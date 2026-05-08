Pačią sniegingiausią 2026-ųjų pavasario dieną – lietuvio iš Trakų pasiekti net du pasaulio rekordai (video)

Nora Strautnikaitė, renginio organizatorė
Balandžio 26-ąją, ekstremaliomis oro sąlygomis, kai Lietuvą talžė pūga ir škvalinis vėjas, Trakų rajone „Angelų kalvoje” užfiksuoti išskirtiniai pasiekimai – motociklininkas Rytis Rafaelis Mežonis peržengė ekstremalaus važiavimo ribas, gyvo pasirodymo metu pagerino esamą pasaulio rekordą ir pasiekė dar vieną, iki šiol niekur nefiksuotą rezultatą.
Demonstruodamas didžiulę fizinę ir psichologinę ištvermę, motogym.lt treneris Rytis R. Mežonis pirmuoju bandymu pagerino jau egzistavusį rekordą – ilgiausios ir tolimiausios kelionės motociklu liepsnose. Degdamas motociklininkas nuvažiavo 662 metrus per 1 minutę ir 15 sekundžių, taip ženkliai pranokdamas ankstesnį rezultatą, priklausiusį prancūzui, kuris buvo įveikęs 442 metrus.
Šis pasiekimas buvo atliktas trasoje, kurioje buvo greičio mažinimo kalnelis. Fizinių kliūčių įveikimas išryškino išskirtinius techninius gebėjimus, reikalingus šiam važiavimui.
Antrasis Ryčio pasiekimas yra pirmasis toks istorijoje. Apimtas liepsnų, jis sėkmingai nuvažiavo 562 metrus, stovėdamas ant važiuojančio motociklo sėdynės ir viso važiavimo metu išlaikydamas nepriekaištingą pusiausvyrą neliesdamas vairo.
Toks pasiekimas iki šiol nebuvo fiksuotas, todėl nustato naują absoliučių pasaulio rekordų standartą motociklų srityje.
Abu pasiekimai buvo oficialiai užfiksuoti ir patvirtinti nacionalinės išskirtinių pasiekimų registravimo tarnybos bei pateikti formaliam įtraukimui į World Records.
R. Mežonis yra patyręs taktinio motociklo vairavimo treneris. Būdamas Europos kelių saugumo chartijos nariu, jis sukūrė renginį „Kas dega?”, siekdamas perduoti stiprią žinutę apie saugumą kelyje.
„Šio pasirodymo ekstremalumas yra sąmoningas,” sako R. R. Mežonis. „Norime atkreipti dėmesį į atsakingą greitį kelyje. Žinutė paprasta: ‘Kur taip skubi? Ar kažkas dega?’ Norėjau parodyti, kaip iš tikrųjų atrodo, kai viskas dega, primenant visiems, kad kontrolė ir saugumas visada turi būti pirmoje vietoje.”
