Pasaulinė Brailio rašto diena Senųjų Trakų bibliotekoje – kelionė per pojūčius

Prasminga ir jautri ugdomoji patirtis Senųjų Trakų lopšelio-darželio „Boružiukų“ grupės vaikams
Agnieška Uscilienė, Trakų viešosios bibliotekos Senųjų Trakų padalinio vyr. bibliotekininkė
Senųjų Trakų bibliotekoje kartu su Senųjų Trakų lopšelio-darželio „Boružiukų“ grupės vaikais buvo paminėta Pasaulinė Brailio rašto diena. Tai buvo prasminga ir jautri ugdomoji patirtis, kvietusi mažuosius pažinti pasaulį per pojūčius, suprasti kitoniškumą ir ugdyti empatiją.
Užsiėmimo metu vaikai susipažino su Brailio raštu – sužinojo, kuo jis ypatingas, kam skirtas ir kaip juo skaito neregiai. Diskutuodami ir praktiškai bandydami, jaunieji bibliotekos lankytojai aiškinosi, kokius pojūčius pasitelkiame kasdien, koks svarbus yra lytėjimas ir kiek kantrybės bei pastangų reikia norint išmokti skaityti pirštais. Tai buvo puiki proga suprasti, kad ne visi žmonės pasaulį patiria vienodai, tačiau kiekvienas gali rasti savąjį būdą mokytis ir pažinti.
Praktinės dalies metu vaikai iš plastilino lipdė savo vardo pirmąją raidę Brailio raštu. Ši užduotis ne tik skatino lavinti jaunųjų dalyvių smulkiąją motoriką, bet ir leido jiems patiems pajusti, kaip raidės „skaitomos“ pirštais. Kūrybinis procesas virto atradimų džiaugsmu ir paskatino didesnį susidomėjimą Brailio raštu. Kalbėdami apie pojūčius, vaikai suprato, kad dauguma iš mūsų esame apdovanoti regėjimu, klausa ir lytėjimu. Šią mintį pratęsė dar viena kūrybinė veikla – iš molio vaikai minkė angeliukus, kurie simbolizuoja apsaugą ir palaimą. Tai buvo ramus, susikaupimo reikalaujantis užsiėmimas, leidęs mažiesiems išreikšti jausmus per kūrybą.
Dieną vainikavo atsipalaidavimo akimirka – darželinukai užsimerkę klausėsi pasakos „Ar pažįsti Petsoną ir Findusą“, kurios autorius – švedų rašytojas Sven Nordqvist. Klausymas užmerktomis akimis dar labiau sustiprino klausos pojūtį ir leido vaikams pasinerti į pasakos pasaulį pasitelkiant vaizduotę.
Pasaulinės Brailio rašto dienos minėjimas „Boružiukų“ grupėje tapo ne tik pažintine, bet ir vertybine patirtimi. Tokios veiklos ugdo vaikų jautrumą, toleranciją, moko pastebėti ir vertinti kiekvieno žmogaus galimybes bei stiprybes. Tai dar vienas žingsnis auginant empatiškas, atviras ir supratingas asmenybes.