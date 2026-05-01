Įdomioji istorija. Jūrų mūšis su kontrabandininkais Lietuvos vandenyse

Virgilijus Poviliūnas, istorikas
Lietuvos pasienio policininkams, muitininkams teko ginti sienas nuo įvairiausių kontrabandininkų. Vieni nelegaliai gabeno įvairias prekes – spiritą, anodiją*, vaisius, gėrimus, cigaretes, žiebtuvėlius ir dar daugybė kitų prekių, kurios buvo paklausios bei buvo galima nemažai uždirbti.
Tačiau didžiausia kontrabanda buvo plukdoma Baltijos jūra. Vyko nuožmi kova. Toks didelis susirėmimas su kontrabandininkais įvyko 1936 m. balandžio 2 d. naktį. Tai aprašyta 1936 m. balandžio 11 d. laikraštyje „Mūsų laikraštyje” Nr. 14 (378) (kalba netaisyta):
„Balandžio 2 d. naktį mūsų vandenyse tarp Palangos ir Klaipėdos įvyko tikros jūrų kautynės tarp mūsų apsaugos laivo „Partizano”** ir spirito kontrabandininkų laivo „Willy”. Po ilgai trukusių imtynių kontrabandininkų laivas nugalėtas, paimtas ir atvilktas į Klaipėdos uostą.
Apie laivo paėmimą Klaipėdos dienraštis „Vakarai” įdėjo tokius aprašymus:
Balandžio 2 d. vakare pasienio policijos laivas „Partizanas” iš Klaipėdos uosto išplaukė jūron žvalgybai. Plaukiojęs kelias valandas įvairiomis kryptimis Lietuvos vandenyse, pasuko išilgai Lietuvos krantų Latvijos sienos link – pro Palangą. Buvo gana tiršta migla. Apie 6 val. staiga „Partizano” priešakyje, Lietuvos vandenyse, iš rūko išlindo didžiulis laivas. Jūros apsaugos vadas kapitonas Tamašauskas*** tuoj davė įsakymą iškelti ant „Partizano” reikalingus signalus, kad nepažįstamasis laivas iškeltų savo tautybės vėliavą. Laivas į „Partizano” reikalavimą neatsakė, o, priešingai, davė pilną garą ir leidosi bėgti. Tada nieko kito neliko, kaip pavartoti jėgą.
Nuo „Partizano” buvo paleistas iš patrankos perspėjimo šūvis, kad jis sustotų. Tačiau ir su tuo laivo kapitonas nenorėjo skaitytis ir vis braukė toliau. Matydamas, kad pavartojus visas galimas priemones laivui sustabdyti jis tačiau nesustojo, kap. Tamašauskas davė „Partizano” įgulai įsakymą apšaudyti patį laivą. Buvo atidaryta kulkosvaidžių ugnis tiesiog į laivą. Iš kontrabandininkų laivo tuo pačiu momentu taip pat atsakyta smarkia šautuvų ugnimi. Iš pradžių nuo „Partizano” buvo šaudoma į laivo kaminą ir kitas viršutines laivo dalis. Tuo buvo norima nutildyti laivo įgulos šautuvų ugnį ir arčiau prieiti prie paties laivo. Tačiau iš laivo atkakliai pylėsi šūviai į „Partizaną” ir prie patrankos stovintį jūrininką. Matant, kad šitokiu būdu nieko nebus, vadas Tamašauskas davė įsakymą pagaliau priversti laivą nutildyti.
Prasidėjo tikras mūšis. Iš „Partizano” papliupo į „Willy” tikslus kulkosvaidžio kulipkų lietus. „Partizano” vyrų ugnis buvo labai taikli. Tuoj po kelių šūvių peršauta tiltelio langai. Šūviai buvo labai tikslūs – tiesiog į prie vairo stovintį kontrabandininką. Tačiau laiku spėta pasprukti ir išvengta mirties. Nuo „Willy” šūviai pamažu pradėjo aptilti. „Partizanas” dar „tebespirgino”. Pagaliau buvo paleisti šūviai iš patrankos. Šūviai buvo tokie tikslūs kad pramušė sieną ir pasiekė garo vamzdžius katilo skyriuje. Garas šnypšdamas išsiveržė pro pramuštą skylę ir kontrabandininkų laivas sustojo. Tai buvo jau rytą apie 3 val.
„Partizanas” priplaukė arčiau. Pasirodo, kad tai esama nemažo laivo vardu „Willy” ir plaukiančio po Panamos Valstybės Vėliava…
Tolimesniais šūviais „Willy” komandą privertė sugulti ir „Partizano” vyrai užlipo ant „Willy”. Visa „Willy” įgula, 10 vyrų, suimta, tik kapitonas jokiu būdu nesidavė pervedamas į „Partizaną” – jis paliktas uždarytas laive „Willy”. „Willy” paimtas ant buksyro ir „Partizanas” 10 valandą ryto išdidžiai po didelio jūrų mūšio, įplaukė į Klaipėdos uostą, paskui save vilkdamas didelį jūrų grobį.
Laive „Willy” buvo apie 300 blėkinių spirito, kuris, tačiau, visas išpiltas. Laike susišaudymo ir jau matant, kad laivas „Willy” vistiek žuvęs, keli kontrabandininkai nusileido į laivo vidų ir ten aštriomis geležimis sudaužė blėkines ir spiritą išleido į laivą. Taip pat dar tebešaudant nuo laivo „Willy” didelis skaičius blėkinių buvo išmestos per bortą – į jūrą.
Ant kontrabandininkų „Willy” laivo rasti šie asmenys: Hansas Raschas, Danijos pil. laivo kapitonas, du jūrininkai vokiečiai, trys estai, vienas lenkas ir Lietuvos pilietis Kuisis, policijai žinomas kaip senas kontrabandininkas.
Laivas yra statytas 1907 metais specialiai aukštųjų jūrų plaukiojimui, skirtas silkių ir banginių žvejybai. Jis yra apie 400 tonų didumo, turi 500 PS (arklio jėgų) mašinas. Nors talpumas yra palyginti nedidelis, tačiau yra lygus vidutiniam prekiniam laivui. Laivas įvertinamas daugiau kaip 100.000 lt.
Laivas konfiskuotas ir būsią parduotas iš varžytinių. Laivo įgulos žmonės pasodinti kalėjiman ir bus teisiami.
„Willy” laivo kapitonas Hansas Raschas, senas „jūrų vilkas”, plaukiojęs jau nuo 1908 m., nors ir nenoromis, bet papasakojo apie savo žygius. Laivas „Willy” priklauso vienai vokiečių laivininkystės bendrovei Dancige. Užklaustas, kodėl laivas plaukia po Panamos vėliava, kapitonas atsakė, kiek pastebimai sumišęs, kad esą jau toks kontrabandininkų paprotys. Ant šio laivo jis plaukiojąs jau du metus. Prieš 10 dienų su 10.000 litrų spirito išplaukęs iš Dancigo ir nubraukęs stačiai prie Suomijos krantų. Su likučiais braukęs atgal „išdalindamas” kelyje pasitaikiusiems „pirkliams”, mažais kiekiais.
Toliau paklaustas kaip jis žiūri į šį paskutinį įvykį, kapitonas pareiškė, kad tai pirmas jo susidūrimas su policija, nors jau kontrabandą gabena 15 metų. Bet jis išdidus ir paklaustas kaip bus, kad kokį pora metų nebegaus plaukioti, atsakė „tai pasaka, dar pažiūrėsim”.
Šeštadienį iš laivo apačio išpumpuota virš 3000 litrų spirito, kuris ten buvo subėgęs iš sudaužytų blėkinių. Spiritas jau kiek nugaravęs, tik 89 laipsnių stiprumo. Spiritas supiltas į bačkas, jos užplombuotos”.
Štai tokia trumpa istorija apie kovą su kontrabanda.
*Eterio ir spirito mišinys.
**„Partizanas“ – pasienio policijos laivas – kanonierinė valtis tarpukario Lietuvos Respublikos jūros sienos apsaugai. 1932 pastatytas Lindenau laivų statykloje Klaipėdoje. Ginkluotas patrankėle ir kulkosvaidžiais. 1937 įrengtos radijo stotys, 1939 apginkluotas įvairiais pabūklais, kulkosvaidžiais, šautuvais. 1940 laivas perduotas SSRS kariniam laivynui, išplaukė į Liepoją. Paskutinis laivo vadas – kapitonas I. Tamašauskas.
***Juozas Tamošauskas (1900–1975) – tarpukario Lietuvos jūrų karininkas.
