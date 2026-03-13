Trakų rajonas skiria 20 tūkst. eurų gabiems jaunuoliams: atrinkta 10 stipendijų gavėjų

Trakų rajono savivaldybėje pirmą kartą pradėta įgyvendinti skatinamųjų stipendijų gabiems jaunuoliams programa, inicijuota mero Andriaus Šatevičiaus, jau sulaukė didelio susidomėjimo. Gautos 29 paraiškos iš talentingų rajono jaunuolių, siekiančių toliau tobulėti mokslo, meno, kultūros, sporto ir kitose srityse, o jas įvertinusi komisija atrinko 10 jaunuolių – iš viso jų talentams ugdyti savivaldybė skiria 20 tūkst. eurų.
Ši stipendijų programa buvo sukurta Trakų rajono savivaldybės mero Andriaus Šatevičiaus iniciatyva, siekiant pastebėti ir paskatinti jaunus žmones, kurie savo pasiekimais jau garsina rajoną ir turi potencialo siekti dar daugiau.
„Man jaunimo temos visada buvo artimos – esu dirbęs socialiniu darbuotoju, specialiuoju pedagogu, vėliau jaunimo reikalų koordinatoriumi. Todėl gerai suprantu, kaip svarbu jaunam žmogui laiku sulaukti paskatinimo ir palaikymo. Trakų rajonas turi daug talentingų jaunuolių, kurie jau dabar pasiekia reikšmingų rezultatų įvairiose srityse. Mūsų tikslas – padėti jiems augti bei siekti dar daugiau“, – pranešime spaudai sako Trakų rajono savivaldybės meras A. Šatevičius.
Skatinamosiomis stipendijomis siekiama sudaryti palankias sąlygas gabiems jauniems žmonėms tobulėti dalyvaujant konkursuose, parodose, varžybose, konferencijose ir kituose renginiuose, siekti aukštų rezultatų bei aktyviai atstovauti Trakų rajonui nacionaliniu ir tarptautiniu lygiu. Stipendijos skiriamos jaunuoliams, kurie jau yra pasiekę apčiuopiamų rezultatų ir planuoja toliau kryptingai tobulėti pasirinktoje srityje.
Šįmet pretenduoti į stipendijas galėjo 14–29 metų jaunuoliai, ne trumpiau kaip dvejus metus deklaravę gyvenamąją vietą Trakų rajone ir besimokantys, studijuojantys ar aktyviai veikiantys pagal savo gebėjimus Lietuvoje ar užsienyje. Vienam jaunuoliui skiriama stipendija gali siekti iki 2 000 eurų, o per vienus kalendorinius metus jų gali būti skirta ne daugiau kaip dešimt.
Savivaldybė, siekdama nuosekliai skatinti gabius jaunus žmones ir sudaryti jiems daugiau galimybių tobulėti, iniciatyvą tęs ir ateityje.
„Ši programa yra mūsų investicija į jaunąją kartą. Norime, kad talentingi jaunuoliai turėtų daugiau galimybių siekti savo tikslų ir garsinti Trakų rajoną Lietuvoje bei už jos ribų“, – teigia A. Šatevičius.
