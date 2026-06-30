Po kelerius metus trukusio darbo, plataus ir nuoseklaus derinimo su visuomene, savivaldybe, bendruomenėmis bei valstybės institucijomis baigta rengti Trakų istorinio nacionalinio parko planavimo schema. Šiuo metu dokumentas yra baigiamajame specialiojo teritorijų planavimo dokumento derinimo etape, po to jis bus teikiamas tvirtinti Vyriausybei.
Birželio 25 d. Kultūros ministerijoje aptarti parengtos Trakų istorinio nacionalinio parko planavimo schemos (ribų ir tvarkymo planų) sprendiniai. Susitikime dalyvavo kultūros viceministrė Edita Utarienė, Kultūros paveldo politikos grupės patarėjas Gintaras Džiovėnas, Kultūros paveldo departamento kancleris Dainius Čergelis, vyriausiasis specialistas Darius Skorupskas, Trakų istorinio nacionalinio parko direkcijos direktorius Darius Kvedaravičius, teritorijų planavimo dokumentų rengėjo Gamtos paveldo fondo direktorius Gediminas Raščius, projekto vadovas dr. Zenonas Gulbinas bei kiti rengėjų komandos nariai.
Trakų istorinio nacionalinio parko planavimo schema parengta Kultūros ministerijai koordinuojant šį valstybei reikšmingą teritorijų planavimo procesą.
Gamtos paveldo fondo parengtos Trakų istorinio nacionalinio parko schemos fragmentas
Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos užsakymu Gamtos paveldo fondo parengtoje schemoje nustatomi teritorijos apsaugos, tvarkymo ir naudojimo sprendiniai, kuriais siekiama išsaugoti išskirtinį Lietuvos istorinio valstybingumo centro kraštovaizdį, kultūros paveldą ir biologinę įvairovę, kartu sudarant sąlygas darniam teritorijos vystymui, pažintinio turizmo plėtrai bei visuomenės švietimui.
Viceministrė E. Utarienė padėkojo Kultūros paveldo departamentui, Trakų istorinio nacionalinio parko direkcijai ir Gamtos paveldo fondo komandai už profesionalų, nuoseklų ir konstruktyvų darbą rengiant šį specialiojo teritorijų planavimo dokumentą bei už atsakingą požiūrį į sudėtingų kultūros paveldo ir gamtos vertybių interesų derinimą. Taip pat ji pasidžiaugė ministerijos Kultūros paveldo politikos grupės darbu, kartu nuodugniai analizuojant konkrečias situacijas, diskutuojant, lankantis „karštuosiuose taškuose“ Trakuose bei jų apylinkėse ir ieškant konstruktyvių sprendimų būdų.
Viena svarbiausių Trakų istorinio nacionalinio parko planavimo schemos (ribų ir tvarkymo planų) nuostatų – siūlymas į Trakų istorinį nacionalinį parką papildomai įtraukti kraštovaizdžio ir biologinės įvairovės požiūriu vertingas teritorijas. Įgyvendinus šiuos pakeitimus, parko teritorija padidėtų iki 8 240,4 ha.
Numatoma stiprinti vertingiausių teritorijų apsaugą. Konservacinio funkcinio prioriteto zonos plotas padidėtų 633,8 ha ir sudarytų 55,9 proc. visos parko teritorijos, o ekologinės apsaugos funkcinio prioriteto zona padidėtų 738,5 ha ir užimtų 28,6 proc. parko teritorijos. Taip pat būtų atsisakoma žemės ūkio bei ūkinio (gamybinio-komunalinio) funkcinio prioriteto zonų.
Gyvenamojo funkcinio prioriteto zona padidėtų 161,1 ha, o rekreacinio funkcinio prioriteto zona sumažėtų 242,0 ha. Didžiausią įtaką šiam pokyčiui daro siūlymas Skaisčio ežerą priskirti konservacinio funkcinio prioriteto zonai.
Trakų istorinio nacionalinio parko planavimo schemoje (ribų ir tvarkymo planuose) taip pat numatytas naujų Skaisčio ir Šulininkų hidrografinių draustinių, Akies bei Alsakių botaninių-zoologinių draustinių bei Varnikų miško gamtinio rezervato steigimas. Siekiant užtikrinti veiksmingesnę vertingų gamtinių kompleksų apsaugą, tikslinamos esamų draustinių ribos.
Įgyvendinus Trakų istorinio nacionalinio parko planavimo schemos (ribų ir tvarkymo planų) sprendinius, funkcinio prioriteto zonų skaičius sumažėtų nuo 111 iki 51, o tai leistų supaprastinti teritorijos valdymą ir užtikrinti nuoseklesnį apsaugos priemonių taikymą.
Lrkm.lrv.lt inform.
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