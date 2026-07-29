Lietuvoje vyksta Frontex organizuojami jėgos panaudojimo mokymai

Liepos 13–31 dienomis Lietuvoje vyksta trys Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūros (Frontex) organizuojamų jėgos panaudojimo (angl. Use of Force) mokymų ciklai, skirti Europos nuolatinio korpuso (Standing Corps) pareigūnams.
Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos prie šių tarptautinių mokymų organizavimo prisideda jau ne vienerius metus. Kaip ir pernai, šiemet mokymams naudojama Pasieniečių mokyklos Medininkuose bei Vilniaus pasienio rinktinės šaudyklos Mickūnuose infrastruktūra, kur vyksta teoriniai ir praktiniai užsiėmimai.
Prie mokymų organizavimo ir įgyvendinimo aktyviai prisideda ir VSAT pareigūnai. Kartu su tarptautine instruktorių komanda jie veda teorinius bei praktinius užsiėmimus, dalijasi profesine patirtimi su kolegomis iš kitų Europos valstybių ir prisideda prie vienodų Europos sienų ir pakrančių apsaugos pareigūnų rengimo standartų taikymo.
Mokymuose dalyvauja pareigūnai iš įvairių Europos Sąjungos valstybių. Jų tikslas – tobulinti profesines kompetencijas, būtinas teisėtam, saugiam ir proporcingam jėgos panaudojimui vykdant Europos Sąjungos išorės sienų apsaugos užduotis.
Vadovaujantis bendrais Europos sienų ir pakrančių apsaugos standartais, mokymų metu daug dėmesio skiriama praktiniams įgūdžiams ir scenarijais grįstam mokymui. Pareigūnai tobulina šaudymo, fizinės kontrolės technikų, taktinės medicinos bei specialiųjų priemonių naudojimo įgūdžius.
VSAT ir Frontex bendradarbiavimas mokymų srityje prisideda prie vienodų profesinių standartų taikymo visoje Europos sienų ir pakrančių apsaugos bendruomenėje, stiprina tarptautinį bendradarbiavimą ir padeda užtikrinti aukštą pareigūnų pasirengimo lygį vykdant tarnybines užduotis.
VSAT inform.
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