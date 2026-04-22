Kad nebūtų problemų: bepiločių orlaivių naudojimo taisyklės

Primename, kad prieš naudojant bepilotį orlaivį (droną) privalote įsitikinti ar vieta, kurioje esate, nepatenka į draudžiamą teritoriją ir reikalingas išankstinis tos teritorijos juridinio asmens sutikimas.
Pasitikrinti galite čia: https://utm.ans.lt/avm/#p=7.59/55.159/23.825
Jei Jūsų dronas turi kamerą, naudotojas privalo įgyti pažymėjimą Transporto kompetencijų agentūroje: https://tka.lt/katalogas/bendra-informacija-2
Neatsakingas dronų naudojimas gali sukelti neigiamas pasekmes (pvz. oro uostų veiklos sutrikdymas).
Primename, kad dronų gamintojai neprisiima atsakomybės dėl automatinių perspėjimų ir neteisėto naudojimo ir visa atsakomybė su pasekmėmis tenka drono valdytojui. Atsakomybė už dronų naudojimo tvarkos taisyklių pažeidimus numatyta LR Administracinių nusižengimo kodekso 393 str.: https://www.infolex.lt/ta/336765:str393
Daugiau informacijos apie dronų naudojimo reikalavimus: https://ltsa.lrv.lt/…/oro…/bepilociai-orlaiviai/
Viešojo saugumo tarnybos inform.
