Traiškytų bulvių ir agurkų salotos: pigus garnyras, užkariavęs internetą

Mėnesio pabaigoje, kai norisi ir sutaupyti, ir namuose pasigaminti kažką jaukaus, dažnai atsigręžiame į paprastus, gerai pažįstamus ingredientus. Vis dėlto net ir iš jų galima sukurti įdomų, dar neragautą patiekalą – tereikia pažvelgti kitu kampu. Vienas tokių pastaruoju metu internete išpopuliarėjusių receptų – traiškytų bulvių ir agurkų salotos su kremišku jogurtiniu padažu. Tai nebrangus, sotus ir šaltuoju metų laiku ypač tinkantis garnyras, puikiai derantis tiek prie mėsos, tiek prie žuvies.
Pažįstami ingredientai – netikėti panaudojimo būdai
„Nuo antradienio tiek elektroninėse, tiek fizinėse parduotuvėse pirkėjai bulvių galės įsigyti itin palankia kaina – vos 19 ct. už kg. Šią savaitę gerokai pigiau bus siūlomi ir agurkai – 1 vnt. kainuos 99 ct. Tai gera proga planuoti savaitės valgiaraštį paprasčiau ir taupiau, pasitelkiant kasdienius, daugeliui pažįstamus produktus už itin gerą kainą“, – pranešime spaudai sako prekybos tinklo „Rimi Lietuva“ viešųjų ryšių ir korporatyvinės atsakomybės vadovė L. Lesauskaitė-Remeikė.
Pasigaminti internetą sužavėjusias salotas yra itin paprasta ir nebrangu. Bulvės išverdamos su lupena, o vėliau sutraiškomos, apšlakstomos aliejumi ir kepamos aukštoje temperatūroje, kol tampa traškios išorėje ir minkštos viduje. Toks paruošimo būdas leidžia išgauti itin sodrų bulvių skonį. Agurkai taip pat ne pjaustomi, o sutraiškomi. Toks agurkų paruošimo būdas – kiniškos virtuvės technika, padedanti daržovėms geriau sugerti padažą.
Visą patiekalą sujungia kremiškas, lengvai aštrus padažas, kurio pagrindą sudaro graikiškas jogurtas ir majonezas. Jeigu norite dar intensyvesnio skonio gaminat šį garnyrą galite naudoti čili aliejų, sojos padažą, tahinį, šiek tiek acto.
Ši technika puikiai tinka ir kitoms daržovėms
Šios salotos puikiai tinka ne tik kaip garnyras, bet ir kaip pagrindinis patiekalas. Be to, tai vienas tų patiekalų, kuriuo galima variuoti pagal namuose turimus produktus. Kai norisi daugiau šviežumo jas galima pagardinti šviežiais ridikėliais, lengvai marinuotais svogūnais, bulves galima keisti ir keptu moliūgu.
Be to, traiškymo technika tinka ne tik bulvėms ar agurkams. Panašiu principu galima ruošti ir kitas daržoves. Pavyzdžiui, brokolius. Iš pradžių juos taip pat reikėtų lengvai apvirti, vėliau sutraiškyti ir kepti orkaitėje apšlaksčius alyvuogių aliejumi ir pagardinus prieskoniais bei kietuoju sūriu. Tokiu pačiu principu galima gaminti ir saldžiąsias bulves. Taip paruoštos jos išlaiko savo natūralų saldumą ir puikiai dera su jogurtiniu padažu. Net paprastos morkos, sutraiškytos ir pagardintos actu, medumi bei sezamų sėklomis, gali tapti įsimintinu garnyru.
Bulvių bei agurkų salotų receptas
Ingredientai (6 porcijoms)
1 kg nedidelių bulvių
3 valg. š. alyvuogių aliejaus
2 ilgųjų agurkų
Saujos supjaustytų svogūnų laiškų
Saujos smulkintos kalendros
½ puodelio graikiško jogurto
Šaukšto majonezo
2 susmulkintų skiltelių česnako
2 valg. š. sojos padažo
2 valg. š. baltojo acto
Druskos ir juodųjų pipirų pagal skonį
Gaminimo eiga
Orkaitę įkaitinkite iki 220 °C. Bulves virkite 8–10 minučių, kol suminkštės, bet dar laikys formą. Nusausinkite ir palikite pastovėti 5 minutes. Sudėkite ant kepimo popieriumi išklotos skardos, apšlakstykite 2 valg. š. aliejaus. Stikline ar kitu plokščiu indu bulves sutraiškykite, aptepkite aliejumi, pabarstykite druska ir pipirais. Kepkite 30–50 minučių, kol taps traškios ir auksinės.
Dideliame dubenyje sumaišykite jogurtą, majonezą, česnaką, sojos padažą ir actą. Maišykite, kol padažas taps vientisas ir kreminis. Agurkus lengvai sutraiškykite kočėlu, tuomet supjaustykite nedideliais gabalėliais. Sudėkite į sietelį, pabarstykite 1 valg. š. druskos ir palikite 5 minutėms. Nuskalaukite vandeniu ir nusausinkite. Sudėkite į dubenį su padažu, suberkite svogūnų laiškus ir kalendrą, gerai išmaišykite. Galiausiai įmaišykite bulves ir mėgaukitės.