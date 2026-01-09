Su 95-uoju jubiliejumi, gerbiama Marija Draugeliene!

Parašyta: 2026-01-09 | Kategorija: Mokyklos, Naujienos, Renginiai, Savivaldybė, Seniūnijos, Trakai |

Evelinos Kislych Šochienės nuotr.

Š. m. sausio 7 d. gražaus jubiliejaus proga Trakų rajono gyventoją Mariją Draugelienę pasveikino Trakų rajono savivaldybės vicemerė Jolanta Abucevičienė, LR Seimo narė Edita Rudelienė ir Trakų seniūnė Vilma Puišienė, perdavusios nuoširdžius sveikinimus ir linkėjimus nuo Trakų rajono savivaldybės mero Andriaus Šatevičiaus.

Tegul Jūsų dienos būna ramios ir šviesios, kupinos artimųjų meilės, o stipri sveikata ir gera nuotaika lydi Jus dar ilgus metus!

Trakų rajono savivaldybės informacija


