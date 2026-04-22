Komentarai, Naujienos, Seniūnijos, Technologijos, Teisė, Trakai

Kad nebūtų problemų: bepiločių orlaivių naudojimo taisyklės

2026-04-222026-04-22
0
 
Dronas. VST nuotr.

Primename, kad prieš naudojant bepilotį orlaivį (droną) privalote įsitikinti ar vieta, kurioje esate, nepatenka į draudžiamą teritoriją ir reikalingas išankstinis tos teritorijos juridinio asmens sutikimas.

Pasitikrinti galite čia:  https://utm.ans.lt/avm/#p=7.59/55.159/23.825

Jei Jūsų dronas turi kamerą, naudotojas privalo įgyti pažymėjimą Transporto kompetencijų agentūroje: https://tka.lt/katalogas/bendra-informacija-2
Neatsakingas dronų naudojimas gali sukelti neigiamas pasekmes (pvz. oro uostų veiklos sutrikdymas).

Primename, kad dronų gamintojai neprisiima atsakomybės dėl automatinių perspėjimų ir neteisėto naudojimo ir visa atsakomybė su pasekmėmis tenka drono valdytojui. Atsakomybė už dronų naudojimo tvarkos taisyklių pažeidimus numatyta LR Administracinių nusižengimo kodekso 393 str.: https://www.infolex.lt/ta/336765:str393

Daugiau informacijos apie dronų naudojimo reikalavimus: https://ltsa.lrv.lt/…/oro…/bepilociai-orlaiviai/

Viešojo saugumo tarnybos inform.

Žymos: , , ,

Palikite komentarą

Jūsų elektroninio pašto adresas nebus rodomas.

Naujienos iš interneto

Rekomenduojami video

Taip pat skaitykite

Savivaldybė

Tai jau oficialu – 2030-ieji Seimo nutarimu paskelbti Vytauto Didžiojo metais

Gynybos investicijos juda į Lietuvą: ar regionai spės pasiruošti?

Totoriškių ežero vakarinės pakrantės pritaikymas lankyti

Savivaldybės siūlo kurti daugiafunkcę požeminę infrastruktūrą gyventojų saugumui ir kasdieniams poreikiams

Renginiai

Pavasarinė mugė Aukštadvaryje

Motociklininkų bendruomenė Trakuose sezoną pasitiko atsakingai: dėmesys saugumui, įgūdžiams ir vienybei

Tapybinės refleksijos: Tarptautinė paroda „Kartu“ apie Žalgirio mūšį

„Muzika neegzistuojančiam baletui“ – tarp garso, judesio ir vaizduotės

Kultūra

Tai jau oficialu – 2030-ieji Seimo nutarimu paskelbti Vytauto Didžiojo metais

Pavasarinė mugė Aukštadvaryje

Tapybinės refleksijos: Tarptautinė paroda „Kartu“ apie Žalgirio mūšį

Poetų trio: Miglė, Nijolė, Vytautas

Sveikata

Psichologas G. Katulis apie patyčias mokyklose: „Patyčių fenomenas yra gilesnis nei vien šeimos pavyzdys“

Seimas spręs dėl lengvatinio PVM tarifo moterų higienos priemonėms

Asociacijos ir organizacijos, labiausiai padedančios vaikams Lietuvoje

Treneris pataria: kokia fizine veikla užsiimti, jei „nemėgstate sportuoti“?