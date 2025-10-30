Visų Šventųjų ir Vėlinių pamaldų tvarka Trakų Bazilikoje

Trakų Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bazilika

********************************************************************************

Lapkričio 1 d. (šeštadienis) – Visų Šventųjų iškilmė

10.00  Šv. Mišios (lenk. k.)

12.00  Šv. Mišios (liet. k.)

Lapkričio 2 d. (sekmadienis) – Vėlinės

10.00  Šv. Mišios (lenk. k.)

12.00  Šv. Mišios (liet. k.)

Vėlinių oktavos Šv. Mišios už mirusiuosius (lapkričio 1-8 dienomis)

17.00  Šv. Mišios (lenk. k.)

18.00  Šv. Mišios (liet. k.)

Lapkričio 4 d. (antradienis) Trakų Dievo Motinos – Lietuvos Globėjos karūnavimo diena. 

11.30  Rožinio malda

12.00  Šv. Mišias aukos Šiaulių vyskupas emeritas Eugenijus Bartulis
(Transliacija per Marijos radiją)

1 listopada (sobota)–Uroczystość Wszystkich Świętych

10.00  Msza św. w jęz. polskim,

12.00  Msza św. w jęz. litewskim.

2 listopada (niedziela) –  Wszystkich Zmarłych

10.00  Msza św. w jęz. polskim,

12.00  Msza św. w jęz. litewskim.

Oktawa modlitw za zmarłych – w dniach 1-8 listopada

17.00  Msza św. w jęz. polskim,

18.00  Msza św. w jęz. litewskim.

4 listopada – (wtorek) – dzień koronacji obrazu NMP Trockiej – Patronki Litwy.

11.30  różaniec

12.00  Mszę św. celebruje emerytowany ks. biskup Szawelski Eugenijus Bartulis
(Nabożeństwo w jęz. litewskim, transmitowane przez radio Maryja)

 

Trakų bazilikos inform.


