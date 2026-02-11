Trakai tarptautiniame žemėlapyje: aktyvi metų pradžia trijose Europos turizmo parodose

Utrechtas, Nyderlandai. Stende vyko pokalbiai su keliautojais ir partneriais, ieškančiais naujų krypčių poilsiui Europoje
Šių metų pradžia Trakų turizmo ir verslo informacijos centrui tapo itin intensyvi – vos per kelias savaites Trakai buvo pristatyti net trijose tarptautinėse turizmo parodose Nyderlanduose, Vokietijoje ir Latvijoje. Tokia kryptinga pradžia – ne tik galimybė garsinti krašto vardą, bet ir reali nauda rajono verslui: nauji kontaktai, augantis susidomėjimas apgyvendinimu, paslaugomis bei bendradarbiavimo galimybėmis.
Tarptautinės parodos šiandien yra daugiau nei informaciniai stendai – tai gyvas dialogas su keliautojais, kelionių organizatoriais ir turizmo profesionalais. Čia gimsta idėjos naujiems maršrutams, partnerystėms ir projektams, kurie vėliau virsta realiais svečių srautais į Trakus.
Pirmasis žingsnis Nyderlanduose – „Vakantiebeurs“, Utrechtas
Sausio 7–11 dienomis Trakai pirmą kartą prisistatė Nyderlanduose, Utrechte vykusioje tarptautinėje parodoje „Vakantiebeurs“. Nuo pirmųjų akimirkų stende vyko pokalbiai su keliautojais ir partneriais, ieškančiais naujų krypčių poilsiui Europoje.
Didžiausio susidomėjimo sulaukė kelionės kemperiais, gamtos objektai, lėtas poilsis bei vietinis, autentiškas maistas. Nyderlandų rinka išsiskiria keliautojų sąmoningumu – jie ieško kokybiškų, tvarių patirčių, o Trakai šiame kontekste nuskambėjo kaip itin patraukli kryptis.
Ši paroda tapo svarbiu pirmuoju žingsniu mezgant ilgalaikius ryšius su Vakarų Europos kelionių organizatoriais ir pristatant rajono turizmo potencialą platesnei auditorijai.
Hamburgas – augantis kemperių turizmo susidomėjimas
Vasario 5–8 dienomis Trakai buvo pristatyti vienoje didžiausių parodų Vokietijoje ir Europoje – „Reisen & Caravaning Hamburg 2026“. Tai renginys, kuriame susitinka aktyvaus laisvalaikio ir kelionių kemperiais entuziastai, todėl Trakų kryptis čia itin organiškai įsiliejo.
Parodos metu pristatytas 4* „Slėnis Trakuose“ – vienas didžiausių kemperių parkų rajone, tapęs puikiu pavyzdžiu, kaip vietos verslas prisitaiko prie augančių keliautojų poreikių. Lankytojai aktyviai domėjosi galimybėmis nakvoti gamtoje, tačiau nenutolstant nuo miesto ir kultūros objektų.
Trakai pristatyti vienoje didžiausių parodų Vokietijoje ir Europoje – „Reisen & Caravaning Hamburg 2026“. Kairėje – Trakų turizmo ir verslo informacijos centro direktorė Agata Beliak
Renginio metu užmegzti vertingi ryšiai su užsienio kelionių organizatoriais ir turizmo sektoriaus atstovais. Matome aiškų poreikį pristatyti Trakų rajono apgyvendinimo ir paslaugų verslus tarptautinėms agentūroms, todėl artimiausiu metu planuojame diskusijas su vietos verslu apie bendras galimybes ir pasiūlymų paketų formavimą užsienio rinkoms.
Ryga – dialogas su Baltijos regiono keliautojais
Vasario 6–8 dienomis Trakai dalyvavo didžiausioje Baltijos šalyse turizmo parodoje „Balttour 2026“ Rygoje. Čia kartu su Trakų istorijos muziejumi pristatėme krašto istoriją, kultūros paveldą ir turizmo naujienas.
Stende apsilankė ir Lietuvos ambasadorė Latvijoje – jos vizitas tapo svarbiu palaikymo ženklu Lietuvos turizmui bei tarptautiniam bendradarbiavimui. Lankytojai aktyviai domėjosi naujuoju sezonu Trakuose: gastro maršrutais, aktyviu laisvalaikiu gamtoje, šeimų kelionėmis ir savaitgalio išvykomis.
Rygoje dar kartą įsitikinome, kad Trakai Baltijos šalių keliautojams asocijuojasi su vieta, kur susijungia kultūra, gamta, istorija ir autentiškos patirtys.
Didžiausioje Baltijos šalyse turizmo parodoje „Balttour 2026“ Rygoje kartu su Trakų istorijos muziejumi
„Trakų sėkmė tarptautinėje rinkoje priklauso nuo to, kaip gebėsime veikti kartu – savivalda, turizmo centras ir vietos verslas. Parodos parodė, kad susidomėjimas didžiulis, todėl kviečiame verslus aktyviai jungtis prie bendrų iniciatyvų“, – sako Trakų turizmo ir verslo informacijos centro direktorė Agata Beliak
Kvietimas verslui – kurkime kryptį kartu
Dalyvavimas trijose tarptautinėse parodose parodė aiškią tendenciją – keliautojai ieško ne tik objektų, bet ir kokybiškų paslaugų: apgyvendinimo, maitinimo, pramogų, vietinių patirčių. Todėl Trakų turizmo ir verslo informacijos centras kviečia rajono verslą aktyviau įsitraukti į bendras veiklas.
Planuojame susitikimus su verslo atstovais, kuriuose aptarsime:
- paslaugų pristatymą užsienio kelionių agentūroms;
- bendrų pasiūlymų paketų kūrimą;
- dalyvavimą ateities parodose ir rinkodaros priemonėse.
Tarptautinės parodos – tai tiltas, jungiantis Trakus su pasauliu. Kuo daugiau vietos verslų žengs šiuo tiltu kartu, tuo stipresnė ir matomesnė taps visa mūsų krašto turizmo ekosistema.
