Visų Šventųjų ir Vėlinių pamaldų tvarka Trakų Bazilikoje

Trakų Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bazilika
Lapkričio 1 d. (šeštadienis) – Visų Šventųjų iškilmė
10.00 Šv. Mišios (lenk. k.)
12.00 Šv. Mišios (liet. k.)
Lapkričio 2 d. (sekmadienis) – Vėlinės
10.00 Šv. Mišios (lenk. k.)
12.00 Šv. Mišios (liet. k.)
Vėlinių oktavos Šv. Mišios už mirusiuosius (lapkričio 1-8 dienomis)
17.00 Šv. Mišios (lenk. k.)
18.00 Šv. Mišios (liet. k.)
Lapkričio 4 d. (antradienis) Trakų Dievo Motinos – Lietuvos Globėjos karūnavimo diena.
11.30 Rožinio malda
12.00 Šv. Mišias aukos Šiaulių vyskupas emeritas Eugenijus Bartulis
(Transliacija per Marijos radiją)
1 listopada (sobota)–Uroczystość Wszystkich Świętych
10.00 Msza św. w jęz. polskim,
12.00 Msza św. w jęz. litewskim.
2 listopada (niedziela) – Wszystkich Zmarłych
10.00 Msza św. w jęz. polskim,
12.00 Msza św. w jęz. litewskim.
Oktawa modlitw za zmarłych – w dniach 1-8 listopada
17.00 Msza św. w jęz. polskim,
18.00 Msza św. w jęz. litewskim.
4 listopada – (wtorek) – dzień koronacji obrazu NMP Trockiej – Patronki Litwy.
11.30 różaniec
12.00 Mszę św. celebruje emerytowany ks. biskup Szawelski Eugenijus Bartulis
(Nabożeństwo w jęz. litewskim, transmitowane przez radio Maryja)
Trakų bazilikos inform.