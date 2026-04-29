Apklausa: didelė dalis gyventojų parduotų turimą būstą – o kaip elgtis iš tiesų?

Beveik pusė (48 proc.) Lietuvos gyventojų mano, kad dabar yra tinkamas metas parduoti būstą, rodo naujausia „Luminor“ banko užsakymu atlikta „Norstat“ apklausa. Tokie vertinimai dažniausiai atsiranda tikintis pasinaudoti rinkos piku arba apsisaugoti nuo galimų ekonominių pokyčių ateityje. Ar tokie lūkesčiai pagrįsti, pranešime spaudai komentuoja „Luminor“ banko finansavimo srities vadovė Laura Žukovė.
Gyventojai tikisi ciklo viršūnės
Pasak ekspertės, nuomonė, kad dabar palankus metas parduoti būstą, dažnai kyla iš bandymų nuspėti aukščiausią kainų tašką.
„Kai dalis gyventojų ima svarstyti parduoti būstą, įprastai tai signalizuoja, kad rinkoje jaučiamas kainų augimas, ir atsiranda lūkestis, jog jis gali lėtėti. Tokiu atveju žmonės siekia realizuoti turimą turtą palankiausiomis sąlygomis tam, kad investicijos kuo labiau atsipirktų“, – sako L. Žukovė.
Ji priduria, kad tokius lūkesčius formuoja ir platesnis ekonominis fonas – palūkanų normų svyravimai, infliacija ar diskusijos apie galimus rinkos pokyčius.
Mažesnių kainų tikėtis ne laikas
Vis dėlto, anot ekspertės, dabartinė rinkos situacija rodo priešingą kryptį – artimiausiu metu reikšmingo būsto kainų kritimo tikėtis nereikėtų.
„Būsto rinka Lietuvoje išlieka aktyvi – kas mėnesį išduodama daugiau nei 270 mln. eurų vertės būsto paskolų, o sandorių skaičius pastaruoju metu pasiekė aukštumas. Tai rodo, kad paklausa išlieka stipri“, – pažymi L. Žukovė.
Papildomai paklausą skatina ir kiti veiksniai: augančios pajamos, lankstesnės finansavimo sąlygos bei dalies gyventojų sprendimas panaudoti sukauptas lėšas, pavyzdžiui, iš pensijų fondų.
„Tuo pačiu metu pasiūla, ypač didmiesčiuose, nespėja augti šitaip sparčiai. Statybų sąnaudos išlieka aukštos, o naujų projektų plėtra ribota. Todėl kainos auga nežymiai, o kad kris – tikėtina mažai“, – aiškina ji.
Rinka išlieka aktyvi ir diferencijuota
Kainoms augant toliau Lietuvos rinka tampa labiau diferencijuota, atkreipia dėmesį „Luminor“ banko ekspertė. Pavyzdžiui, Vilniuje kainos auga sparčiausiai ir atotrūkis nuo regionų didėja.
„Artimiausiu metu reikšmės nepraras bendras ekonominis fonas bei palūkanų normos. Šios, nors gali mažėti, vis dar yra pakankamai aukštos, kad apribotų kai kurių gyventojų skolinimosi galimybes. Tai reiškia, kad tiek pirkėjams, tiek pardavėjams svarbu priimti sprendimus remiantis ne vien lūkesčiais ar spėjimais, bet įvertinus ir dabartinę rinkos situaciją, savo galimybes bei finansinius ilgalaikius tikslus“, – apibendrina L. Žukovė.
Apklausą „Luminor“ banko užsakymu Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje 2026 metų vasario mėnesį atliko tyrimų bendrovė „Norstat“. Kiekvienoje Baltijos šalyje buvo apklausta apie tūkstantį 18–60 metų amžiaus žmonių.
