąją vietą į seniūnijoje dirbantį socialinį darbuotoją arba į Trakų rajono Socialinės paramos skyrių ir pateikti prašymą socialinėms paslaugoms gauti. Socialinės globos kaina asmenims su sunkia negalia 2025 m. buvo 1525 Eur/mėn., asmenims su negalia – 1240 Eur/mėn. Paslaugų kaina yra peržiūrima ir keičiantis išlaidų kaštams, gali keistis. Centre teikiamų socialinių paslaugų kainos yra skelbiamos centro puslapyje www.ciziunucentras.lt.
Žinome, kad šį centrą finansuoja (išlaiko) Trakų raj. savivaldybė. Ar patys gyventojai dar turi prisidėti, norėdami čia gyventi ir, jei taip, kiek tai jiems kainuotų?
Mokėjimo už ilgalaikę socialinę globą dydis sudaro 80 proc. asmens pajamų, 100 proc. slaugos tikslinės kompensacijos ir, jeigu asmuo turi savo vardu nekilnojamąjį turtą, moka turto mokestį.
Čižiūnų socialinių paslaugų centro nuotr.
Papasakokite, kaip gyventojai čia leidžia laiką, kuo užsiima, koks laisvalaikis, pramogos, gydymas?
Centro gyventojų užimtumas yra labai svarbi kasdienio gyvenimo dalis, padedanti palaikyti fizinę, emocinę ir socialinę gerovę. Organizuojamos veiklos užpildo laiką, suteikia prasmės, saviraiškos galimybių bei padeda išlaikyti savarankiškumą. Gyventojai patys pasirenka mėgstamas veiklas arba yra pasiūlomos, atsižvelgiant į gebėjimus, interesus ir sveikatos būklę. Siūlomos įvairios užimtumo formos: kasdieniniai užsiėmimai savarankiškumui palaikyti, mankšta ir pasivaikščiojimai, piešimas, stalo žaidimai, biblioterapija, filmų žiūrėjimas, organizuojami koncertai, susitikimai, edukacijos. Turime tradicines šventes, minime pagrindines metines šventes.
Gyventojams organizuojama nuolatinė pagalba vartojant vaistus, stebima sveikatos būklė, atliekamos slaugos ir asmens priežiūros procedūros, organizuojami periodiniai apsilankymai pas specialistus. Sveikatos priežiūros paslaugas teikia VšĮ Trakų raj. sveikatos centro Aukštadvario skyriaus ir VšĮ Krikščionių medicinos centro medikai. Pagal poreikį organizuojamos sveikatos priežiūros paslaugos kitose gydymo įstaigose.
Labai įdomu, kaip sudarote valgiaraštį? Kas tiekia produktus? Ar gyventojai patenkinti gaminamais patiekalais?
Maitinimas centro gyventojams yra perkamas centralizuotai ir tiekiamas pagamintas. Valgiaraščiai yra sudaromi pagal reikalavimus, kurie užtikrina patiekalų kokybę, saugą. Gyventojai maitinimą gauna 4 kartus per dieną. Taip pat kiekviename aukšte yra įrengtos valgyklėlės, kuriose savarankiški gyventojai gali pasigaminti maistą, pasidaryti arbatos, kavos.
Kiek gyventojų gyvena viename kambaryje?
Paslaugų gavėjai kambariuose apgyvendinami po 2.
Ar turite laisvų vietų ir kaip gyventojai gali pas jus patekti, gal reikia užsiimti eilę iš anksto?
Paskutiniais metais laisvų vietų būna labai retai. Atsiradus laisvai vietai centre apgyvendinami gyventojai, kurie yra laukiančiųjų paslaugų eilėje.
Gyventojai, kuriems reikalingos socialinės globos paslaugos, apgyvendinimo paslaugos, turi kreiptis į Socialinės paramos skyrių, pateikti prašymą ir kitus reikalingus dokumentus. Nustačius poreikį šioms paslaugoms ir priėmus sprendimą skirti šias paslaugas, asmuo yra įtraukiamas į laukiančiųjų eilę arba, esant laisvai vietai, nukreipiamas apgyvendinimui.
Čižiūnų socialinių paslaugų centro nuotr.
Kiek ir kokių profesijų darbuotojų iš viso dirba centre?
Tiesiogiai su socialinės globos paslaugų gavėjais dirba direktoriaus pavaduotojas socialinėms paslaugoms, 1 socialinis darbuotojas, užimtumo specialistas, 9 individualios priežiūros darbuotojai. Netiesiogiai su paslaugų gavėjais dirbantis personalas: direktorius, ūkio dalies vedėjas, vairuotojas, pagalbinis darbininkas, valytojas ir 9 individualios priežiūros darbuotojai, kurie dirba socialinės priežiūros padalinyje (pagalba į namus).
Ar turite transportą?
Centras turi du automobilius. Lengvasis automobilis „Citroen Berlingo“ skirtas vežti labiau savarankiškus paslaugų gavėjus. Automobilis „Volkswagen Transporter“ yra pilnai pritaikytas vežti asmenis su negalia, kuriame įrengtas keltuvas.
Gal galėtume paviešinti Jūsų kontaktus, kad mūsų skaitytojai galėtų su Jumis susisiekti iškilus klausimams?
Susisiekti galima mūsų centro tel.nr.: 052865558
Dėkojame už pokalbį.