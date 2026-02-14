Kai mieste gimsta balsas. Moterų choras „Trakai“

Pirma eilė: Miglė Dalgedaitė, Eglė Vaičaitienė, Gražina Paniukaitienė, Jaunius Šakalys, Brigita Šakalienė, Austėja Radzivanienė, Rasa Alesionkaitė-Čirbienė, Diana Tomaševič, Eglė Norkienė. Antra eilė: Audronė Gražulienė, Ieva Venzlauskė, Rosita Bliujienė, Rima Dobrovolskienė, Eglė Gineikė, Dalia Žaganevičienė, Jūra Seniut, Joana Giedraitytė, Justina Nalivaikienė, Lina Čižauskienė, Agnė Tomaševska, Raminta Zubenienė, Lina Jakutytė, Julija Ravinskienė. Trečia eilė: Ženeta Logminienė, Rūta Jakučionienė, Giedrė Kareivienė, Zita Norkienė, Valentina Svečiulienė, Jadvyga Trukščinienė, Almira Parmaksizoglu, Elena Valinevičienė, Laima Žilionienė, Jurgita Jakienė, Renata Bernotienė, Milda Motiejūnė. Aleksandro Aziulevičiaus nuotr.
Kartais dideli dalykai prasideda labai paprastai – nuo klausimo, kuo gyvena miesto žmonės. Prieš dvejus metus Trakuose gimė idėja, kuri šiandien jau turi balsą, vardą ir savo istoriją. Čia, savo mieste, susikūrė choras, o pats miestas padiktavo ir jo pavadinimą. Moterų choras „Trakai“ tapo bendrystės, augimo ir muzikos erdve, kurioje svarbus kiekvienas balsas.
Dviejų metų gyvavimo proga kalbamės su šios bendruomenės kūrėjais – choro vadovais Jauniumi Šakaliu ir Brigita Šakaliene bei choro dainininke ir seniūne Austėja Radzivaniene.
Choro vadovai prisimena pačią pradžią
„Kadangi abu su vyru esame choro dirigentai, vos nusprendę su šeima įsikurti Trakuose, iš karto pradėjome domėtis šio miesto kultūriniu gyvenimu. Pastebėję, kad pasaulietinio choro Trakuose nėra, šeimoje diskutavome, ar toks kolektyvas čia galėtų būti reikalingas. Visgi šią idėją kuriam laikui atidėjome, kol mūsų vaikai buvo labai maži. Tačiau socialiniame tinkle pamačiusi diskusiją tarp žmonių, norinčių dainuoti, nusprendžiau, kad negalime laukti. Buvome pakviesti pokalbiui į Trakų kultūros ir meno centrą, ir choras susibūrė greičiau, nei patys tikėjomės“.
Paklausti apie pirmuosius kolektyvo susitikimus, choro dirigentai neslepia – netrūko nežinomybės ir jaudulio:
„Vos paskelbus apie būsimą atranką, gavome nemažai žinučių ir skambučių, tačiau pažįstami miesto gyventojai kiek malšino entuziazmą, sakydami, kad daug nesitikėtume – Trakai nedideli, o kalbėti socialiniuose tinkluose apie norą dainuoti nėra tas pats, kas iš tikrųjų lankyti repeticijas. Tačiau atvykę į pirmąjį susitikimą maloniai nustebome – pamatėme pilną sceną žmonių. Tas pats pasikartojo ir antrąją atrankos dieną. Supratome – choras tikrai bus“.
Nuo pat susikūrimo chore dainuoja daugiau nei 30 moterų, tačiau kolektyvas augti nesustoja – nuolat vykdomos perklausos, kviečiamos prisijungti naujos narės.
Apie savo kelią chore pasakoja choro seniūnė Austėja Radzivanienė
„Chore dainavau nuo vaikystės – meilę dainavimui man įskiepijo mama. Ji pirmoji ir pamatė afišą apie Trakuose kuriamą naują chorą. Perskaičiusi kvietimą pastebėjau, kad vienas iš būsimų vadovų dirba „Liepaičių“ mokykloje, kurioje pati mokiausi muzikos, tad nusprendžiau išbandyti savo jėgas perklausoje.
Tuo metu pagrindinė mano veikla buvo motinystė, tad repeticijos tapo puikia proga „pravėdinti galvą“. Nors tai nelengvas darbas – reikia galvoti apie natas, sąskambius, tačiau kartu daug juokaujam, kartais net dainuoti tampa sunku (juokiasi)“.
Netrukus Austėjai buvo patikėtos ir choro seniūnės pareigos. „Buvo gera jausti choro narių pasitikėjimą. Mėgstu spręsti organizacinius klausimus, tad ši veikla nei kiek nevargino, o buvo maloni. Šiuo metu, pagausėjus šeimai, tenka kiek atsitraukti nuo repeticijų, bet džiaugiuosi galėdama ir toliau dalyvauti choro gyvenime. Nekantrauju sugrįžti dainuoti“.
Paklausta, ką pasakytų moterims, vis dar svarstančioms, ar verta ateiti į chorą, Austėja šypsosi: „Tikrai ateiti! Choras – tai ne tik malonus užsiėmimas po darbų, bet ir širdį pripildanti veikla, pilna muzikos, šypsenų ir bendrystės. Prisijungus, kiekvienos repeticijos lauksite taip pat noriai, kaip ir aš“.
Choro seniūnei labiausiai įsiminė išvyka į Šimtmetį mininčią Lietuvos dainų šventę bei pasirodymas Trakų miesto šventėje su grupe „Superkoloritas“ ir Trakų fanfariniu orkestru. „Tai buvo nepakartojamas bendrystės jausmas – kartu su kitais kolektyvais, pasaulio lietuviais, dainavome net ir Vilniaus troleibusuose. O koncertas Trakų miesto šventėje sulaukė itin didelio palaikymo tiek iš miestiečių, tiek iš svečių“ – prisimena Austėja.
Per dvejus metus moterų choras „Trakai“ surengė koncertus įvairiose Trakų rajono vietose, pasirodė Vilniuje, taip pat Druskininkuose vykstančiame chorų festivalyje „Vivat M. K. Čiurlionis! II“, na, o praėjus vos keliems mėnesiams nuo susikūrimo – ir Lietuvos dainų šventėje.
Apie augimą ir pokyčius – choro vadovė Brigita Šakalienė
„Nors nuo pirmųjų dienų vykdėme gan griežtas atrankas ir į kolektyvą priėmėme tik žmones, turinčius balsą ir muzikinę klausą, tačiau visos moterys atėjo su tikrai skirtinga muzikine patirtimi, tad sujungti balsus į darnų skambėjimą buvo nemenka užduotis. Taip pat, manau, kad smarkiai išsiugdėme sceninę kultūrą ir išraiškingą dainavimą, estetikos pojūtį ir tinkamą pasirengimą pasirodymams. Na, ir vienas svarbiausių dalykų – choras tapo bendruomene – palaiko vieni kitus, leidžia kartu laisvalaikį, organizuoja bendras veiklas, ir tai išties džiugina“.
Repeticijos moterų chorui „Trakai“ tapo laukiamais vakarais, o vadovų ambicija ir aiški kryptis žavėjo kiekvieną dalyvę. Choristės, iki tol nepažinojusios natų rašto, ryžosi mokytis, klausytis, stengtis ir nepasiduoti – kartu jos augo tiek muzikaliai, tiek žmogiškai. Choras tapo vieta, kur susitiko skirtingų profesijų ir pomėgių moterys, tapusios viena kitai ne tik kolegėmis, bet ir draugėmis. Užsimezgusios draugystės ne kartą įrodė, kad gyvenimo sunkumai tampa lengviau įveikiami, kai šalia yra artimas žmogus.
„Labiausiai įsiminęs ir širdį sušildęs įvykis – šią vasarą vykusi choro stovykla prie Vilkokšnio ežero. Stovykloje repetavome ypatingai gražioje, miškų ir ežerų apsuptoje aplinkoje, čia pajutome ir tikrą choro bendrystę – kiekviena choristė rūpinosi ne tik veiklomis ar organizavimu, bet ir viena kita“, – prisimena choro vadovė Brigita.
Šią vasarą choras ruošiasi vykti į chorų festivalį Čekijoje, o planų ateičiai netrūksta. Kaip sako choro vadovas Jaunius Šakalys:„Labai džiaugiuosi, kad repeticijose mums pavyksta atrasti balansą tarp kuo profesionalesnio dainavimo ir geros nuotaikos bei šiltos atmosferos kolektyve. Jau dabar matau, kad choras puikiai atrodo scenoje ir su kiekvienu pasirodymu tampa vis profesionalesnis – nekantriai laukia ir itin atsakingai ruošiasi kiekvienam koncertui bei išvykai. Ypatingą įspūdį chorui paliko dalyvavimas Dainų šventėje. Prieš kitą Dainų šventę nekantraujame sudalyvauti ir chorų reitingavimo konkurse, kuriame galėsime pasitikrinti savo jėgas tarp visų Lietuvos mėgėjų chorų. Pagrindinis mūsų tikslas išlieka toks pat – išlaikyti stiprią bendruomenę, ją papildyti naujais nariais, rengti įdomias programas ir pristatyti jas klausytojams. Tad nuoširdžiai noriu visus pakviesti ir į mūsų artimiausią pasirodymą Trakų kultūros ir meno centre šių metų vasario 16 dieną“, – dalijasi planais Jaunius Šakalys.
Atrodo, dar visai neseniai choristės rinkosi į pirmąsias perklausas, o šiandien gyvas, skambantis ir nuolat augantis moterų choras „Trakai“ švenčia antrąjį savo gimtadienį. Šis choras dainuos ir toliau – vedinas nuoširdaus noro ir meilės muzikai. Ir, regis, tą skambesį girdi bei vertina ir klausytojai.