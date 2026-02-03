Žiemos jaukumui – vaikystę primenantys lengvi ir nebrangūs receptai iš varškės

Varškės apkepas. Shutterstock nuotr.
Šaltomis žiemos dienomis, kai norisi daugiau laiko leisti namuose, dažniau prisimename patiekalus, kurie vaikystėje teikė jaukumo jausmą. Baltos, purios varškės patiekalai daugeliui iki šiol siejasi su namų virtuve ir paprastais, nebrangiais ir gerai pažįstamais skoniais.
„Pieno produktai atsiduria bene kiekvieno pirkėjo kasdieniame prekių krepšelyje, o vienas populiauriausių prodųktų – varškė. Pirkėjai neretai renkasi tuos produktus, kurie yra ne tik pažįstami ir mėgstami nuo vaikystės, bet ir naudingi kasdienei mitybai. Varškė – vienas universaliausių pasirinkimų: ji turtinga baltymais, tinkama įvairiems patiekalams ir dažnai patinka visai šeimai – nuo mažiausių iki suaugusiųjų. Tai produktas, kuris leidžia gaminti paprastai, skaniai, nebrangiai ir apgalvotai“, – pranešime spaudai sako „Lidl Lietuva“ viešųjų ryšių vadovė Lina Skersytė.
Kaip išsirinkti tinkamiausią varškę patiekalams?
Varškė yra tas ingredientas, kuris „atlaiko“ bet kokius eksperimentus. Nuo puriausių apkepų iki sočių virtinukų – šie patiekalai nereikalauja brangių egzotinių priedų, o rezultatas visada džiugina tiek mažus, tiek didelius. Siekiant geriausio rezultato virtuvėje padeda tinkamas varškės riebumo ir tekstūros pasirinkimas.
„Pavyzdžiui, liesa varškė idealiai tinka sportuojantiems ar gaminantiems baltyminius kokteilius bei lengvus desertus su želatina. Norint iškepti tą patį purųjį, vaikystę primenantį varškės apkepą, geriau rinktis riebesnę 9 proc. varškę – riebalų kiekis užtikrina, kad kepinys neišsausės. Tokia varškė puikiai tinka ir lietinių įdarui, jeigu mėgstate vientisą, „šilkinį“ įdarą varškę reikėtų pertrinti. Ruošiant virtinukus ar varškėčius, geriausia naudoti pusriebę, sausesnę: joje mažiau skysčio, todėl prireiks mažiau miltų, o patiekalas išliks lengvas ir neišskys“, – dalijasi L. Skersytė.
Varškė vertinama ir dėl savo naudingų savybių: tai vienas geresnių baltymų šaltinių kasdienėje mityboje, padedantis ilgiau jaustis sotiems. Renkantis riebesnę varškę (9 proc.), patiekalai bus sotesni, todėl šeimai prireiks mažesnių porcijų, o tai dar labiau padeda taupyti namų ūkio biudžetą. Be to, joje natūraliai esantys probiotikai svarbūs virškinimo sistemai.
Ieškantiems idėjų, kaip pažįstamus skonius prikelti šiandienos virtuvėje, prekybos centras siūlo tris klasikinius ir nebrangius varškės patiekalus, kurie ne tik nukels į vaikystę, bet ir puikiai tiks visai šeimai.
Tiesiog tirpstantys burnoje: minkšti ir švelnūs varškėtukai
Virti varškėtukai daugeliui primena vaikystės vakarus, kai virtuvėje tvyro jauki atmosfera, o lėkštėje garuoja paprastas, bet nepaprastai gardus patiekalas. Minkšti, švelnaus skonio ir sotūs varškėtukai iki šiol išlieka vienu tų patiekalų, kurie sujungia skirtingas kartas – jie patinka ir vaikams, ir suaugusiesiems, o kiekvienas kąsnis primena laiką, kai skaniausi patiekalai buvo patys paprasčiausi.
3–4 porcijoms reikės:
400 g „Pilos“ varškės
1 kiaušinio
3–4 šaukštų kvietinių miltų
1 šaukšto cukraus
Žiupsnelio druskos
Sviesto, grietinės, uogienės, cinamoninio cukraus ar kitų mėgstamų priedų patiekimui
Gaminimas:
Varškę sumaišykite su kiaušiniu, cukrumi ir druska. Suberkite miltus ir užminkykite minkštą tešlą. Ant miltuoto paviršiaus suformuokite volelius ir supjaustykite nedideliais gabalėliais. Varškėtukus dėkite į verdantį pasūdytą vandenį ir virkite, kol iškils į paviršių (apie 4–5 min.). Patiekite su sviestu, grietine, cinamoniniu cukrumi ar uogiene.
Pamėgs visa šeima: cinamonu kvepiantys lietiniai su varškės įdaru
Ploni, švelnūs ir nebrangūs lietiniai su saldžiu varškės įdaru ir cinamonu – vienas tų patiekalų, kuris akimirksniu sukuria namų jaukumą. Saldaus įdaro ir šildančio cinamono derinys primena lėtus vaikystės savaitgalių rytus, kurie ir šiandien lengvai suburia visą šeimą prie stalo.
3–4 porcijoms reikės:
Lietiniams:
2 kiaušinių
400 ml „Pilos“ pieno
200 g kvietinių miltų
1 šaukšto cukraus
žiupsnelio druskos
3 šaukštų aliejaus
Šlakelio aliejaus kepimui
Įdarui:
300 g „Pilos“ varškės
1–2 šaukštų cukraus
1 šaukštelio cinamono
Gaminimas:
Išplakite kiaušinius su cukrumi, įberkite druskos, įpilkite aliejaus, pieno ir išmaišykite skystą tešlą. Pamažu berkite miltus ir maišykite.
Palikite tešlą pastovėti apie 15 minučių. Jeigu tešla per tiršta, įpilkite šalto vandens ir išmaišykite.
Kepkite plonus lietinius.
Varškę sumaišykite su cukrumi ir cinamonu. Ant kiekvieno lietinio dėkite varškės įdaro, susukite į ritinėlius.
Prieš patiekiant galima trumpai pakepti keptuvėje su sviestu arba patiekti iškart.
Tikra virtuvės klasika: purus varškės apkepas
Šis patiekalas žavi savo paprastumu: minkšta, lengva tekstūra, burnoje tirpstanti varškė ir subtilus saldumas sukuria skonį, kuris ramina ir suteikia jaukumo. Tai vienas tų receptų, kuriems nereikia sudėtingų ingredientų, daug išlaidų ar ilgų paruošimo valandų, tačiau rezultatas visada džiugina.
3-4 porcijoms reikės:
500 g „Pilos“ varškės
3 kiaušinių
3 šaukštų cukraus
3 šaukštų manų kruopų
150 ml „Pilos“ pieno
1 šaukštelio vanilinio cukraus
Žiupsnelio druskos
Sviesto formai patepti
Gaminimas:
Manų kruopas užpilkite šiltu pienu ir palikite brinkti apie 10 minučių.
Varškę sumaišykite su kiaušiniais, cukrumi, vaniliniu cukrumi ir druska. Įmaišykite brinkintas manų kruopas.
Masę supilkite į sviestu pateptą kepimo formą. Kepkite iki 180 laipsnių įkaitintoje orkaitėje apie 40–45 minutes, kol apkepas gražiai apskrus.
Prieš pjaustant leiskite šiek tiek atvėsti.
Skanaus!