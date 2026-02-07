Renesansą išgyvenantys kopūstai: nustebsite, kokius kulinarinius skonius dovanoja ši nebrangi daržovė

Kopūsto kepsnys

Tarsi sniego pusnys parduotuvėse „baltuoja“ gausybė lietuviškų baltagūžių kopūstų. Nors ir paprasta, ši daržovė gali nustebinti savo neįprastais skoniais – tereikia tik kelių nebrangių, bet kokybiškų ingredientų, ir naujų kulinarinių atradimų kupina vakarienė – garantuota. 

Ilgą laiką laikytas kasdieniu, pigiu ingredientu, kopūstas šiandien išgyvena tikrą renesansą. Kopūstai – viena universaliausių ir sveikatai naudingiausių daržovių. Jie mėgstami visame pasaulyje, o įdomių patiekalų receptų su kopūstais rasite viso pasaulio virtuvėje – nuo Amerikos iki Japonijos.

„Baltagūžiai kopūstai – viena iš nedaugelio daržovių, kuri išlaiko savo vertingąsias savybes net ir ilgai laikant per žiemą. Tai – lietuviškas produktas, kuris savo maistine verte niekuo nenusileidžia egzotiniams produktams, o jo kaina – kur kas mažesnė. Klientai kopūstus į savo pirkinių krepšelius krauna ištisus metus, renkasi tiek šviežius, tiek raugintus, kurie yra tikras lietuviškas superproduktas, kupinas organizmui naudingų medžiagų“, – pranešime spaudai sako „Lidl Lietuva“ viešųjų ryšių vadovė Lina Skersytė.

Šimtmečius skaičiuojanti pasaulinė kopūsto istorija

Salotoms, sriuboms, balandėliams, o ir rauginimui tinkami baltagūžiai kopūstai žinomi ir mėgstami jau ne vieną šimtą metų. Manoma, kad jų protėviai – laukiniai kopūstai – kilę iš Viduržemio jūros regiono, iš kur paplito po Europą ir kitus pasaulio regionus.

„Nors ir atrodo išskirtinai lietuviški, baltagūžiai kopūstai pasižymi rimta pasauline „karjera“, tad ir jų pagrindu pagamintų patiekalų priskaičiuojama gausybė. Nuo „kepsnių“ iki „taco“ paplotėlių – kopūstus galima naudoti ne tik sriuboms, balandėliams ar kitiems tradiciniams patiekalams, bet ir tikrai egzotiškiems valgiams. Nepamirškime ir naudos sveikatai: kopūstai – tikra vitaminų ir mineralų bomba, pasižyminti unikaliomis savybėmis. Šiose daržovėse gausu vitamino C, ypač reikalingo šaltuoju metų laiku, o didelis skaidulų kiekis užtikrina sklandų virškinimą bei sotumo jausme. Taip pat kopūstuose esantys antioksidantai padeda kovoti su uždegiminiais procesais organizme“, – tvirtina L. Skersytė.

Kai norisi sočiau, bet be mėsos: kopūsto „kepsnys“ su česnakiniu jogurto padažu

Jei pabodo įprasti kepsniai, puikiu pietų kandidatu gali tapti baltagūžio kopūsto „kepsnys“, kurį paskanins česnakinis jogurto padažas. Dėl karamelizuotų „kepsnio“ kraštų ir kremiško padažo, šis patiekalas tikrai nustebins – kaip ir jo kaina, nes toks „kepsnys“ – ir skanus, ir draugiškas piniginei.

Jums reikės:

1 baltagūžio kopūsto

3 v. š. alyvuogių aliejaus

1 a. š. druskos

1 a. š. rūkytos paprikos miltelių

0,5 a. š. juodųjų pipirų

0,5 a. š. česnako miltelių

Padažui:

200 g „Pilos“ graikiško jogurto

2 skiltelių česnako

1 v. š. citrinos sulčių

Žiupsnelio druskos

1–2 v. š. smulkintų šviežių krapų arba petražolių

Gaminimas:

Iki 200 °C temperatūros įkaitinkite orkaitę, naudokite „viršus–apačia“ režimą.

Kopūstą supjaustykite 3–4 cm storio griežinėliais: gausite 4–6 „kepsnius“.

Abi „kepsnio“ puses aptepkite alyvuogių aliejumi, pabarstykite druska ir prieskoniais.

Dėkite ant kepimo popieriaus.

Kepkite 35–40 min., bet po 20 min. apverskite į kitą pusę.

Kol kepa „kepsniai“, paruoškite padažą. Į dubenį supilkite graikišką jogurtą, citrinos sultis, suberkite prieskonius ir išspauskite česnaką. Viską gerai sumaišykite.

Iškeptus „kepsnius“ patiekite su padažu.

Egzotika lietuviškoje virtuvėje: kopūstų takai

Kai ieškote idėjų vakarėlio patiekalams, į galvą neretai ateina meksikietiškos virtuvės pasiūlymai: „Nachos“ traškučiai, kesadilijos ar takai. Pastariesiems galima naudoti nebūtinai kukurūzų miltų tortilijas, o kopūsto lapus. 

Patiekalui reikės:

1 didelio baltagūžio kopūsto

1,5 l vandens

1 a. š. druskos

Įdarui:

400 g vištienos faršo

1 svogūno

2 skiltelių česnako

1 v. š. alyvuogių aliejaus

1 a. š. malto kumino

1 a. š. rūkytos paprikos miltelių

Žiupsnelio druskos, aitriosios paprikos dribsnių

Greitam padažui:

150 g natūralaus „Pilos“ jogurto

1 v. š. žaliosios arba geltonosios citrinos sulčių

Žiupsnelio druskos

Papildomai:

2 pomidorų

1 ilgavaisio agurko

Petražolių, kitų mėgstamų prieskoninių žalumynų – pagal skonį

Paruošimas:

Užvirinkite vandenį su druska.

Atsargiai atskirkite 8–10 didelių kopūsto lapų. Virkite juos 2–3 min., išimkite ir nusausinkite. Lapai turi būti lankstūs, bet ne pervirti.

Susmulkinkite svogūną. Keptuvėje įkaitinkite aliejų, kuriame 3–4 min. apkepkite smulkintą svogūną.

Į keptuvę sudėkite smulkintą česnaką, vištienos faršą ir prieskonius. Kepkite apie 6–8 min., kol viskas iškeps.

Į dubenį sudėkite jogurtą, įpilkite citrinos sulčių, įberkite druskos ir išmaišykite.

Turimas papildomas daržoves supjaustykite norimo dydžio skiltelėmis.

Metas ruošti takus. Į kopūsto lapą įdėkite paruoštą įdarą, supjaustytas daržoves, užpilkite paruošto padažo.

Sulenkite taką ir skanaukite – geriausia valgyti rankomis.


