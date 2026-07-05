Vaizdo žaidimai persikelia į Lietuvos kariuomenės poligonus: numatyta pasaulinė realybės žaidimo „Vėliava“ premjera

Rūdninkų kariniame poligone baigtas filmuoti naujas originalus realybės žaidimas „Vėliava“ (angl. The Flag), kuriame vaizdo žaidimų logika perkeliama į realų pasaulį. Lietuvos kariuomenės poligonuose nufilmuotas projektas taps pirmuoju pasaulyje šio formato sezonu. „Telia“ užsakymu kuriamą realybės žaidimą sugalvojo lietuvių prodiuserių kompanija „Elitaz“ kartu su britų kūrėjais „Black Book Media“, o jo pasaulinis debiutas šį rudenį įvyks Lietuvoje – išskirtinai per „Telia Play“, – rašoma „Telia“ pranešime spaudai..
„Vėliava“ – tai sužaidybintos realybės žaidimas, kuriame dalyviai kovoja dėl 50 000 eurų prizo. Formato kūrėjus įkvėpė taktinių vaizdo žaidimų logika, tačiau visi sprendimai ir jų pasekmės čia vyksta realiame pasaulyje. Į komandas suskirstyti dalyviai varžysis tarpusavyje atlikdami užduotis, kuriose reikės ne tik fizinės ištvermės, bet ir strateginio mąstymo, lyderystės bei gebėjimo veikti neapibrėžtumo sąlygomis.
Pasak realybės žaidimo kūrėjų, bendradarbiavimas su Lietuvos kariuomene suteikia projektui išskirtinio autentiškumo. Kariuomenė atvėrė savo teritorijas filmavimams, sudarė sąlygas susipažinti su šiuolaikine karine aplinka, modernia karine ginkluote, technika ir delegavo profesionalius instruktorius, kurie pasidalino patirtimi.
„Šiandien žiūrovai turi prieigą prie geriausio pasaulinio turinio, todėl vietinis turinys turi būti ne tiesiog lietuviškas – jis turi būti išskirtinis. Tai yra ne tik pramoga ir realybės žaidimas – tai ir galimybė prisidėti prie visuomenei svarbios misijos stiprinti gynybinį pasirengimą ir pasididžiavimą mūsų ginkluotosiomis pajėgomis. Tikiuosi, kad Lietuvoje gimęs formatas sudomins ir auditorijas už mūsų šalies ribų“, – sako G. Kaminskaitė-Salters.
„Vėliava“ yra vienas ambicingiausių originalaus lietuviško turinio projektų, kuriuos šiemet išvys Lietuvos auditorija. Pasak „Elitaz“ prodiuserio ir vieno iš šio realybės žaidimų autoriaus Gedimino Jauniaus, projektas atspindi augantį žiūrovų poreikį turiniui, kuris ne tik įtraukia, bet ir leidžia patirti tai, kas daugeliui lieka nematoma.
„Drauge su „Telia Play“ tęsiame aukštos kokybės realybės projektų kryptį, pradėtą serialu „Tiltas“, ir pristatome naują autorinį projektą – realybės žaidimą „Vėliava“. Kartu su Lietuvos kariuomene, partneriais ir kūrybine komanda kuriamas formatas pernai sulaukė išskirtinio susidomėjimo viename didžiausių pasaulio televizijos industrijos renginių „MIPCOM“. Šiemet jame pasauliui pristatysime jau įgyvendintą projektą. Tai kelia dvigubą pasididžiavimą – neabejoju, kad Lietuvos žiūrovams „Vėliava“ taps ne tik išskirtiniu televiziniu įvykiu, bet ir stipriu mūsų valstybės bei žmonių vienybės simboliu. O pats formatas – savotišku Lietuvos vėliavnešiu tarptautinėje erdvėje“, – sako G. Jaunius.
„Vėliava“ žiūrovus pasieks jau šį rudenį išskirtinai per „Telia Play“.
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