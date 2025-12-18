Stilistė patarė, kuo puoštis Kūčioms ir Naujiesiems metams

Yaroslav Shuraev / Pexels nuotr.
Besiruošiant artėjančioms šventėms dairomasi ne tik į dovanas ar namų dekoracijas, bet ir į šventėms tinkamą aprangą. Stilistė pastebi, kad Kūčios, Kalėdos ir Naujieji metai diktuoja skirtingą aprangos nuotaiką – nuo santūraus elegantiškumo iki ryškesnių, drąsesnių sprendimų. Šių metų tendencijose susipina lietuviškas saikas, klasikinė estetika ir ryškesnės aprangos detalės, ypač laukiant Ugninio Arklio metų.
„Šventinių drabužių tendencijos labai radikaliai nesikeičia – žmonės ir toliau renkasi prabangesnes medžiagas bei klasikines spalvas. Aksomas, šilkas, blizgios faktūros kuria šventinę nuotaiką ir yra kiekvieno sezono hitas. Per didžiąsias metų šventes dominuoja ne tik klasikinio kirpimo fasonai, bet ir spalvos – juoda, tamsiai mėlyna, vyšninė raudona, smaragdo žalia“, – komentuoja Vilniaus, Klaipėdos ir Šiaulių „Akropoliuose“ veikiančios drabužių parduotuvės „Reserved“ stilistė Evelina Kušlevič.
Pasak jos, ruošiantis didžiosioms šventėms nevengiama derinti aprangą prie Lietuvoje populiarių tradicijų. Per Kūčias dažnas renkasi šviesesnių tonų, vilnos ar lininio audinio drabužius bei aksesuarus, taip pagerbiant šio vakaro senuosius papročius. O per Kalėdas įprastai vyrauja sodresnės spalvos ir jų atspalviai, šilti megztiniai ir jaukios tekstūros.
„Šventiniu laikotarpiu puikiai atrodo ne tik raudoni megztiniai ar aksominės suknelės, bet ir kiti deriniai – pavyzdžiui, moterys gali puoštis blizgiu sijonu su minkštu, šiltu megztiniu. Tokia apranga atrodo jaukiai ir stilingai, puikiai dera tiek prie šventinio stalo artimųjų rate, tiek darbo kalėdiniuose vakarėliuose. O vyrai gali rinktis juodą aksominį švarką, kuris iškart prideda šventiškumo, net ir vilkint klasikinį golfą ar ploną megztinį“, – pataria E. Kušlevič.
Kuriant šventinius derinius ji pataria nevengti ir puošnesnių aksesuarų – masyvesnių auskarų, ryškesnių kaklaraiščių, šilkinių skarelių.
Naujiesiems metams – daugiau spalvų
Pasitinkant Naujuosius metus dažnai vadovaujamasi ir astrologų rekomendacijomis, norint pritraukti sėkmę. Pasak stilistės E. Kušlevič, ateinantiems 2026-iesiems Ugninio Arklio metams populiarūs aprangos prekių ženklai siūlo ryškesnių spalvų drabužių.
„Įprastai Naujųjų metų naktį nevengiama ne tik metalo, bet ir kitų ryškesnių spalvų – aukso, sidabro ar bronzos atspalviai puikiai dera su raudonos spalvos drabužiais bei aksesuarais. Šiemet dominuoja ugninės raudonos atspalviai, simbolizuojantys ugnį, energiją ir sėkmę. Tokią ryškią spalvą galima lengvai derinti ir su šviesiais bei baltos spalvos atspalviais“, – pataria „Reserved“ stilistė.
Pasak „Akropolis Group“ rinkodaros ir komunikacijos vadovo Pauliaus Pociaus, pirkėjų susidomėjimas šventine apranga „Akropoliuose“ itin išauga gruodį, tad prekybininkai stengiasi atliepti jų lūkesčius.
„Pastebime, kad lankytojams svarbu rasti ne tik progai tinkamą, bet ir patogią, lengvai pritaikomą šventinę aprangą – tiek jaukiems šeimos susibūrimams, tiek darbo ar draugų vakarėliams. „Akropoliuose“ veikiantys prekių ženklai kiekvieną sezoną skiria daug dėmesio šventinėms kolekcijoms, tad tikrai yra iš ko pasirinkti – nuo klasikinių iki modernesnių eilučių“, – sako P. Pocius.
Jam pritaria ir E. Kušlevič – prieš didžiąsias šventes itin populiarios tampa kalėdiniais motyvais papuoštos pižamos bei laisvalaikio drabužiai, žaismingos kojinės.
„Šiltos, jaukios ir kokybiškų medžiagų pižamos yra tinkamos ne tik pasipuošti žaismingai šeimos fotosesijai, bet ir dovanoti artimiesiems“, – sako ji.
