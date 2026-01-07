Žiemos išdaigos technologijoms: paaiškino, kaip šaltis veikia ryšį

Nors balta žiema džiugina akį, Lietuvoje šis metų laikas garsėja nenuspėjamais orais. Staigūs temperatūros šuoliai, drėgmė ir sniegas tampa rimtu išbandymu ne tik automobiliams, bet ir išmaniesiems įrenginiams.
„Telia“ radijo tinklo vadovas Ramūnas Mikalauskas dalijasi įžvalgomis, kaip gamtos stichijos veikia mobiliojo ryšio kokybę.
Orai diktuoja sąlygas
„Lietuviška žiema pasižymi itin permainingais orais – pūgas keičia lijundra, o atlydį – staigus šaltis. Tokios dinamiškos sąlygos veikia fizikinius procesus: radijo bangoms sklisti per tirštą sniegą ar lietų yra sunkiau, todėl tam tikrose vietovėse ryšys gali suprastėti. Be to, esant prastam orui, žmonės telefonais naudojasi aktyviau, o tai lemia didesnę tinklo apkrovą“, – aiškina R. Mikalauskas.
Ekspertas pabrėžia, kad ryšio operatoriai šiems sezoniniams iššūkiams ruošiasi iš anksto, o inžinieriai nuolat stebi tinklo būklę, todėl klientai dažniausiai jokių nepatogumų nepajunta.
„Rimtesnių sutrikimų pasitaiko tik įsisiautėjus stichijoms, pavyzdžiui, kai lūžtantys medžiai nutraukia elektros tiekimą bazinėms stotims“, – pastebi radijo tinklo vadovas.
Sniegas ant antenų ir jautrios baterijos
Dar vienas žiemos iššūkis – apledėjimas. R. Mikalauskas atkreipia dėmesį, kad ant ryšio bokštų įrangos susikaupęs sniego ar ledo sluoksnis gali slopinti signalą. Tokiais atvejais techninės komandos nedelsdamos vyksta į vietą ir valo įrangą, kad ryšys vėl veiktų sklandžiai. Visgi dažniau nei ryšio bokštai, žiemos išdaigas pajunta patys telefonai.
Šiuolaikiniai telefonai tampa vis protingesni: juose diegiami temperatūros jutikliai ir išmanūs baterijos valdymo algoritmai, kurie šaltyje automatiškai apriboja daug energijos reikalaujančius procesus. Kai kurie gamintojai netgi siūlo specialius režimus žiemai, kurie padeda išlaikyti kuo stabilesnį baterijos darbą. Visgi ekspertai įspėja, kad šios technologijos nėra visagalės – spaudžiant stipriam šaltukui ar staiga keičiantis temperatūrai, net ir naujausi modeliai gali netikėtai išsijungti.
„Didžiausias telefonų priešas žiemą – šaltis. Žemoje temperatūroje lėtėja cheminės reakcijos akumuliatoriuje, todėl net ir visiškai įkrautas telefonas gali staiga išsikrauti arba imti veikti lėčiau. Įrenginys gali laikinai išsijungti, kad reguliuotų energijos vartojimą ir prisitaikytų prie nepalankių sąlygų“, – teigia R. Mikalauskas.
Kaip apsaugoti telefoną?
Norint išvengti nemalonių staigmenų spaudžiant šaltukui, R. Mikalauskas pataria imtis papildomų priemonių.
Laikykite šiltai. Saugiausia užuovėja telefonui žiemą – vidinė striukės kišenė, arčiau jūsų kūno. Čia sklindanti šiluma veikia kaip natūralus termostatas, kuris palaiko baterijai būtiną darbinę temperatūrą. Jei telefoną paliksite išorinėje kišenėje ar krepšyje, jis atšals vos per kelias minutes, o tada baterijos energija pradės tirpti tiesiog akyse.
Nekraukite sušalusio telefono. Jei telefonas lauke išsijungė, grįžę namo nepulkite jo jungti prie kroviklio. Ličio jonų baterijų chemija tokia, kad krovimas esant neigiamai temperatūrai gali nepataisomai pažeisti akumuliatoriaus struktūrą. Pirmiausia leiskite įrenginiui pasiekti kambario temperatūrą.
Saugokite įkrovimo jungtį nuo drėgmės. Šiuolaikiniai telefonai turi itin jautrius USB-C jungčių jutiklius. Į įkrovimo lizdą patekus snaigei, ji akimirksniu ištirpsta, o telefonas gali blokuoti krovimą net kelias valandas, kol jutiklis aptiks drėgmę. Jei planuojate krauti telefoną automobilyje po pasivaikščiojimo lauke, įsitikinkite, kad jungtis yra visiškai sausa.
Stebėkite ekraną. Nors naujieji OLED ekranai šaltį toleruoja geriau nei senieji LCD, ekstremalioje temperatūroje gali pasireikšti vaiduoklio efektas (angl. ghosting) arba sulėtėti vaizdo atnaujinimo dažnis. Tai nėra gedimas – taip ekranas bando taupyti energiją ir apsaugoti kristalus. Pastebėję tai, geriau įsidėkite telefoną į šiltesnę vietą, tačiau jokiu būdu nemėginkite jo sušildyti su karšto oro fenu: tai gali pažeisti ekraną ar vidines telefono dalis, nes staigus temperatūros šuolis gali sukelti kondensaciją arba net deformuoti jautrius komponentus. Vietoj to leiskite įrenginiui palaipsniui sušilti kambario temperatūroje, pavyzdžiui, laikydami jį kišenėje ar ant šiltesnio paviršiaus, kol ekranas vėl pradės veikti įprastai.
Tinkamas dėklas. Jei lauke praleidžiate daug laiko, pavyzdžiui, slidinėjate ar žvejojate, verta investuoti į termoizoliacinius dėklus. Jie veikia panašiai kaip termosas – sulaiko įrenginio skleidžiamą šilumą ir neleidžia šalčiui greitai pasiekti baterijos.
Gamintojai nurodo, kad telefonai geriausiai veikia, kai oro temperatūra yra teigiama (nuo 0 iki 35 laipsnių), todėl spaudžiant šaltukui įrenginiais patariama rūpintis atidžiau.
