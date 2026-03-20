Iniciatyva „Skaitome Justiną Marcinkevičių“ sujungė kartas Lietuvoje ir užsienyje

2026-03-20
Prie iniciatyvos „Skaitome Justiną Marcinkevičių“ prisijungė Paluknio Longino Komolovskio gimnazija

Kovo 11-osios – Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienos išvakarėse – šalyje ir užsienyje buvo surengta pilietinė-kultūrinė akcija „Skaitome Justiną Marcinkevičių“, kuri sukvietė daugybę žmonių paminėti poeto 96-ąsias gimimo metines drauge.

Kovo 10 d. 10.00 val. skirtinguose Lietuvos miestuose ir miesteliuose vienu metu nuskambėjo poeto eilėraščio „Tai gražiai mane augino…“ eilutės. Jos buvo skaitomos mokyklose, bibliotekose, kultūros centruose, bendruomenių erdvėse ir namuose. Bendra iniciatyva suvienijo skirtingas gyventojų kartas – nuo vaikų iki senjorų.

Organizatoriai skaičiuoja, kad prie šios iniciatyvos prisijungė per 6 000 žmonių iš daugelio Lietuvos savivaldybių: Prienų, Birštono, Trakų, Druskininkų, Kauno rajono, Vilniaus miesto ir rajono, Lazdijų, Vilkaviškio, Varėnos, Jonavos, Kėdainių, Molėtų ir kitų vietovių. Džiugu, kad iniciatyva pritraukė ir ugdymo įstaigas, bibliotekas, kultūros centrus, bendruomenes, nevyriausybinės organizacijas bei pavienius skaitytojus. Bendram skaitymui neliko abejingi ir užsienio lietuviai. Tad Justino Marcinkevičiaus eilės nuskambėjo plačiai už Lietuvos ribų.

Lentvario pradinėje mokykloje skambėjo poeto Justino Marcinkevičiaus eilėraščio „Tai gražiai mane augino…“ eilutės

Kaip minėta, akcijoje aktyviai dalyvavo ir Trakų rajono įstaigos, tai – Lentvario Motiejaus Šimelionio ir Henriko Senkevičiaus gimnazijos, Rūdiškių gimnazija, Trakų viešosios bibliotekos Rūdiškių ir Tiltų padaliniai, Paluknio Longino Komolovskio gimnazija bei Trakų pradinė mokykla, Lentvario pradinė mokykla ir kt., o vienas renginių, vykęs Trakų viešosios bibliotekos Rūdiškių padalinyje, taip pat neapsiribojo vien bendru poeto eilių skaitymu. Čia susirinkę lankytojai vėliau įsitraukė į kūrybinę veiklą – skaitė poeto Justino Marcinkevičiaus eilėraščius ir bandė juos pratęsti, papildydami eiles rimuotais žodžiais bei kurdami savitas jų interpretacijas. Renginį paįvairino ir interaktyvi „Kahoot“ viktorina, kurios metu dalyviai pasitikrino žinias apie poeto gyvenimą, biografiją ir kūrybą.

Pasak organizatorių, ši literatūrinė diena tapo prasminga bendrystės ir kultūros švente, dar kartą priminusia vieną ryškiausių lietuvių literatūros kūrėjų.

Akciją organizavo Prienų Justino Marcinkevičiaus viešoji biblioteka, Birštono viešoji biblioteka, Trakų rajono savivaldybės viešoji biblioteka ir Druskininkų savivaldybės viešoji biblioteka.

 

Trakų rajono savivaldybės viešosios bibliotekos informacija

