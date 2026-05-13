Ukrainos karius pasiekė jau penki „RADAROM!“ robotų būriai

2026-05-132026-05-13
 Pranešimas spaudai
Kariai su įranga, įsigyta už akcijos „Radarom!“ paramą | „Blue/Yellow“ nuotr.

Per „RADAROM!“ paramos akciją Lietuvos žmonių ir verslo skirta parama toliau virsta konkrečia pagalba Ukrainos kariams. Per šių metų „RADAROM!“ akciją Ukrainai skirta 5 121 730 eurų vertės parama. Iš šios sumos 4 558 730 eurų sudaro žmonių ir verslo paaukotos piniginės lėšos, o dar 563 000 eurų – bendrovės „NT Service“ parama naujausia priešdronine įranga robotų ir karių apsaugai, skelbiama LRT pranešime žiniasklaidai. 

Naujausiais duomenimis, už piniginės paramos lėšas jau nupirkta arba perkama įranga už 2 375 469,60 euro – dalis jos gaminama, tvarkomi dokumentai, o Ukrainos karinius dalinius jau pasiekė penki robotizuotų sistemų būriai, kurių vertė – 1 218 488,80 euro. Taip pat kariams jau perduota dalis „NT Service“ paramos įrangos – 50 bepilotės aviacijos blokavimo sistemų „SkyWiper – QUAD“, kurių vertė siekia 367 500 eurų.

Šių metų „RADAROM!“ tikslas – padėti Ukrainos kariams pavojingiausiose fronto zonose gauti oro ir sausumos robotizuotas sistemas, kurios leidžia užduotis atlikti nuotoliniu būdu, mažina tiesioginę riziką karių gyvybei ir padeda stiprinti Ukrainos gynybinius pajėgumus.

Ukrainos daliniams jau perduotos bepilotės antžeminės transporto priemonės „TerMIT 2.0 Logistics“, evakuaciniai antžeminiai komplektai „VOLIA-E“, antžeminės platformos „ARISE“, „Backfire“ dronų komplektai, „Sting“ komplektai, valdymo stotys, „BRO-MAX“ ir „Guliver“ antžeminiai robotai bei kita frontui reikalinga įranga.

„RADAROM!“ žinutė – „Kova nesibaigė“ – šiandien virsta labai konkrečiais darbais. Lietuvos žmonių ir verslo paaukotos lėšos jau pasiekia Ukrainos karius įranga, kuri fronte gali pakeisti žmogų ten, kur rizika gyvybei yra didžiausia. LRT ne tik informuoja, bet ir atliepia tai, kas svarbiausia visuomenei ir valstybei. Ukraina kovoja ne tik už savo, bet ir už mūsų laisvę, todėl mūsų pareiga – likti kartu su ja“, – sako LRT generalinė direktorė Monika Garbačiauskaitė-Budrienė.

Pasak paramos organizacijos „Blue/Yellow“, karių poreikiai fronte keičiasi itin greitai, todėl parama nukreipiama į įrangą, kuri šiuo metu gali turėti didžiausią poveikį.

„Šiandieninis karas yra technologijų lenktynės, kuriose mes privalome padėti Ukrainai būti žingsniu priekyje. Penki robotų būriai, jau pasiekę frontą, yra tiesioginis įrodymas, kad Lietuvos žmonių parama virsta naujos kartos gynybos priemonėmis, kurių itin pageidauja kariai. Šios sistemos atlieka logistikos, evakuacijos ir žvalgybos užduotis ten, kur anksčiau turėjo eiti žmogus, – dabar jis gali būti saugesnis“, – sako „Blue/Yellow“ vadovė Laura Paukštė.

Nacionalinę paramos akciją „RADAROM!“ organizuoja LRT, „Stiprūs kartu“, „Laisvės TV“ ir „Blue Yellow“. Specialieji partneriai: „Delfi“ iniciatyva „Saugu“, „Lrytas“ iniciatyva „Saugumo kodas“, „15min“.

