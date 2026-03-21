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Trakiečiams – ypatingas kvietimas pirmiesiems paragauti naujo BONA PIZZERIA meniu

2026-03-212026-03-19
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 Skelbimai
Trakiečiams – ypatingas kvietimas pirmiesiems paragauti naujo BONA PIZZERIA meniu

🎁 Iki 2026 m. balandžio 3 d. su Trakiečio kortele taikome 25% nuolaidą visam maistui iš mūsų naujojo meniu.

Po ilgo kūrybos proceso pristatome naują BONA meniu, įkvėptą Milano ir Šiaurės Italijos gastronomijos tradicijų.

Bonos Sforcos vardu pavadintame restorane siekiame dar labiau sujungti itališką gastronomijos kultūrą su Trakų kulinariniu paveldu. Todėl meniu peržiūrėjome iš esmės – atsirado nauji patiekalai, naujos idėjos ir dar daugiau autentiško skonio.

Ką verta paragauti pirmiausia?

🥩 Itališkos klasikos patiekalai – porchetta, jautienos carpaccio, lėtai troškinta ėrienos kulninė. Tai patiekalai, kurių nepasigaminsi skubėdamas namuose. Tai klasika, kuri reikalauja profesionalumo ir pagarbos tradicijai

🍷 Dalijimosi patiekalai visam stalui – patiekalai, kuriais kviečiame dalintis su šeima ar draugais prie vieno stalo. BONA picos žiedas su trimis užtepais, sūrio spurgytės – traškios camemberto pagalvėlės su fermentuotų česnakų padažu, tuno tuno tartaras, bulvytės su trumais ir kitos naujienos.

Kviečiame trakiečius

Kadangi esame Trakuose ir mums svarbi vietos bendruomenė, norime pirmiausia pakviesti paragauti naujo meniu būtent Jus.

Tai puiki proga ramiai paragauti naujų patiekalų ir atrasti savo mėgstamiausius.

Nuolaida netaikoma dienos pietums ir specialiems pasiūlymams.

Susipažinkite su naujuoju meniu >>

Rezervuoti staliuką >>

 

Apvalaus stalo klubo inform.

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