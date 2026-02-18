Po ilgos pertraukos Lietuvoje išleistas naujas fortepijono pradžiamokslis „Keliame bures!“

Fortepijono vadovėlis „Keliame bures!“
Knygynuose jau pasirodė naujas fortepijono vadovėlis „Keliame bures!“, kurio autoriai – Prancūzijos pedagogės Anne-Françoise Ducrot ir Violeta Tamašauskaitė-Coutaz bei Lietuvos dailininkai Jūratė Bučmytė ir Albertas Krajinskas. Ką tik išleistas šio pradžiamokslio pirmasis tomas yra skirtas vaikams bei suaugusiesiems, norintiems pradėti muzikuoti, ir kviečia į nuoseklų, tačiau žaismingą mokymosi kelią. Prieš kelis metus šis leidinys buvo publikuotas Prancūzijoje ir jį labai gerai įvertino šios šalies pedagogai ir mokiniai.
Naujo fortepijono vadovėlio Lietuvoje labai trūko – dažniausiai praktikoje tebenaudojami XX a. antroje pusėje pasirodę V. Krakauskaitės „Jaunojo pianisto“ 1975 ir 1988 m. leidimai bei A. Nikolajevo vadovėlis, o kitų lietuvių autorių fortepijono pradžiamokslių faktiškai nebeįmanoma įsigyti. Tad „Keliame bures!“ išleidimas turėtų pradžiuginti visus, norinčius pradėti muzikuoti.
Ilgametę pedagoginę bei koncertinę patirtį sukaupusios pianistės, muzikologės Violeta Coutaz ir Anne-Françoise Ducrot savo fortepijono vadovėlį sudarė taip, kad mokiniai galėtų produktyviai atlikti jiems duotas užduotis namuose bei studijuoti savarankiškai. Besimokantieji groti supažindinami su muzikos raštu, ugdomi jų muzikos teksto skaitymo įgūdžiai, jiems palaipsniui atveriamos galimybės patiems įgarsinti įvairių šalių ir epochų muziką, skirtingų pasaulio tautų liaudies dainas (tarp jų – ir lietuvių), siūlomomis pratybomis bei patarimais formuojami pradiniai pianisto įgūdžiai.
Nuotraukoje (iš kairės): Violeta Coutaz ir vadovėlio meninė redaktorė Catherine Walmetz
„Mokydamiesi pradėsite groti ir patys bandysite rašyti trumpus įvairių stilių kūrinius, pasikartojančiais motyvais lavinsite klausą ir palaipsniui vis geriau įvaldysite grojimo fortepijonu techniką, pasirinkdami norimą mokymosi tempą pagal savo amžių, gebėjimus ir norą,“ – sakė viena iš autorių Violeta Coutaz.
Pradžiamokslis pasižymi tuo, kas labai svarbu šiuolaikinėje padagogikoje – jis skatina kūrybiškumą: siūlomos užduotys ne tik padeda įtvirtinti žinias, jos besimokančius tiesiogiai įtraukia į kūrybą, žadina vaizduotę, padeda patirti naujas emocijas, teikia džiaugsmą. Be to, mokiniai supažindinami su muzikos istorija, garsiais kompozitoriais (tarp jų – ir su M. K. Čiurlioniu) bei įvairiais muzikos žanrais – daina, šokiu, choralu, menuetu, kanonu ir pan.
Vadovėlyje „Keliame bures!“ naudojami Lietuvos dailininkų Jūratės Bučmytės ir Alberto Krajinsko nupiešti Kuršių nerijos vaizdai, konkretūs ir abstraktūs motyvai – jūra, burlaiviai, pakrantės, vėtrungės, rūkas. Dailios piešinių linijos ir spalvos pačios skamba lyg paslaptinga muzika: tylesnė, garsesnė, lėtesnė, greitesnė, vienbalsė ar polifoninė. Kituose puslapiuose piešiamos natos, pauzės, penklinės, taktų brūkšniai, o kylančios ir besileidžiančios garsų sekos gali būti suvokiamos ir kaip simbolinė grafika. Tad tai nėra tik gražiai iliustruotas fortepijono pradžiamokslis, „Keliame bures!“ – albumo vertę įgyjanti muzikos ir dailės knyga, kurios išleidimą finansuoja Lietuvos kultūros taryba.
