Broliams dvyniams Igoriui ir Artūrui Steško sukanka 50 metų!

Broliai dvyniai Igoris ir Artūras Steško gimė 1976 metais kovo 25 dieną Trakuose. Šiemet jiems sukanka 50 metų!!!
Broliai Steško – tai tikras fenomenas Lietuvos futbole, beveik visą karjerą žaidė ir buvo kartu tose pačiose komandose! Didžiąją dalį savo karjeros jie atidavė Vilniaus Žalgirio komandai.
Įdomūs faktai:
Artūras ir Igoris Steško Lietuvos aukščiausioje futbolo lygoje debiutavo 1995 metais liepos 16 dieną. 1995–1996 metais žaidė už Žalgirio 2 komandą. Igoris sužaidė 34 rungtynes (5 įvarčiai), Artūras 39 (5 įvarčiai).
Igoris Steško, atstovaudamas Vilniaus Žalgiriui Lietuvos aukščiausioje lygoje, per karjerą sužaidė 213 rungtynių (30 įvarčių), Artūras Steško – 151 (33 įvarčiai).
Artūras profesionalią karjerą, atstovaudamas Vilniaus Žalgiriui, baigė po 2008 metų sezono, bet jis liko klube ir dirbo sporto direktoriumi.
Igoris ir Artūras klube liko ir tuomet, kai komanda atsidūrė ties bankroto riba. Jie buvo vieni iš tų, kurie 2009 metais išgelbėjo Žalgirį!
2010 metais atėjusių į Žalgirį „naujų gelbėtojų” strategija ir bendražygių dūris „peiliu į nugarą” nutraukė beveik 15 metų (su pertraukomis) trukusį ryšį su Žalgiriu.
2004–2005 metais broliai Steško žaidė FK „Vėtra” (Vilnius) komandoje.
Igoris sužaidė 38 rungtynes (1 įvartis), Artūras – 27.
Karjera užsienyje:
Igoris ir Artūras dalį 1999–2000 metų ir dalį 2001–2002 metų sezono atstovavo Lenkijos aukščiausios lygos komandą Lodz „Widzew”.
Artūras sužaidė 20 rungtynių (16 lygoje – 1 įvartis, 3 taurėje ir 1 taurės lygoje),
Igoris – 10 rungtynių (8 lygoje ir 2 taurėje).
2000–2001 metais broliai persikėlė į Vokietiją, į komandą TSV „Havelse”. Ten per pusę sezono Igoris sužaidė 19 rungtynių, Artūras – 18 rungtynių (1 įvartis).
2002 metais pasirašė sutartį su Ukrainos „Arsenal” (Kijev) komanda, o 2003 metais – su Rusijos „Baltika” (Kaliningradas). Šiame klube Artūras Steško sužaidė 9 rungtynes (1 įvartis), Igoris – 2 rungtynes.
2011–2012 metais Igoris Steško, baigdamas futbolininko karjerą, atstovavo I lygoje žaidžiantį futbolo klubą „Trakai”, o Artūras Steško jame dirbo sporto direktoriumi.
Žaidėjų pasiekimai:
Lietuvos aukščiausios futbolo lygos čempionai – 1998/99 m. (Vilniaus Žalgiris).
LFF taurės laimėtojai – 2003 m. (Vilniaus Žalgiris).
LFF supertaurės laimėtojai – 2003 m. (Vilniaus Žalgiris).
Baltijos klubų čempionai – 1994 m. (Vilniaus Žalgiris).
Baltijos taurės čempionai – 1997 m. (Lietuvos rinktinė).
Igoris Steško 7 kartus atstovavo Lietuvos nacionalinei futbolo rinktinei. Artūras Steško – 6.
Čempionų lygoje ir kitose Europos taurėse sužaidė po 21 rungtynes. Artūras per jas pelnė 4 įvarčius, Igoris – 1.
4 kartus Lietuvos aukščiausios futbolo lygos vicečempionai (Vilniaus Žalgiris).
Asmeniniai apdovanojimai:
Arturas Steško 2003 metais buvo pripažintas geriausiu LFF Taurės finalo žaidėju. 2000 metais gražiausio mėnesio įvarčio autorius Lenkijos Ekstra klasėje. Lietuvos geriausių žaidėjų rinkimuose 1998 metais buvo 7, Igoris 10.
Igoris Steško 1998–1999 metais tarp rezultatyviausiu čempionato žaidėjų užėmė 4 vieta. Pelnė 11 įvarčių.
Tolimesnis Brolių kelias
2018 metais broliai Trakuose įkūrė vaikų Futbolo Akademiją „TRAKAI”, kuriai šiuo metu ir vadovauja.
Jausdami pagarbą ir meilę Anapilin išėjusiam tėvui, broliai jau 17 metus iš eilės organizuoja „Vladimiro Steško atminimo taurei laimėti” vaikų futbolo turnyrą.
Broliai Steško yra labai geri ir draugiški žmonės. Visada pasiruošę padėti ir pagelbėti. Žmogiškumas ir padorumas yra jų gyvenimo kredo.
50-ojo jubiliejaus proga brolius Steško sveikina artimieji, draugai ir visa futbolo bendruomenė!
