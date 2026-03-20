Jaunieji miško bičiuliai sveikino sugrįžtančius paukščius

Danuta Pansevič, biologijos mokytoja
Paluknio „Medeinos” gimnazija tradiciškai šventė Žemės mėnesio pradžią. Biologijos mokytojos, JMB būrelio vadovės Danutos Pansevič iniciatyva būrys entuziastų susirinko Paluknio seniūnijos kiemelyje.
Buvo iškelta Žemės vėliava, pasiruošta inkilų kėlimo akcijai. Žemės mėnesio atidarymo proga sveikinimo žodžius tarė ir gražios šventės bei prasmingų darbų palinkėjo Paluknio seniūnė Julija Virganavičienė, renginio organizatorė Danuta Pansevič, ilgametis jaunųjų miško bičiulių draugas, rėmėjas Trakų rajono ūkininkas Vladyslav Kravčun.
Sėkmingų veiklų palinkėjo „Medeinos“ gimnazijos direktorius Vytautas Gustas. Šventėje dalyvavo ir Paluknio vaikų lopšelio-darželio ugdytiniai bei jų auklėtojos. Smagiai nusiteikę vaikai atsinešė pačių pasigamintas vėliavėles, kurios simbolizavo Žemę, gėlę, paukštį ir džiugino šventės dalyvius. Pirmieji inkilėliai buvo iškelti vaikų lopšelio-darželio pušynėlyje. Mažiesiems smalsiai stebint inkilų kėlimo procesą mokytoja Danuta paaiškino, kodėl reikia saugoti mišką ir rūpintis paukštelių namais – inkilais. Julija Virganavičienė pastebėjo, kad ugdyti meilę ir pagarbą gamtai svarbu nuo pat mažų dienų.
Vėliau mokiniai keliavo į mišką, kur kabino inkilus grįžtantiems paukščiams. Kaip ir anksčiau, inkilų dovanojo ūkininkas Vladyslav Kravčun. Jis pamokė, kaip teisingai juos kelti, tad mokiniai įgijo ne tik teorinių žinių, bet ir praktinių įgūdžių. Visi kartu draugiškai pasitardami darbavosi. Šventės pabaigoje susiburta miško aikštelėje, susikurtas laužas, vaišintasi keptomis dešrelėmis, saldumynais, pasidžiaugta bendru triūsu.
Mokytoja Danuta džiaugiasi gražiu nuo 2016-ųjų besitęsiančiu jos ir ūkininko Vladyslavo Kravčun bendradarbiavimu ir tikisi, kad Žemei skirti renginiai, numatyti iki balandžio 22 d., bus sėkmingai įgyvendinti.
