Pradedama Trakų viaduko rekonstrukcija – vairuotojų laukia eismo pakeitimai A16 kelyje

„Via Lietuva“, nuosekliai tęsdama tiltų ir viadukų atnaujinimo programą, informuoja, kad pradedami magistralinio kelio Vilnius–Prienai–Marijampolė (A16) 25,3 km esančio Trakų viaduko rekonstravimo darbai. Nuo kovo 9 d. šiame ruože įvedami eismo ribojimai, kurie galios iki metų pabaigos.
„Sparčiai mažiname avarinės būklės tiltų ir viadukų skaičių. Senųjų Trakų viadukas dešimtmečius buvo naudojamas, kaip viena pagrindinių Vilniaus jungčių su pietų Lietuvos regionais. Juo keliaudavo tiek važiuojantys pailsėti į Trakus, tiek keliaujantys toliau – Prienų ar Marijampolės link. Kitąmet atnaujinta infrastruktūra galės naudotis ne tik automobilių vairuotojai, bet ir pėstieji bei dviratininkai“, – sako susisiekimo ministras Juras Taminskas.
Trakų viaduko rekonstravimas yra dalis platesnės tiltų ir viadukų atnaujinimo programos, kurią įgyvendina „Via Lietuva“, siekdama gerinti šalies kelių infrastruktūros būklę ir eismo saugumą.
„Šio viaduko rekonstravimas – svarbus žingsnis siekiant saugesnės ir patogesnės susisiekimo infrastruktūros regione. Po rekonstravimo transporto srautai vyks sklandžiau, padidės sunkiasvorio transporto pralaidumas po viaduku, kas prisidės prie regiono ekonominės veiklos ir eismo patogumo,“ – pažymi „Via Lietuva“ Strateginių projektų vadovas Vaidrius Andrikonis.
Vykdant projektą, nuo 2026 m. kovo 9 d. iki 2026 m. pabaigos magistralinio kelio A16 ruože ties 25,3 km eismas vyks įprastai, į abi puses po vieną eismo juostą, tačiau bus ribojamas važiavimo greitis iki 50 km/val., o pravažiavimas rajoniniu keliu Nr. 4727 Trakai–Lentvaris–Mūrinė Vokė ties rekonstruojamu viaduku bus reguliuojamas šviesoforais.
Vykdant parengiamuosius darbus, 2026 m. kovo 9 d. nuo 7.00 iki 16.00 val. bus taikomi trumpalaikiai eismo ribojimai – A16 kelyje, atliekant laikino horizontalaus ženklinimo darbus, bus laikinai uždaroma viena eismo juosta.
Vykdant viaduko demontavimo darbus, nuo kovo 16 d. 7.00 val. iki 2026 m. kovo 19 d. 16.00 val. bus visiškai uždarytas pravažiavimas po viaduku, eismą nukreipiant apylanka pagal suderintą schemą.
Vairuotojai prašomi planuoti keliones su laiko atsarga, laikytis laikinųjų kelio ženklų ir eismo reguliavimo nurodymų. „Via Lietuva“ atsiprašo už laikinus nepatogumus ir dėkoja eismo dalyviams už supratingumą.
Rekonstravimo metu bus nugriautas esamas viadukas ir jo vietoje pastatytas naujas, atitinkantis I techninės kategorijos keliams keliamus reikalavimus. Viadukas ir jo prieigos bus įrengti su dviem 3,5 m pločio eismo juostomis – po vieną kiekviena kryptimi. Taip pat bus atnaujintas kelio ruožas nuo 25,2 iki 25,5 km bei atliekami darbai rajoninio kelio Nr. 4727 ruože nuo 0,3 iki 0,4 km. Po viaduku numatyta įrengti 2,5 m pločio pėsčiųjų ir dviračių taką. Po rekonstravimo statinys bus aukštesnis, todėl po juo galės pravažiuoti didesnio gabarito transportas.
Rangos sutartis dėl projekto įgyvendinimo 2025 m. spalio 27 d. pasirašyta su UAB „Viadukas“. Sutarties vertė – apie 2,3 mln. Eur be PVM. Techninį darbo projektą parengė UAB „SRP Projektas“. Darbus planuojama baigti iki 2026 m. pabaigos.
