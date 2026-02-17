Trakų rajono savivaldybė stiprina partnerystę su „LTG Link“

Parašyta: 2026-02-17 | Kategorija: Kelionės, Lietuva, Savivaldybė, Seniūnijos, Trakai |

Aleksandro Polijančuk nuotr.

Trakų rajono savivaldybė kartu su LTG keleivių vežimo įmone „LTG Link“ ir Jonavos rajono savivaldybe pradeda naują bendradarbiavimo etapą – pasirašytas memorandumas, kuriuo sutarta kurti patogesnes ir tvaresnes kelionių galimybes, gerinti susisiekimo paslaugų kokybę Trakų rajono gyventojams ir svečiams.

Per artimiausius penkerius metus planuojama imtis įvairių kelionių patogumą gerinančių veiksmų – nuo tvarkaraščių optimizavimo iki jungčių tarp skirtingų viešojo transporto rūšių integravimo.

Susisiekimo ministras Juras Taminskas pažymėjo, kad jungtinio bilieto diegimas regionuose leis patogiau derinti keliones traukiniais ir savivaldybių viešuoju transportu, greičiau pasiekti darbo vietas, ugdymo ir sveikatos priežiūros įstaigas bei aktyviau dalyvauti kultūriniame ir socialiniame gyvenime. Valstybės mastu jau rengiamasi kelionių planavimo ir vieningo bilieto sistemai, o tokie savivaldos ir vežėjų susitarimai padės šiuos sprendimus įgyvendinti praktiškai ir atliepti kasdienius žmonių poreikius.

„LTG Link“ kartu su Trakų ir Jonavos rajonų savivaldybėmis sieks optimizuoti traukinių ir vietinio viešojo transporto maršrutus bei tvarkaraščius, sudaryti dar patogesnes sąlygas keliauti ne tik minėtų savivaldybių gyventojams, bet ir mokyklų bei darželių grupėms. Vienas iš memorandume numatytų tikslų – Trakų ir Jonavos rajonų savivaldybėse įdiegti jungtinį bilietą, kad keleiviai galėtų patogiai keliauti tiek traukiniais, tiek vietiniu viešuoju transportu. Šiuo metu jungtiniu bilietu naudojasi Vilniaus, Klaipėdos, Panevėžio ir Šiaulių miestų gyventojai.

Trakų rajono savivaldybės meras Andrius Šatevičius pabrėžė šio bendradarbiavimo svarbą rajono gyventojams: „Šis memorandumas – svarbus žingsnis stiprinant tvarų ir patogų susisiekimą Trakų rajone. Bendradarbiaudami su „LTG Link“ siekiame, kad viešasis transportas taptų realia, patogia alternatyva tiek kasdienėms mūsų rajono gyventojų kelionėms, tiek rajono svečiams. Integruoti tvarkaraščiai, jungtinis bilietas ir „Trakiečio kortelės“ integracija leis vystyti sklandžią kelionių sistemą, atliepiančią šiuolaikinius mobilumo poreikius ir prisidedančią prie aplinkos tausojimo.“

Praėjusiais metais „LTG Link“ traukiniais keliavo beveik 6 mln. keleivių. Maršrutą Vilnius–Trakai–Vilnius rinkosi apie 430 tūkst. keleivių. Keliaujančių srautas nuosekliai auga, todėl geresnis tvarkaraščių suderinamumas ir patogesnės jungtys yra svarbūs tiek kasdieniams keleiviams, tiek savaitgalių keliautojams.

Trakų rajono savivaldybės informacija


Trakų rajono savivaldybė stiprina partnerystę su „LTG Link"
ISSN 2538-6581
