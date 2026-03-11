Prezidentui Valdui Adamkui skirtas apdovanojimas už nuopelnus Europai

Skelbdama pirmuosius ordino už nuopelnus Europai laureatus EP pirmininkė R. Metsola pažymėjo: „Europą visada kūrė žmonės. Jie jungė skirtumus, griovė barjerus, nuvertė diktatūras ir įveikė krizes vardan geresnės mūsų žemyno ateities. Šis įsipareigojimas Europai nusipelno būti įvertintas. Ordinu už nuopelnus Europos pagerbiame tuos, kurie ne tik tikėjo Europa, bet ir padėjo ją kurti.”
Apdovanojimo laureatus atrinko specialus komitetas, kurį sudaro Europos Parlamento Pirmininkė Roberta Metsola, du jos pavaduotojai Sophie Wilmès ir Ewa Kopacz bei keturios iškilios Europos asmenybės: Michel Barnier, José Manuel Barroso, Josep Borrell ir Enrico Letta. Pasiūlymus dėl ordino už nuopelnus Europai suteikimo teikė ES institucijų pirmininkai, ES valstybių vadovai ir nacionalinių parlamentų pirmininkai.
Iškiliais ordino kavalieriais tapo:
• Angela Merkel, buvusi Vokietijos kanclerė,
• Lech Wałęsa, buvęs „Solidarumo” judėjimo pirmininkas ir buvęs Lenkijos prezidentas,
• Volodymyr Zelensky, Ukrainos prezidentas.
Ordino garbės kavalieriais tapo:
• Valdas Adamkus, buvęs Lietuvos prezidentas,
• Jerzy Buzek, buvęs Lenkijos ministras pirmininkas ir buvęs Europos Parlamento pirmininkas,
• Anibal Cavaco Silva, buvęs Portugalijos prezidentas ir ministras pirmininkas,
• Sauli Niinistö, buvęs Suomijos prezidentas ir parlamento pirmininkas,
• Pietro Parolin, kardinolas ir Šventojo Sosto valstybės sekretorius,
• Mary Robinson, buvusi Airijos prezidentė ir buvusi Jungtinių Tautų žmogaus teisių komisarė,
• Maia Sandu, Moldovos prezidentė,
• Javier Solana y de Madariaga, buvęs NATO generalinis sekretorius ir buvęs ES vyriausiasis įgaliotinis bendrajai užsienio ir saugumo politikai,
• Wolfgang Schüssel, buvęs Austrijos kancleris,
• Jean Claude Trichet, buvęs Europos Centrinio Banko pirmininkas.
Ordino kavalieriais tapo:
• José Andrés, ispanų kilmės amerikiečių šefas ir visuomeninės organizacijos „World Central Kitchen” įkūrėjas,
• Giannis Antetokounmpo, Graikijos krepšininkas,
• Marc Gjidara, Kroatijos teisininkas ir mokslininkas,
• Sandra Lejniece, Latvijos fizikė ir mokslininkė,
• Oleksandra Matviichuk, Ukrainos žmogaus teisių teisininkė,
• Viviane Reding, buvusi Europos Komisijos pirmininko pavaduotoja, buvusi Liuksemburgo parlamento ir Europos Parlamento narė,
• Paul Dawin Hewson (Bono), David Howel Evans, Adam Charles Clayton ir Joseph Mullen Jr, Airijos muzikantai ir grupės „U2″ nariai.
Praėjusiais metais minėdamas 75-ąsias Šumano deklaracijos metines, Europos Parlamentas įsteigė pirmąjį unikalų apdovanojimą už nuopelnus Europai. Juo pagerbiami asmenys, kurie svariai prisidėjo prie Europos integracijos ir Europos vertybių puoselėjimo.
Oficiali Europos ordino įteikimo ceremonija vyks gegužės 18-21 d. Strasbūre vyksiančios EP plenarinės sesijos metu.
