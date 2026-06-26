Trakuose triatlono metu numatomi laikini eismo ribojimai

Š. m. birželio 28 d. Trakuose vyks triatlono varžybos. Dalinamės organizatorių VšĮ „Tarptautinis maratonas“ informacija apie eismo ribojimus: renginio metu nuo 6.00 iki 17.00 val. bus dalinai ribojamas transporto priemonių eismas Trakų gatvėje, Karaimų gatvėje iki Semeliškių gatvės bei Semeliškių kelyje iki 5,75 km (valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 4709 Trakai–Padvarionys–Semeliškės ruožas nuo žiedo iki 5,75 km).
Atkreipiame dėmesį, kad pėsčiųjų eismas nebus ribojamas.
Prašome gyventojų ir miesto svečių iš anksto planuoti keliones bei atsižvelgti į laikinus eismo organizavimo pakeitimus. Atsiprašome už galimus nepatogumus.
Trakų rajono savivaldybės informacija
Palikite komentarą