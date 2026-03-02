Pavasarinė paukščių įsigijimo karštinė – kaip neparsinešti ligų į savo kiemą?

Naminiai paukščiai. VMVT nuotr.
Atėjus pavasariui, Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba (VMVT) ragina paukščių augintojus atsakingai pirkti naujus paukščius. Laukinių paukščių migracija yra prasidėjusi, todėl kaip tik dabar laikas imtis prevencinių priemonių siekiant apsaugoti ūkius tiek nuo sezoninio aukšto patogeniškumo paukščių gripo viruso, tiek ir nuo Lietuvoje jau užfiksuotos, ištisus metus gręsiančios Niukaslo ligos.
„Prasidedantis paukščių migracijos ir pavasario prekybos sezonas yra didžiausios rizikos metas, kai bandymas sutaupyti gali brangiai kainuoti visam ūkiui. Augintojai privalo suprasti, kad pirkdami paukščius iš neatsakingų prekeivių jie į savo kiemą gali parsivežti ne tik naujus gyvūnus, bet ir žaibiškai plintančią ligą. Griežta biosauga ir paukščių įsigijimas tik iš registruotų, atsakingų pardavėjų yra vienintelis būdas išvengti masiškų nuostolių ūkiui ir visai šaliai galimų eksporto apribojimų, nustačius ligos židinį“,– kalbėjo VMVT Gyvūnų sveikatingumo skyriaus patarėja Kristina Stakytė.
Siekiant išvengti finansinių nuostolių, paukščiai turi būti įsigyjami laikantis šių reikalavimų:
- Saugus pirkimas: perkant paukščius turgavietėse ar iš didžiųjų augintojų rekomenduojama rinktis VMVT patvirtintus ūkius (registre žymimus kodais 74 ir 75; info.vmvt.lt/registrai). Jei paukščius įsigyjate iš smulkių augintojų, įsitikinkite, kad jų ūkyje laikomasi biosaugos reikalavimų, o paukščiai vizualiai sveiki.
- Legalios prekybos vietos: prekiauti naminiais paukščiais galima tik turgavietėse ar kitose vietose, kurių vieta suderinta su savivaldybe.
- Privalomi dokumentai: pirkėjas gali paprašyti pardavėjo pateikti paukščių įsigijimą ir kilmę patvirtinančius dokumentus. Pardavėjas taip pat privalo išduoti pirkimo-pardavimo kvitą, sąskaitą faktūrą arba kitą mokėjimą įrodantį dokumentą.
- Vakcinacija: VMVT rekomenduoja įsigyti paukščius, kurie jau yra vakcinuoti nuo Niukaslo ligos. Jei paukščiai nevakcinuoti, VMVT rekomenduoja paukščių laikytojams kreiptis į privatų veterinarijos gydytoją dėl vakcinavimo bent jau nuo Niukaslo ligos.
Privalomos biosaugos priemonės siekiant išvengti šių ligų:
- Paukščius laikyti uždarytus: laikyti naminius paukščius pastatuose ir jų neišleisti į lauką arba išleisti tik į aptvertas lauko aikšteles ar teritoriją, kad naminiai paukščiai negalėtų turėti tiesioginio kontakto su laukiniais vandens paukščiais;
- Saugoti pašarus ir vandenį: neleisti laukiniams paukščiams prieiti prie lesalo, pakratų, o girdymui nenaudoti vandens iš atvirų tvenkinių;
- Laikytis higienos: naudoti atskirą avalynę ir drabužius dirbant paukštidėse;
- Biosauga: būtina vengti tiesioginio kontakto tarp skirtingų paukščių laikymo vietų, neleisti pašaliniams asmenims lankytis paukščių laikymo patalpose;
- Paukščių atskyrimas: VMVT rekomenduoja naujai įsigytus paukščius kurį laiką laikyti atskirai nuo jau laikomo pulko, stebėti jų sveikatos būklę.
VMVT primena, kad paukščių gripo virusas ir Niukaslo liga sukelia didelius finansinius nuostolius: užsikrėtusiame ūkyje dažniausiai gaišta visi paukščiai, o išlikusi produkcija, kiaušiniai bei lesalai privalo būti sunaikinti.
Pastebėjus paukščių apatiją, suprastėjusį apetitą, kiaušinių dėslumo sumažėjimą ar staigų gaišimą, būtina nedelsiant informuoti VMVT telefonu 1879 arba užpildant anketą.
Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos inform.
