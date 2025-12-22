Trakų priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba praneša

Trakų PGT nuotr.
Prasidėjus kalendoriniai žiemai per dvi savaites kilo 2 gaisrai. Palyginus su 2024 m. tuo pačiu laikotarpiu kilo 3 gaisrai. Žūčių gaisruose per minėta laikotarpį 2024 m. ir 2025 m. pavyko išvengti.
Gyvenamosios paskirties pastatuose kilo 1 gaisras, t. y. 50 proc. visų gaisrų. Gaisras kilo Trakų r. sav., Lentvario sen., Vosiliukų k. mediniame vieno aukšto, gyvenamajame name. 1 gaisras t. y. 50 proc. visų gaisrų kilo transporto priemonėje, buvo gautas pranešimas, kad Trakų r. sav., Lentvario sen., Rykantų k., Bažnyčios g. atvira liepsna dega lengvasis automobilis.
Pagrindinės gaisrų priežastys – elektros įrenginių, prietaisų, elektros instaliacijos gedimai (50 proc.), transporto priemonių elektros instaliacijos gedimai (50 proc.)
Be gaisrų gesinimo ugniagesiai gelbėtojai atliko ir 3 gelbėjimo darbus. Palyginus su praėjusių metų tuo pačiu laikotarpiu buvo atlikti 5 gelbėjimo darbai, šiemet jų poreikis sumažėjo 40 proc. Ugniagesiai gelbėtojai 2 kartus talkino kitoms specialiosioms tarnyboms ir 1 karta gelbėjo gyvūną.
Du kartus Trakų priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos pajėgos važiavo į pagalbą kaimyniniuose rajonuose (Vilniaus r. sav. ir Elektrėnų r. sav.).
Ugniagesiai gelbėtojai Trakų sen., Galvės ežere vykdė pratybas skęstančiojo gelbėjimas.
Artėjant Kalėdoms, kai ore tvyro laukimas, o tikėjimas stebuklais ateina į kiekvieno širdį, Trakų priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos pareigūnai dar kartą įrodė, kad jų misija neapsiriboja vien gaisrų gesinimu ir gelbėjimo darbais. Su nuoširdumu, atsidavimu ir didelėmis širdimis jie jau antrus metus iš eilės ėmėsi kilnios iniciatyvos – padėti išsipildyti Trakų rajono vaikų kalėdinėms svajonėms.
Trakų priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos ugniagesiai savo iniciatyva ir savo lėšomis tapo mažųjų Trakų rajono gyventojų kalėdinių svajonių pildytojais. Ši iniciatyva buvo skirta padėti išpildyti sudėtingomis socialinėmis sąlygomis gyvenančių vaikų svajones ir padėti vaikams oriai sutikti gražiausias metų šventes.
Mažuosius Trakų rajono gyventojus ugniagesiai aplankė su gaisriniu automobiliu, o dovanas dalino Kalėdų senelis, kuriam talkino bebriukas Ugnius ir šventiškai nusiteikę Trakų priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos pareigūnai.
Gerus darbus daryti gera!
Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Vilniaus priešgaisrinės gelbėjimo valdybos Trakų priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos informacija
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