Vasario 16-oji Rykantuose

Ieva Skaistytė, Rykantų universalaus daugiafunkcio centro direktorė
Vasario 16-ąją Rykantų universaliame daugiafunkciame centre vyko iškilmingas renginys, skirtas Lietuvos Valstybės atkūrimo dienai paminėti. Šventė subūrė vietos bendruomenę ir svečius prasmingai paminėti vieną svarbiausių mūsų šalies istorinių datų.
Šia ypatinga proga susirinkusius sveikino Trakų rajono savivaldybės vicemeras Jonas Kietavičius, teikdamas, kad laisvė nėra duotybė, todėl kiekvienas esame kviečiami ją branginti bei atsakingai puoselėti valstybingumo vertybes kasdieniais darbais. Minėjime taip pat dalyvavo Trakų rajono savivaldybės tarybos narys Vygandas Lenkauskas.
Renginio pradžią paskelbė jautrus ir įkvepiantis kanklininkų Linos ir Mykolo duetas. Jų atliekamos improvizuotos melodijos sukūrė pakilią atmosferą ir užbūrė klausytojus tradicinio instrumento skambesiu.
Trakų rajono viešosios bibliotekos Rykantų padalinio bibliotekininkė Barbara Jocienė pasidalino istoriškai svarbiomis Lietuvos Valstybės atkūrimo aplinkybėmis, priartindama mus prie Vasario 16-osios dienos reikšmės.
Koncerto metu, daugiausia šypsenų ir emocijų padovanojo patys mažiausieji – lopšelio-darželio „Svajonėlė“ auklėtiniai. Vaikų dainos, tautinis šokis ir nuoširdžiai skaitomos eilės spinduliavo meile Lietuvai ir džiugino susirinkusius tėvelius bei bendruomenės narius.
Renginį papuošė ir Rykantų daugiafunkcio centro tautinių šokių merginų grupės (vad. Aniceta Česnakauskienė) pasirodymas – žiūrovai išvydo energingus ir nuotaikingus lietuvių liaudies šokius. Susirinkusieji, netikėtai pakviesti, kartu su kanklininkų duetu sudainavo lietuvių liaudies dainą „Teka teka“, sukūrusią ypatingą bendrystės jausmą.
Renginį vainikavo jaunosios dainininkės Agatos Jachimovič pasirodymas. Moksleivė atliko populiarius Marijono Mikutavičiaus kūrinius, kuriuos visi palydėjo gausiais aplodismentais.
Pasibaigus koncertui, bendruomenė neskubėjo skirstytis – susirinkusieji vaišinosi karšta arbata, dalijosi įspūdžiais, grožėjosi vaikų dailės darbų paroda „Raštai“ ir jaukiai bendravo.
Dėkojame renginio rėmėjui – Trakų rajono savivaldybei.
Nuotraukų autorė – Rykantų UDC dailininkė Julija Kajėnė