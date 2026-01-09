Tarnauti bus kviečiami ir jaunuoliai, turintys kariuomenei trūkstamas profesijas

Parašyta: 2026-01-09 | Kategorija: Lietuva, Lietuvos gynyba, Naujienos, Seniūnijos, Trakai |

Srž. sp. K. Kavolėlis / KAM nuotr.

Krašto apsaugos ministerija stiprina šalies gynybą ir skatina visuomenę būti pasirengusią ginti Lietuvą. Nuo 2026 metų sausio 1 dienos įsigaliojusi atnaujinta privalomosios pradinės karo tarnybos (PPKT) tvarka orientuota į didesnį parengtų piliečių skaičių, spartesnį aktyviojo kariuomenės rezervo formavimą ir didesnį tarnybos patrauklumą jauniems žmonėms.

Pagal naująją tvarką jaunuoliai bus kviečiami atlikti privalomąją pradinę karo tarnybą iškart po mokyklos baigimo – nuo 18 iki kol sukanka 22 metai. Tačiau numatyti ir kiti svarbūs pokyčiai. Vienas jų – 3 mėnesių trukmės tarnyba jaunuoliams, įgijusiems Lietuvos kariuomenei trūkstamas profesijas. Šie asmenys gali būti šaukiami atlikti PPKT iki kol sukanka 31 metai.

Jaunuoliai iki 31 metų, įgiję kariuomenei trūkstamas profesijas, raginami pasitikrinti, ar nėra įtraukti į šių metų karo prievolininkų sąrašą. Sudarant metinį karo prievolininkų sąrašą, į jį įtraukiami asmenys, kurie studijuoja paskutiniame kurse ar mokosi pagal formaliojo profesinio mokymo programas, kurias baigus įgyjama Lietuvos kariuomenei trūkstama profesija. Šį sąrašą nustato krašto apsaugos ministras.

2026 metais planuojama į 3 mėnesių trukmės tarnybą pakviesti apie 90 karo prievolininkų. Asmenims, atliekantiems 3 mėnesių PPKT, piniginės išmokos bus didinamos tris kartus – jos bus skaičiuojamos kas mėnesį, atsižvelgiant į tarnybos vertinimo rezultatus.

Tarnybos metu jie įgis pagrindinį karinį parengtumą. Siekiama, kad po tarnybos šie specialistai taptų aktyviojo rezervo dalimi ir krizės atveju galėtų efektyviai panaudoti savo profesines žinias.

Lietuvos kariuomenei trūkstamų profesijų (kvalifikacijų) sąrašas:

• Slaugytojas

• Visuomenės sveikatos specialistas

• Duomenų bazių administratorius

• Informacinių ir ryšių technologijų saugumo specialistas

• Psichologas

• Medicinos psichologas

• Aviacijos inžinerijos technikas

• Budintysis mechanikas

• Laivavedys

• Kompiuterių technikas

• Telekomunikacijų įrangos technikas

• Maisto produktų ir gėrimų technologas

• Virėjas* (profesinis mokymas)

• Paramedikas* (greitoji medicinos pagalba) (profesinis mokymas)

• Laivo mechanikas

KAM inform.


