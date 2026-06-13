Startuoja Lietuvą pasaulyje garsinanti turizmo iniciatyva

Ekonomikos ir inovacijų ministerija (EIMIN) ir VšĮ „Keliauk Lietuvoje“ iniciatyva pradedamas turizmo žaidimas socialiniuose tinkluose #LithuaniaTravel. Nugalėtojai bus apdovanoti kelionių paketais į ir po Lietuvą bei kitais prizais.
„Kviečiame tapti Lietuvos ambasadoriais ir savo akimis parodyti, kuo mūsų šalis yra ypatinga. Kiekviena nuotrauka, istorija ar rekomendacija prisideda prie Lietuvos žinomumo ir skatina daugiau žmonių atrasti mūsų šalį, o Lietuva tikrai turi kuo didžiuotis – gamta, miestai, kultūra, gastronomija ir išskirtinės patirtys, kuriomis verta dalintis su pasauliu“, – sako ekonomikos ir inovacijų viceministrė Guoda Burokienė.
Prie iniciatyvos #LithuaniaTravel kviečiami jungtis tiek Lietuvoje gyvenantys žmonės, tiek užsienyje gyvenantys lietuviai ar lietuviškų šaknų turintys asmenys, taip pat užsienio piliečiai, verslo, turizmo, akademinės bendruomenės atstovai, organizacijos ir visi, norintys prisidėti prie Lietuvos žinomumo pasaulyje stiprinimo.
Dalyviai kviečiami socialiniuose tinkluose „Facebook“, „Instagram“ ir „TikTok“ dalintis nuotraukomis bei įspūdžiais iš Lietuvos, naudojant grotažymę #LithuaniaTravel.
Burtų keliu išrinktas nugalėtojas-diasporos atstovas bus apdovanotas kelione į Lietuvą dviem asmenims – prizą sudarys skrydžiai iš Europos į Lietuvą ir atgal, dvi nakvynės su pusryčiais 4 žvaigždučių viešbutyje, ekskursija su gidu bei kultūrinė veikla arba pramoga. Kelionės paketo vertė – ne mažiau kaip 3 tūkst. eurų.
Dar vienas Lietuvą garsinęs iniciatyvos dalyvis laimės kelionės po Lietuvą paketą dviem asmenims – prizą sudarys nakvynė 4 žvaigždučių viešbutyje, ekskursija su gidu, kultūrinė programa arba pramoga bei vakarienė restorane. Šio prizo vertė – ne mažiau kaip 1,5 tūkst. Eurų.
Dar du iniciatyvos dalyviai bus apdovanoti Lietuvos turizmo informacijos centrų ir turizmo verslo įsteigtais prizais – ekskursijomis po pasirinktą Lietuvos vietovę bei nakvyne, pramoga, vakariene arba kultūriniu renginiu. Šių prizų vertė – ne mažiau kaip 300 eurų.
Žaidimas vyks iki š. m. rugsėjo 26 d. Burtų keliu išrinktiems laimingiesiems rugsėjo 27-ąją – Pasaulinę turizmo dieną – bus įteikti prizai.
Pirmoji iniciatyva #LithuaniaCo-create organizuota 2024 metais. Praėjusiais metais vykusio žaidimo #LithuaniaTravel metu žaidimo dalyvių įrašai pasiekė daugiau nei 4,3 mln. socialinių tinklų vartotojų, o įrašai pasiekė auditorijas Indijoje, Jungtinėje Karalystėje, Lenkijoje, Ukrainoje, Vokietijoje ir kitose šalyse.
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