Lietuvos kariuomenė skelbia „Raudoną” pavojaus signalą Vilniaus apskrityje

Lietuvos kariuomenė praneša, kad netoli Lietuvos sienos galimai pastebėtas dronas, aktyvuota NATO oro policijos misija. Pranešta, kad virš Vilniaus oro uosto laikinai uždaryta oro erdvė. Kariuomenė paskelbė signalą „Raudona“ Vilniaus apskrityje, gyventojai turėtų eiti į priedangas.
„Informuojame, kad gyventojų perspėjimo išsiuntimo priežastis – stebima radaro atžyma, turinti bepiločiams orlaiviams būdingų požymių. Aktyvumas netoli Lietuvos sienos. Aktyvuota NATO oro policijos misija“, – teigiama Lietuvos kariuomenės pranešime.
Skelbta kad perspėti Ignalinos, Utenos, Švenčionių ir Zarasų rajonų gyventojai. Ten paskelbtas geltonos kategorijos oro pavojaus įspėjimas. Vėliau paskelbtas atnaujinimas. Oro atakos įspėjimas išsiųstas ir Vilniaus apskrities gyventojams.
Lietuvos kariuomenės pranešimas
