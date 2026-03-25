Gandro diena: simbolis, primenantis apie mūsų aplinkos būklę

Kovo 25-ąją Lietuvoje tradiciškai švenčiame Gandro dieną: laiką, kai iš žiemaviečių sugrįžtantys gandrai paskelbia tikrąjį pavasario startą. Jų sugrįžimas kasmet džiugina, bet kartu primena ir svarbų dalyką: ar vis dar turime jiems tinkamą vietą gyventi?
Gandrai sugrįžta, bet jų vis mažiau
Baltasis gandras (lot. Ciconia ciconia), vienas mylimiausių Lietuvos paukščių, vis dar gyvena šalia mūsų. Tačiau naujausi duomenys siunčia aiškų signalą: jų Lietuvoje mažėja. Ornitologai pabrėžia, kad tai ne tik vienos rūšies problema, o ženklas, jog keičiasi visa mūsų aplinka.
Gandrai laikomi tikrais agrokraštovaizdžio „barometrais“ – jų gausa atspindi, kas vyksta mūsų pievose, laukuose ir šlapynėse. Intensyvus ūkininkavimas, nykstančios šlapynės ir klimato kaita keičia sąlygas, nuo kurių priklauso jų išlikimas. Be to, šie paukščiai keliauja tūkstančius kilometrų, todėl jų likimą lemia ne tik Lietuva, bet ir migracijos kelias bei žiemavietės.
Skaičiai vis dar įspūdingi, bet tendencija – neraminanti
2024 metais visoje Europoje vykusi 8-oji tarptautinė baltųjų gandrų apskaita parodė, kad Lietuvoje peri apie 16 600 gandrų porų. Tai vis dar vienas didžiausių skaičių Europoje.
Vis dėlto yra ir kita pusė: per pastaruosius 14 metų jų sumažėjo beveik 15 procentų.
Tyrimai rodo, kad viena pora vidutiniškai užaugina 2,42 jauniklio, o gandrų tankis Lietuvoje – vienas didžiausių visame jų paplitimo areale. Tačiau ilgalaikė kryptis aiški: ypač spartus mažėjimas fiksuotas 2015–2021 metais, o per pastarąjį dešimtmetį populiacija kasmet traukėsi beveik 3 procentais.
„Baltasis gandras yra ne tik mūsų nacionalinis simbolis, bet ir gyvas indikatorius, rodantis gamtos būklę. Jei mažėja gandrai, vadinasi, keičiasi jų buveinės – pievos, šlapynės, tradicinis kraštovaizdis. Tai rimtas signalas, kad turime atidžiau pažvelgti į tai, kas vyksta aplink mus“, – sako Lietuvos ornitologų draugijos vadovas Liutauras Raudonikis.
Kodėl tai svarbu dabar?
Šių duomenų svarba dar labiau išauga šiandien, kai 2024 metais įsigaliojo Europos Sąjungos Gamtos atkūrimo reglamentas. Šiuo metu daugiau nei 80 procentų Europos buveinių yra prastos būklės, todėl tokios rūšys kaip baltasis gandras tampa svarbiu rodikliu, padedančiu įvertinti, ar gamtos atkūrimo veiksmai iš tiesų veikia.
Lietuvos ornitologų draugija skatina žmones prisiminti tradicijas ir įrengti saugias lizdavietes sodybų teritorijose, medžiuose ar ant nuošalių pastatų. Taip pat kviečia skatinti ekstensyvius ūkininkavimo metodus, išsaugoti natūralias pievas ir drauge skatinti gamtinių buveinių apsaugą.
Lietuvos ornitologų draugijos pranešimas
Palikite komentarą