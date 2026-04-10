„Lietuviškame bare“ – Tarptautinę poezijos dieną skambėję eilėraščiai

Rūta Neniškienė, „Lietuviško baro“ redaktorė
Šį kartą „Lietuviškame bare“ – kovo 21-ąją surinkusiųjų į Tarptautinės poezijos dienos renginį Trakų bibliotekoje eilėraščiai. Apsilankiusiųjų eiles papildė muzika – susibūrė nedidelis, bet jaukus dalyvių ratelis.
Miglė Bitkevičiūtė pristatė naująją poezijos knygą „Šviesos gijos“ („Vitae Litera“, 2025 m.), Vanda Martinš duš Reiš pasidalino Vytauto Mačernio vertimais į baltarusių kalbą ir eilėraščiu apie Mačernį, Algirdas Almantas atgabeno naujų eilių, Zita Aniulienė prisiminė Onuškį – 2024-ųjų Mažąją Lietuvos kultūros sostinę, Teresė Zolotuchinienė paskaitė eilių apie Velykas ir sudainavo dzūkišką dainą, Rūta Neniškienė pasidalino vertimais iš anglų kalbos ir savo eilėmis, įžanginį žodį literatų palaikymui tarė redaktorius Juozas Vercinkevičius. Savo kūrybos dainomis renginį papildė Matas Pavilionis. Visų įdėmiai klausiusi dailininkė Aleksandra Korytčenko savo rašytinę kūrybą žadėjo pristatyti kitame susitikime. Ji mums dovanoja specialiai šiai publikacijai nutapytą autorinį darbą „Diena-Naktis“. Kviečiame susipažinti su autorių kūryba ir linkime prasmingo Atvelykio.
***
Miglė Bitkevičiūtė
Apsnigo žemę vėl trumpam,
Sustingus laukiu vėjo…
Tai jis mane tolyn nuneš,
Kur saulė pilna mėlio.
*
Tik ten, gyvybės sūkury,
Pajusiu meilės galią,
Dainuojanti laisva širdy,
Skrajosiu su drugeliais.
*
Sužeist manęs nebegalės,
Net aršios vėtros, sniegas.
Tik medžiai obuoliais kvepės,
Žiedai pripildys gėriu.
*
Apsnigo žemę vėl trumpam,
Sustingus laukiu vėjo…
Tai jis mane tolyn nuneš,
Palikdamas danguj šešėlį.
…
Nuostabūs obelų žiedai…
Taip širdį maloniai vilioja,
Seniai šio grožio nematei,
Bitelės dūzgia, medų vis nešioja.
*
Nuostabūs obelų žiedai…
Baltumas žiedlapiais alsuoja,
Taip kvepia laimė atspindžiais,
Slapčiausią norą sugalvoja.
*
Nuostabūs obelų žiedai…
Pripildo sielą nektaru palaimos,
Kai lauki tyliai vakarais,
Žydėjimo savy, nerūpestingos meilės.
Vanda Martinš duš Reiš
Вітаўтасу Мачэрнісу
Сядзіба… Лета… Ля вакна – Паэт,
І водар ночы прагна цягнуць грудзі.
Над галавой – ў бязмежнай маўкліні Сусвет.
Кругом – нябачныя палі каханай Жмудзі.
Бог не паспеў яшчэ Зямлю стварыць.
Ліюцца зорак бляск і шэптаў пералівы…
Як цяжка голасам Быцця загаварыць!
Стаіць Паэт журботны і маўклівы.
А час, як конь, узвіўся на дыбкі
І знікла недзе, расцяклося цела…
Жыццё і смерць душы, заціснутай ў лубкі, –
Кароткі бляск у міргу абмярцвелым.
Vytautui Mačerniui
Vertimas iš baltarusių kalbos
Sodyba… Vasara… Ir jis prie lango stos.
Nakties dvelkimą godžiai trauks krūtinė.
Tik Visata be galo tyli virš galvos,
Aplink – nematomus laukus išskleidus Žemaitija.
Nespėjo Dievas Žemės dar sukurt
Ir liejasi žvaigždžių blizgėjimas ir trelės.
Buities balsu kalbėti taip sunku…
Poetas stovi skausmą nutylėjęs.
O laikas nekantrus pakilo kaip arklys,
Ir dingo pamažu, ištirpo kūnas…
Įstrigo siela – saulė ar mirtis –
Akimirkai užšalus blyksnis trumpas.
Algirdas Almantas
Gražus eilėraštis
Parašyki man gražų eilėraštį,
Ilgai lauktą –
Kas vakarą rytą,
Išsvajotąjį meilės eilėraštį
Man vienai
Ir tik man parašytą.
Iškalbingųjų žodžių melodiją
Ne tik lūpos – širdis ją dainuotų
Sielos džiaugsmo
Ir meilės harmoniją
Šimtus kartų
Kartotų kartotų…
Norų ir darbų dermė
Aš jau jį girdėjau,
Aš jau jį mačiau.
Ko draikais lyg vėjas,
Gal prieik arčiau.
Ir aš taip norėjau,
Gal dar ir daugiau,
Bet… norų netesėjau,
Juos veltui iššvaisčiau.
O kaip aš galėjau…
Savy netilpau,
Tiek visko turėjau –
Nūn basas likau.
Kur raktą saugyklos padėjo?
Iš patirties šį kartą žinau:
Nuo seno jau šitaip derėjo,
Kai norai prie darbo arčiau.
Zita Aniulienė
Dainuoju Lietuvą
Dainuoju Lietuvą…
Daina vilnija papieviais, kloniais ir miškais,
Tarytum audžia šilko giją
Motulė tyliai vakarais.
Ji plaikstos vėjyje, ilgėja
Lengvai plevena virš galvos
Žiedais pražysta pinavijų,
Lelijos žiedu prie tvoros.
Šakojas ąžuolais, pakvimpa liepom,
Beržais linguoja ant kalvos
Ir aidu atgalios sugrįžta vardas –
Brangiausios žemės Lietuvos.
Galima visai nedaug norėti
Geltonai, mėlynai pražydo pievos.
Nurimo po žalia skraiste laukai,
Svaiginančiai kvepėjo rūtos, ievos,
Aguonos kėlė galvas išdidžiai.
Daugybė žvilgsnių mėlynų lydėjo
Važiuojančius ar einančius keliu,
Širdis į dangų kilo ir spurdėjo
Nuo grožio ir vilionių nebylių.
Sustok, pažvelki į rasotą žolę,
Žvilgsnius sutiki žydinčių gėlių
Tegu tave kasdien vilioja toliai
Tik neužmiršk sugrįžti šiuo keliu.
Sugrįžti, vėl šalikelėj sustoti,
Įkvėpt gimtinės oro įstabaus,
Nurimt, prisėst ir nieko negalvoti,
Klausytis vėjo, saulės ir dangaus.
Išgirsti, kaip gėlelės ims šnabždėtis,
nustebintos ramiu žvilgsniu žmogaus,
kad galima visai nedaug norėti
Tik lopinėlio Žemės ir Dangaus.
Sustok, pažvelki į rasotą žolę,
Žvilgsnius sutiki žydinčių gėlių
Tegu tave kasdien vilioja toliai
Tik neužmiršk sugrįžti šiuo keliu.
Teresė Balkutė-Zolotuchinienė
Pasaulio ramstis
Žmogus – pasaulio ramstis
Tad kurkime žmoniją.
Išnyks kaip senas šlamštas,
Kurs pranešimo bijo.
Ne karo reik bijoti,
Karų jau šitiek buvo.
Gyvenkim. Nesustokim.
Protingai kurkim būvį.
Kas turtai be žmogaus,
Ir kam jie reikalingi?..
Sukurk pirmiausia žmogų:
Juk esame protingi.
Kas vyras be moters,
Ir moteris be vyro?..
Tai tik silpna puselė,
Kuri kaip mat sudyla.
Tad kurkime žmoniją
Drauge su duota meile.
Lai mūs dvasia atgyja,
Kurdama žmogų naują.
Prisikėlimas
Sklando džiaugsmas begalinis,
Laimė veržias iš krūtinės:
Jėzus Kristus prisikėlė –
Visą gyvastį prikėlė.
Kelia žemę, kelia šilą
Liauną gluosnį ir karklyną,
Kelia visą augmeniją
Visa visata atgijo.
Čiulba ulba vyturėlis,
Ankstų rytą prisikėlęs.
Kviečia kelti ir artoją,
Jau pavasaris atjoja.
Meiliai krykštauja antelė,
Vėl vaikučių būrį peri,
Žaidžia, džiaugiasi vaikai,
Šypsos Dievas iš aukštai.
Margučius visi ridena –
Taip jau įprasta nuo seno.
Per Velykas žmonės džiaugias
Šios šventos dienos sulaukę.
Matas Pavilionis
Nors man tik šešiolika
Nors man tik šešiolika,
Kiek daug veidų aš mačiau,
Kad svarbiausių žmonių užmiršau –
Pirmos meilės, senelių, tėvų.
Nors man tik šešiolika,
Vaikystės namų nebeturiu.
Tik apleistas daugiabutis,
Tik daugiabučio griuvėsiai.
Nors man tik šešiolika,
Kiek daug krintančių
žvaigždučių mačiau,
Bet tikriausiai mano draugai
jas pamatė pirmesni,
Nes jų nėra šalia.
Nors man tik šešiolika,
Dar du mėnesiai iki septyniolikos,
Jau pražilusi barzda,
O visi draugai – senoliai.
Nors man tik šešiolika,
Jaučiuosi kaip trisdešimt šešerių.
Jau praplikusi galva
Ir šviesos nebematyt.
Rūta Neniškienė
Amy Lowell (1874–1925)
Vertimas iš anglų kalbos
Sode
Trykšdamas iš akmens vyrų lūpų
Ir išsiliejantis po dangaus žydryne
Tvenkiniuos kraštais granito,
Kur vilkdagių kojelės braido,
Šlama jas glostant vėjui,
Vanduo pripildo sodą judesio
Vidury nupjautų vejų tylumo.
Drėgme alsuoja paparčiai olose akmens,
Sruvenant ir taškantis fontanams
Marmuriniams, pageltusiems nuo pertekliaus vandens.
Teškendamas žemyn nuo laiptų samanom tamsių
Vanduo, jis krenta
Aplinkui viskas gaudžia
Nuo gurgėjimo ir bėgimo
Nuo šuoliavimo, gilaus ir šalto murmesio.
O aš troškau nakties ir tavęs
Norėjau išvysti tave tvenkiny
Baltą ir švytinčią, vandeny sidabro gijom
Nakties aukštam skliaute
Alyvų kvapui apsunkus nuo ramybės.
Naktis, vanduo ir tu, savajam
Baltume, mauduolė!
Mirę skolininkai
pavargusios miestelio bibliotekininkės eilėraštis
Štai čia – moksleivių kortelės
matai – 5–12 klasės
į biblioteką neprisiviliosi
visi dabar su mobiliaisiais
nebent ateis privalomos literatūros.
Toliau – jaunimas
išsivažinėję studentai
sugrįžta per savaitgalius ir atostogas.
Na ir kas per jaunimas šiais laikais?
Vienas skaito privalomą literatūrą,
ko nespėjo 12-oje klasėje.
Už jų rikiuojasi kultūros
ir medicinos darbuotojai
(kodėl viename skyriuje,
ar neatskiriame kūno ir sielos operacijų?)
inteligentai-saviveiklininkai.
Išduoda sau knygas arba ateina
liežuviu pamalti.
Arčiau – svečiai
jie tik vasaromis atvažiuoja
pagulėti prie ežero
pavartyti meilės romanų
kai kurie išvažiuoja:
štai viena ukrainietė
nuviliojo mokytojos vyrą norvegą,
gyvena dabar abu Kaune.
Pagaliau – skolininkai
ieškok nepametęs
knygų, laikraščių ir gyvenimų
reikia skambinti, pavartyti, pačirškinti.
Už jų – mirę skolininkai
net po baigties skolingi
giminaičiams – už laidotuves
tėvams – už auginimą
mokytojams – už auklėjimą
darbdaviams – už nenudirbtus darbus
vaikams – už nebaigtus statyti namus
kaimynams – už peraugusias gyvatvores
tokie velniškai visiems skolingi
nespėję laiku numirti…
Nepasislėpsite po chrizantemų smarve
nesulįsite į urnas
jūsų neprislėgs
sunkūs granitiniai antkapiai
dar ant lentynos kažkada
gal 2016 metais
užslėpėt knygą
kurios negalime surasti
nurašyti, atpirkti
esame bejėgės
nes kas ten įrašyta
jau per amžius
bus arba nebus (į)skaityta.
Aleksandra Korytčenko
