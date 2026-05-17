LRT sporto žurnalistas apie „Ryto“ finalą: „Tai įspūdingiausias įvykis mano karjeroje“

Praėjusią savaitę Vilniaus „Ryto“ krepšininkai Lietuvai padovanojo istorinį vakarą – po dramatiško finalo Badalonoje iškovojo FIBA čempionų lygos taurę. Tai pirmasis Lietuvos klubo tarptautinis trofėjus po 17 metų pertraukos, skelbiama LRT pranešime žiniasklaidai.
Istorinę „Ryto“ kelionę FIBA čempionų lygoje šį sezoną transliavo LRT. Iš viso LRT žiūrovams parodė 16 Vilniaus klubo rungtynių, o bent vienas jų įsijungė 868,2 tūkst. žiūrovų. Didžiausio dėmesio sulaukė finalinės rungtynės – remiantis „Fifty5Blue“ duomenimis, jas bent trumpam įsijungė 388 tūkst. žiūrovų.
LRT sporto transliacijų vadovas Ramūnas Grumbinas sako, kad „Ryto“ triumfas tapo ne tik sporto, bet ir televizijos įvykiu.
„Šis finalas dar kartą parodė, kokią galią turi sportas, kai jis tampa prieinamas visiems. Finalo rungtynės buvo unikalios, dramatiškos, nepakartojamos ir visiems mums padovanojo nepamirštamų emocijų. Labai džiaugiamės, kad šį sezoną „Ryto“ kovas FIBA čempionų lygoje galėjome parodyti LRT eteryje ir kad žiūrovai šią kelionę lydėjo nuo pirmųjų rungtynių iki istorinio finalo. Tokios pergalės priklauso ne tik komandai, ne tik krepšinio bendruomenei – jos priklauso visai Lietuvai, visiems, kurie tą vakarą buvo kartu“, – teigia R. Grumbinas.
Finale Badalonoje dirbęs LRT sporto žurnalistas Benas Klimaitis pasakoja, kad „Ryto“ sirgalių palaikymas arenoje paliko neišdildomą įspūdį. Jo teigimu, Badalonoje buvo daugiau nei 2 tūkst. Vilniaus klubo sirgalių, jau pusfinalyje jų susirinko per 1,5 tūkst.
„Labai sunku suskaičiuoti tokią didelę masę, bet, mano žiniomis, Badalonoje buvo kiek daugiau nei 2 tūkst. „Ryto“ sirgalių. Sugrįžus į Lietuvą ir pasižiūrėjus transliaciją, vaizdai buvo tiesiog nuostabūs“, – pasakoja B. Klimaitis.
Pasak žurnalisto, lemiamomis rungtynių akimirkomis „Ryto“ sirgaliai perėmė arenos atmosferą į savo rankas. Žurnalistų ložė buvo arčiau AEK sirgalių, todėl jų palaikymas arenoje girdėjosi stipriau. Tačiau per televizijos transliaciją ypač ryškiai matėsi, kaip pasikeitė emocijų pusiausvyra „Rytui“ išplėšus pratęsimą.
„Transliacijoje matosi, kaip „Rytui“ išplėšus pratęsimą AEK sirgaliai, garsėjantys aršiu palaikymu, sėdi susigriebę už galvų ir nieko nebeskanduoja. Tuo metu areną į savo kontrolę perėmė „Ryto“ sirgaliai. Tai buvo kažkas neįtikėtino. Nieko panašaus gyvenime nebuvau matęs“, – sako B. Klimaitis.
Jis pabrėžia, kad ši „Ryto“ pergalė buvo ypatinga ne tik dėl sportinio rezultato, bet ir dėl ilgo sirgalių laukimo.
„Ryto“ sirgalių vienybė užsienyje – nuostabi. Badalona tiesiog raudonavo po „Ryto“ triumfo. Rungtynės buvo istorinės – po 17 metų pertraukos. Istorinis ir kelias, kiek „Ryto“ sirgaliams reikėjo iškęsti“, – teigia LRT žurnalistas.
B. Klimaitis taip pat sako, kad ši komandiruotė jam tapo vienu ryškiausių profesinių įvykių. Pasak jo, Badalonoje ir Vilniuje sutikti „Ryto“ sirgaliai ne kartą dėkojo LRT už galimybę stebėti klubo rungtynes nemokamai per televiziją.
„Kai vaikštai Badalonoje ar Vilniuje, „Ryto“ sirgaliai jau atpažįsta ir dėkoja LRT, kad transliuoja rungtynes, nes iki šiol jas buvo galima matyti tik mokamoje platformoje. Kol kas tai įspūdingiausias įvykis mano karjeroje. Galvojau, bus sunku pranokti Prahą, kur „Rytas“ žaidė ketvirtfinalio rungtynes, bet Badalona pralenkė viską“, – sako B. Klimaitis.
LRT šį sezoną nuosekliai sekė Vilniaus „Ryto“ pasirodymą FIBA čempionų lygoje – nuo reguliariojo sezono kovų iki istorinio finalo.
