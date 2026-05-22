Partizanų pagerbimo, kariuomenės ir visuomenės vienybės diena Rykantuose

Šauliai su jaunaisiais šauliais. Organizatorių nuotr.

Ieva Skaistytė, Rykantų universalaus daugiafunkcio centro direktorė

Gegužės 17 d. Rykantų universaliame daugiafunkciame centre vyko Partizanų pagerbimo, kariuomenės ir visuomenės vienybės dienos renginys, subūręs bendruomenę, šeimas bei patriotiškai nusiteikusius lankytojus.

Renginio metu dalyviai susipažino su Lietuvos šaulių sąjungos veikla, ekipuote ir ginklų ekspozicija, leidosi į žygį kartu su Rykantų pašto žygių vedliu Artūru Norvaišu, o dieną užbaigė jaukiame bendruomenės piknike.

Nuoširdžiai dėkojame Lietuvos šaulių sąjungos Trakų 1006-ajai šaulių kuopai, kuopos vadui Mariui Dzencevičiui bei jauniesiems šauliams už aktyvų dalyvavimą, prasmingų veiklų pristatymą, bendrystę ir pilietiškumo puoselėjimą. Jų įsitraukimas ir atsidavimas padėjo sukurti ypatingą renginio atmosferą bei priminė, kokia svarbi yra vienybė, atsakomybė ir meilė Lietuvai.

Ši diena tapo prasminga proga pagerbti Lietuvos partizanų atminimą, stiprinti pilietiškumą ir bendrystę tarp kariuomenės bei visuomenės. Organizatoriai dėkoja visiems dalyviams, partneriams ir savanoriams už aktyvų įsitraukimą bei bendrą vienybės jausmą.

Dėkojame visiems dalyviams, partneriams ir savanoriams, prisidėjusiems prie šios prasmingos dienos. Ypatingą padėką skiriame renginio rėmėjai – Trakų rajono savivaldybei – už palaikymą ir indėlį stiprinant bendruomeniškas iniciatyvas bei pilietiškumo puoselėjimą.

