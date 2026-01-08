S. Lozoraičio vardo premija – kultūros žurnalistei Skirmantei Javaitytei

27-oji kasmetinė Lietuvos žurnalistų draugijos (LŽD) Stasio Lozoraičio vardo premija „KELYJE Į VILTIES PREZIDENTO LIETUVĄ“ už 2025-uosius metus paskirta portalo „Kas vyksta Kaune“ žurnalistei, radijo LRT „Klasika“ bendradarbei, LŽD narei Skirmantei Javaitytei.
Šiuo garbingu apdovanojimu įvertintas pastarųjų metų S. Javaitytės žurnalistinis darbas, atspindintis Lietuvos kultūrinio lauko ir paveldo aktualijas, socialinio gyvenimo vyksmą, kartu pagerbiama plati ir aktyvi žurnalistės veikla ugdant pilietiškai mąstančią ir atsakingą visuomenę.
Gimusi ir augusi Šakiuose ji 2010 m. baigė Vytauto Didžiojo universiteto lietuvių filologijos bakalauro, o 2013 m. – žurnalistikos ir medijų analizės magistro studijas, vėliau tobulinosi Lietuvos žurnalistikos centre. Nuo 2012 m. yra LŽD narė, 2021–2024 m. ėjo LŽD Centro valdybos pirmininkės pareigas. Šiuo metu ji LŽD atstovauja Medijų taryboje prie LR Kultūros ministerijos, yra LŽD Centro valdybos narė.
Savo kūrybinę žurnalistinę veiklą S. Javaitytė pradėjo prieš keliolika metų. Visus tuos metus ją labiausiai ją domino ir jaudino kultūrinės temos bei aktualijos, istorinio paveldo išsaugojimo (ypač Kauno tarpukario laikotarpio), socialiniai reikalai. Ji nuolat yra Kauno miesto ir šio krašto kultūrinių įvykių sūkuryje, savo rašiniams ieško išskirtinių herojų – nusipelniusių, bet kuklių, mažai kam žinomų žmonių, šviesuolių, įdomių pašnekovų savo pamėgtam interviu žanrui.
Jos dėmesį patraukia partizanų, politinių kalinių temos, ypač – istorijos tėkmėje primirštos daug nuveikusios moterys, pvz., politinė kalinė Adelė Dirsytė ar tremtinė Dalia Grinkevičiūtė. Straipsniuose ir radijo pasakojimuose ji stengiasi gaivinti Kauno kaip upių miesto idėją. Skirmantės tekstai jautrūs, dalykiški, informatyvūs ir profesionalūs.
Laureatė savo jaunatvišką energiją puikiai derina bei paskirsto darbo ir laisvalaikio veikloms: daug laiko skiria savanorystei svarbiuose visuomeninio darbo baruose, priklauso Lietuvos kariuomenės Krašto apsaugos savanorių pajėgų aktyviajam rezervui, Kauno arkivyskupijos Pašaukimų sielovados savanorių komandai, yra krikščioniško jaunimo renginio „Ateik į pasimatymą“ ir kitų viena iš sumanytojų bei organizatorių, kitų puikių iniciatyvų autorė, žurnalo „Artuma“, Marijos radijo talkininkė.
Norėdama atkreipti dėmesį į psichikos sveikatos svarbą, S. Javaitytė prašo šia proga nedovanoti jai gėlių, o vietoj jų paaukoti emocinės paramos organizacijai „Jaunimo linija“.
Premija bus teikiama 2026 m. sausio 10 d. (šeštadienį) 12 val. Kaune, Istorinėje Lietuvos Respublikos Prezidentūroje (Vilniaus g. 33).
Pirmoji šios premijos laureatė – Nijolė Baužytė (1998 m.).
Pernai ji įteikta šeimai – prof. G. Jankevičiūtei ir dr. J. Malinauskui.
Ilgamečiai šios premijos mecenatai – Kazio ir Rasos Starkevičių šeima.
Lietuvos žurnalistų draugijos pranešimas
