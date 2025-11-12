Tarptautinis festivalis „Vievio džiazo klavišai 2025“ vėl kviečia į įspūdingus susitikimus džiaze

Koncerto „JAUNIMO DŽIAZAS – JAUNIMUI“ dalyviai
Tarptautiniu tapęs festivalis „Vievio džiazo klavišai“ – jau gerai žinomas Lietuvos džiazo bendruomenėje, kasmet į koncertus Vievyje sukviečiantis gausų fanų būrį iš įvairių Lietuvos regionų ir miestų. Šiemet ketvirtą kartą įgyvendinamas projektas, kurio meninė ašis – džiazo pianistas, vėl stebins ir aukštu profesionalumu ir plačia atlikėjų geografija.
JAUNIMO DŽIAZAS – JAUNIMUI
Tradiciškai festivalis prasidėjo koncertu „Jaunimo džiazas – jaunimui“. Šiemet jaunajai (ir ne tik!) publikai koncertavo Vilniaus Balio Dvariono dešimtmetės muzikos mokyklos „Cool Jazz“ ansamblis (vadovai Kęstutis Vaiginis, Arūnas Navakas) ir džiazo orkestras (vadovas Valerijus Ramoška, mokytojas Artūras Laurinavičius).
Nemažą koncertinę praktiką turintis ir įvairių konkursų laurus skynęs „Cool Jazz“ – Domantas Joknys (saksofonai), Julijus Girdenis (gitara), Benas Raudys (bosinė gitara), Nerijus Kriaučiūnas (mušamieji) ir, be abejo, klavišininkas Justas Mačiulskis – stebino aukšta atlikimo kokybe ir menine raiška. Greta Hank Mobley, Sam Rivers, Wayne Shorter, Jaco Pastorius, Joshua Redman kūrinių skambėjo ir talentingo ansamblio nario Domanto Joknio kompozicija.
Džiazo orkestras – dar jaunas, tačiau, akivaizdu, – perspektyvus kolektyvas, kuriame kolektyviniam muzikavimui susibūrė įvairaus amžiaus moksleiviai. Antrus veiklos metus skaičiuojantis orkestras jau aktyviai koncertuoja mokyklos renginiuose. Išvyka į Vievį šiam jaunam kolektyvui – pirmoji koncertinė išvyka. Koncerto metu publika itin šiltai priėmė šio orkestro atliekamus Bill Finegan, Duke Ellington, Jerry Gray, Benny Goodman džiazo kūrinius. Koncerto staigmena – mokytojos Auksuolės Varkulevičienės su jos mokinės Irūnos Marijos Šulskytės atliekamas stepo šokis.
Orkestro ir ansamblio vadovai šiltai bendravo su publika, pristatydami kolektyvų kūrybinius kelius, pasakodami apie orkestro ir ansamblio sudėtis, atlikimo specifiką, atskirų instrumentų vaidmenis, o taip pat žymius džiazo atlikėjus – kūrėjus.
TARPTAUTINIAI „VIEVIO DŽIAZO KLAVIŠAI 2025“
O nuo rytojaus, lapkričio 15-osios, prasideda trijų džiazo koncertų ciklas. Lapkričio 15-ąją, 22 -ąją ir 29 -ąją Vievio kultūros centre laukia įspūdingi susitikimai su garsiais džiazo meistrais. Festivalio „Vievio džiazo klavišai 2025“ pagrindinė figūra – PIANISTAS. Festivalio meno vadovo Dainiaus Pulausko iniciatyva ir dėka jo tarptautinio autoriteto greta Lietuvos žvaigždžių – Duck Saved Jones trio, Dainius Pulauskas Group -, festivalį papuoš Artis Boriss trio (Estija), Emiliano D’Auria Brooklyn Bound (Italija – JAV), Maris Briezkans Quintet (Latvija), Krzysztof Kobyliński and Pearls (Lenkija, Izraelis) programos. Koncertus kaip kasmet ves muzikologas Darius Užkuraitis.
Įsimintiniausios pernykščio festivalio akimirkos įamžintos Dainiaus Labučio meninės fotografijos parodoje „Vievio džiazo klavišai 2024“. Paroda Vievio kultūros centre eksponuojama visą lapkritį.
Projektą Festivalis „Vievio džiazo klavišai 2025“ įgyvendina Vievio kultūros centras. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Elektrėnų savivaldybė. Projektą remia UAB „Plastiksė“, UAB „Finėjas“, UAB AV Terminal, UAB „Gelmesta“, Boen (UAB Bauwerk Group Lietuva), UAB „Vievio paukščiai“ (Groward group).