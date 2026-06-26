Gyvieji viduramžiai 2026. Kai istorija vėl pradėjo kvėpuoti

Parengė Trakų istorijos muziejaus Kultūrinės veiklos skyrius
Birželio 20-osios rytą Trakų Pusiasalio pilis nubudo kiek kitaip nei įprastai. Dar prieš prasidedant renginiams, nuo apžvalgos aikštelės link pilies nusidriekė spalvinga eisena. Kartu su ja į pilies erdves sugrįžo ne tik viduramžių dvasia, bet ir tai, ko dažnai pasigendame kasdienybėje – smalsumas, gyvas buvimas čia ir dabar bei galimybė bent trumpam sustoti.
Šių metų „Gyvieji Viduramžiai” buvo tarsi didelis, gyvas audinys, nuaustas iš daugybės žmonių rankų, balsų, šypsenų ir žinių. Saulė lepino nuo pat ryto iki vakaro, o pilies kiemas prisipildė muzikos, amatų garsų, vaikų juoko, istorijų ir atradimų.
Visą dieną pilies bokštuose, kieme ir piliakalnio papėdėje virė gyvenimas. Skambėjo grupės „Hansanova” atliekama viduramžių muzika, žiūrovus žavėjo istorinių šokių kolektyvo „Saltare la Lavanda” pasirodymai, folkloro kolektyvas „Efsane”, vakaro koncertą dovanojo grupė „Ūkanose”. Senųjų melodijų aidai pynėsi su kalvio kūjų dūžiais, lankininkų strėlių švilpesiu ir žmonių pokalbiais.
Tačiau svarbiausia „Gyvųjų Viduramžių” dalis slypi ne koncertuose ar reginiuose. Tai galimybė istoriją ne stebėti iš šalies, o patirti pačiam. Šventės lankytojai galėjo susipažinti su senaisiais amatais, mokytis knygrišystės, audimo iš žolių, gaminti papuošalus, išbandyti viduramžių pynimo technikas, pažinti keramikos paslaptis ar dalyvauti edukacijose apie senąsias profesijas, archeologiją bei mitologiją.
Vaikai pilį užpildė savo vaizduote. Jie ieškojo Kęstučio lobio, statė pilis, kovėsi balionų riterių kovose, mokėsi senųjų žaidimų. Tą dieną ne vienas mažasis lankytojas namo išsivežė ne tik savo rankomis sukurtą darbą, bet ir pirmąjį prisilietimą prie gyvosios istorijos.
Didelio susidomėjimo sulaukė kariuomenių pristatymai, ginklų demonstracijos, dvikovos ir vakarinė mūšio inscenizacija. Žiūrovai galėjo iš arti pamatyti XIV–XV amžiaus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės bei Teutonų Ordino karių aprangą, ginkluotę ir kovos būdus. Istorija čia nebuvo pasakojama – ji vyko prieš akis.
Tačiau bene stipriausias šventės įspūdis slypėjo ne atskirose veiklose. Jis gyveno tarp žmonių. Tarp amatininko, kantriai aiškinančio savo amatą. Tarp edukatoriaus, kuris su užsidegimu dalijasi žiniomis. Tarp savanorio, padedančio rasti kelią. Tarp šeimos, kartu kuriančios pirmąją Sapnų lėlytę. Tarp vaiko ir senolio, sustojusių stebėti tą patį pasirodymą.
Retai kada pilies kieme susitinka tiek skirtingų žmonių, kuriuos bent trumpam suvienija tas pats smalsumas. Vaikai ir senoliai, istorijos mėgėjai ir atsitiktiniai keliautojai, amatininkai ir žiūrovai. Tądien visi tapo tos pačios istorijos dalimi.
Galbūt todėl „Gyvieji Viduramžiai” kasmet sugrąžina žmones į Trakus. Tie, kurie tądien buvo Trakų Pusiasalio pilyje, išsivežė kur kas daugiau nei nuotraukas ar prisiminimus apie gražią šventę. Jie išsivežė patirtį, kurios neįmanoma sutalpinti į ekraną ar perteikti keliais sakiniais. Patirtį būti ten, kur istorija ne rodoma, o išgyvenama.
Saulei pamažu leidžiantis už Trakų ežerų, pilies mūrai nusidažė vakaro auksu. Nutilus paskutiniams muzikos garsams, šventė tarsi baigėsi. Tačiau tik iš pirmo žvilgsnio. Kai žmonės išsiskirstė, pilies akmenys liko saugoti dienos istorijų. Vaikų juoko, amatininkų pasakojimų, kovų dundesio, dainų ir šokių. Visko, kas tą dieną pripildė senąją pilį gyvybės.
Laikas keičia drabužius, miestus, papročius. Tačiau yra dalykų, kurių nepajėgia pakeisti net šimtmečiai. Žmogaus noras priklausyti savo žemei. Noras žinoti, kas buvo prieš jį. Noras paliesti šaknis, iš kurių išaugo jo pasaulis.
Trakų ežerai matė kunigaikščius ir karius, amatininkus ir pirklius, šventes ir mūšius. Jų vandenyse atsispindėjo daugybė kartų. Šiandien juose atsispindime ir mes. Gal kiek skubantys, gal kiek pasimetę kasdienybės triukšme, tačiau vis dar ieškantys ryšio su tuo, kas tikra.
Todėl „Gyvieji Viduramžiai” yra daugiau nei renginys. Tai tiltas tarp vakar ir šiandien. Tarp pilies akmens ir žmogaus delno. Tarp istorijos puslapio ir gyvo prisiminimo.
Birželio 20-ąją Trakų Pusiasalio pilyje laikas trumpam sulėtėjo. O senieji mūrai, ežerų apsuptyje stovintys jau ne vieną šimtmetį, dar kartą priminė paprastą tiesą: žmogus tvirtai stovi tik tada, kai jaučia žemę po kojomis ir žino, iš kokių šaknų yra išaugęs.
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