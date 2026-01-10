Švytinčios žuvytės akvariumuose: ką verta žinoti ir kada reaguoti

Fluorescencinė žuvytė. VMVT nuotr.
Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba (VMVT) primena, kad genetiškai modifikuotų žuvyčių, tokių kaip GloFish®, importas, pardavimas ir laikymas visoje Europos Sąjungoje yra draudžiamas. Nepaisant to, pastaraisiais metais buvo fiksuoti atvejai, kai tokios žuvys pateko į prekybą, įskaitant ir Lietuvą.
Kas yra GloFish®?
GloFish® – tai genetiškai modifikuotos fluorescencinės žuvytės, kurios gali švytėti įvairiomis spalvomis. Šis prekinis ženklas patentuotas 2003 m. JAV kompanijos Yorktown Technologies, L.P.
Žuvytės šviečia dėl organizme įterptų DNR baltymų, kurie sugeria ultravioletinę arba mėlynąją šviesą ir paverčia ją matoma: žalia, raudona, oranžine, mėlyna arba violetine. Skirtingai nei bioliuminescenciniai organizmai (pvz., jonvabaliai), GloFish® žuvytės nešviečia savaime, jos konvertuoja šviesos spindulius į matomas spalvas (fluorescencija).
Pradinis šios technologijos tikslas nebuvo akvariumai. 1999 m. Singapūro nacionalinio universiteto mokslininkai įterpė medūzos (lot. Aequorea victoria) žalia spalva švytinčio geno baltymą į žuvytės (lot. Danio rerio) DNR, siekdami sukurti gyvus biojutiklius vandens užterštumui stebėti. Vėliau atsirado komercinės transgeninių žuvyčių rūšys, įskaitant raudonas ir oranžines žuvis, sukurtas įterpiant koralų Discosoma fluorescencinius genus.
Švytinčių žuvyčių sukūrimo procesas remiasi pažangiomis genetikos technologijomis – DNR mikroinjekcijomis arba virusiniais vektoriais, reguliuojant genų aktyvumą tam tikruose audiniuose.
Mokslinis kontekstas ir atsakomybė
Masinis genetiškai modifikuotų žuvyčių pasirodymas rinkoje kelia reguliavimo poreikį ir aplinkosaugos klausimus. Paleistos į natūralius vandens telkinius tokios žuvys gali pakenkti aplinkai arba jas gali suvartoti kiti gyvūnai ir patirti šalutinį poveikį. Dirbtinai sukurtos laboratorinės gyvybės formos turi didesnę riziką tapti invazinėmis. Net sterilumas negarantuoja, kad tokios žuvys neišplis, nes genetinių pokyčių negalima tiksliai įvertinti, stebėti ar kontroliuoti.
VMVT rekomendacijos
ES rinkoje pastaraisiais metais pasitaiko neregistruotų (neteisėtų) GlowFish@ žuvų atvejų: 2017 m. – Danijoje, 2021 m. – Lietuvoje, 2025 m. – Vokietijoje.
Siekiant užkirsti kelią neteisėtam importui į ES ir Lietuvą, importuotojai, didmenininkai ir mažmenininkai turi būti budrūs ir pranešti VMVT, jei įtaria, kad siūlomos dekoratyvinės žuvys gali būti genetiškai modifikuotos – tada būtų atliktas tolesnis tyrimas.
Didmenininkai raginami informuoti užsienio tiekėjus apie ES ir Lietuvos teisės aktų draudimą parduoti genetiškai modifikuotas dekoratyvines žuvis.
VMVT ragina atsakingai elgtis ir laikytis ES galiojančių teisės aktų, užtikrinant gyvūnų apsaugą ir gerovę.
VMVT inform.