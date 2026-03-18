Trakuose – tarptautinis meninės gimnastikos turnyras „Trakai Cup“

2026-03-182026-03-18
Sofija Steško, Taisija Steško, Erika Bursovaitė, Dominyka Linak ir Grupinės Estetinės Gimnastikos prezidentė Darja Steško. VGC nuotr.

Kovo 14–15 dienomis Trakai tapo ryškiu sporto traukos centru – čia vyko tarptautinis meninės gimnastikos turnyras „Trakai Cup“ ir iškilmingas estetinės grupinės gimnastikos pristatymas Lietuvoje, kuri surengė Vilniaus gimnastikos centro vadove Darja Steško.

Varžybose dalyvavo daugiau nei 250 sportininkių iš Lietuvos, Lenkijos ir Ukrainos. Turnyras subūrė jaunas gimnastes, trenerius ir žiūrovus, suteikdamas miestui grožio, grakštumo ir tikros sporto šventės atmosferą. Daugeliui dalyvių tai buvo svarbus žingsnis jų sportinėje karjeroje, o žiūrovams – puiki galimybė susipažinti su aukšto lygio meistriškumu.

Ypatingą reikšmę šiam įvykiui suteikia tai, kad Trakuose įvyko istorinis estetinės grupinės gimnastikos pristatymas Lietuvoje. Šia kryptimi aktyviai dirba Lietuvos estetinės grupinės gimnastikos federacijos prezidentė Darja Steško, reikšmingai prisidedanti prie šios sporto šakos populiarinimo.

Pakyla ir apdovanojimai laukia nugalėtojų. VGC nuotr.

Nuoširdžiai dėkojame Trakų rajono savivaldybes administracijai, merui Andriui Šatevičiui bei Trakų sporto centrui už pagalbą ir puikias sąlygas organizuojant šį tarptautinį turnyrą. Bendromis pastangomis pavyko surengti aukšto lygio renginį, kuris stiprina sportinius ryšius ir garsina mūsų istorinį miestą Trakus.

Tokie renginiai dar kartą patvirtina, kad Trakai yra ne tik kultūros ir istorijos paveldas, bet ir miestas, atviras sportui, augimui bei tarptautiniam bendradarbiavimui.

Vilniaus gimnastikos centro pranešimas

