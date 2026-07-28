Per I pusmetį – 1 375 pranešimai, tarp jų – apie vaikų seksualinio išnaudojimo vaizdus ir kibernetines patyčias internete

Per 2026 metų pirmąjį pusmetį Ryšių reguliavimo tarnyba (RRT) interneto karštąja linija „Švarus internetas“ gavo 1 375 pranešimus apie draudžiamą skleisti ar neigiamą poveikį nepilnamečiams darantį turinį internete. Palyginti su 2025 metų tuo pačiu laikotarpiu (1 457 pranešimai), pranešimų skaičius išlieka panašus. RRT ekspertai nurodo, kad ypač susirūpinimą kelia skaitmeninėje erdvėje augantis vaikų seksualinio išnaudojimo vaizdų ir patyčių mastas.
Vien per šių metų antrąjį ketvirtį RRT gavo 768 pranešimus apie draudžiamą skleisti ar neigiamą poveikį nepilnamečiams darantį turinį internete – 35 proc. mažiau nei tą patį 2025 metų ketvirtį (1 155 pranešimai), tačiau 27 proc. daugiau nei 2026 metų pirmąjį ketvirtį.
„Neslopstantis pranešimų kiekis rodo, kad rizikų skaitmeninėje erdvėje nemažėja, o dirbtinis intelektas tampa įrankiu, galinčiu jas dar labiau sustiprinti. Visgi, nuoseklus institucijų, interneto platformų ir visuomenės bendradarbiavimas bei augantis gyventojų sąmoningumas prisideda prie saugesnės interneto aplinkos“, – teigia RRT pirmininkė Jūratė Šovienė.
RRT ekspertams išnagrinėjus per šių metų pirmąjį pusmetį gautus pranešimus (648 atvejai) buvo nustatyta, kad jie pagrįsti ir dėl jų galima imtis veiksmų šalinant žalingą ar draudžiamą turinį. Tai sudarė atitinkamai 47 proc. visų gautų pranešimų.
Siekdama veiksmingai šalinti žalingą ir draudžiamą turinį internete, RRT glaudžiai bendradarbiauja su Lietuvos ir užsienio institucijomis, tarptautiniais partneriais bei interneto platformomis. Daugiausia (179) pasitvirtinusių pranešimų buvo perduota įvairių šalių interneto paslaugų teikėjams, svetainių savininkams, socialinių tinklų valdytojams. RRT kreipėsi dėl jų valdomose interneto svetainėse ar platformose nustatyto draudžiamo skleisti turinio, nurodant, kad jis būtų kuo skubiau pašalintas.
Per pirmąjį 2026 metų pusmetį gauti 154 pranešimai apie vaikų seksualinio išnaudojimo vaizdus buvo persiųsti kitų šalių interneto karštosioms linijoms, tarptautinės interneto karštųjų linijų asociacijos INHOPE narėms.
„Vaikų seksualinio išnaudojimo vaizdai ir patyčios kibernetinėje erdvėje išlieka vienomis aktualiausiomis skaitmeninės aplinkos problemų. Internete vaikai susiduria ne tik su patyčiomis, bet ir smurtiniu ar savižalą skatinančiu turiniu, seksualinio išnaudojimo vaizdais, bandymais užmegzti netinkamą kontaktą, sukčiavimu, dezinformacija ar manipuliatyviais algoritmais, skatinančiais vis didesnį įsitraukimą į žalingą turinį.
Naujų rizikų kyla dėl vis dažnesnio generatyvinio dirbtinio intelekto priemonių naudojimo. Vaikai jas naudoja ne tik informacijai gauti, bet ir bendravimui ar emocinei paramai, todėl didėja emocinio prisirišimo, priklausomybės rizikos, asmens duomenų naudojimo ir galimo poveikio vaikų psichologinei gerovei. Todėl tėvams svarbu domėtis, kokiomis platformomis vaikas naudojasi, su kuo bendrauja, kokį turinį mato ir kaip jaučiasi praleidę laiką internete“, – sako J. Šovienė.
Per 2026 metų pirmąjį pusmetį RRT gavo 128 su kibernetinėmis patyčiomis susijusius pranešimus, iš jų 68 pasitvirtino.
RRT 56 gautus pranešimus persiuntė Nacionaliniam kibernetinio saugumo centrui, įtarus kibernetinį incidentą ar internetinio sukčiavimo atvejį. Dar 25 pranešimus tirs Lietuvos policija, nes buvo nustatytas draudžiamas turinys, patalpintas Lietuvos tarnybinėse stotyse. 27 pranešimai per 2026 metų pirmąjį pusmetį, įtarus neigiamą poveikį nepilnamečiams darančią informaciją, buvo persiųsti Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybai.
Kiti 207 gauti pranešimai, kuriais buvo pranešta apie draudžiamą turinį, buvo pasikartojantys, t. y., buvo apie tą patį turinį, dėl kurio buvo imtasi aukščiau nurodytų veiksmų.
Kada ir kaip kreiptis į RRT
Į RRT galima kreiptis aptikus pornografinį, vaikų seksualinio išnaudojimo, patyčias, smurtą, rasinę ar tautinę nesantaiką kurstantį turinį internete. Gyventojai raginami pranešti RRT administruojamai interneto karštajai linijai https://www.svarusinternetas.lt ir tais atvejais, kai susiduria su e. sukčiavimo atvejais ar kitais skaitmeninio saugumo incidentais. Visi gauti pranešimai įvertinami specialistų, ir nustačius, kad juose pateikta informacija apie neteisėtą ar žalingą turinį pagrįsta, nedelsiant imamasi veiksmų, kad toks turinys būtų kuo skubiau pašalintas.
Siekdama stiprinti visuomenės skaitmeninį raštingumą, RRT kartu su partneriais įgyvendina įvairias iniciatyvas. Viena jų – projektas „Nė vienas nėra pamirštas“, skirtas padėti gyventojams įgyti ir stiprinti skaitmeninius įgūdžius bei drąsiau naudotis skaitmeninėmis technologijomis ir paslaugomis.
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