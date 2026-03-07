„Jei reikia įkalbinėti gydytoją – vadinasi, operacijos nereikia“: plastikos chirurgas Darius Radzevičius apie ribas, atsakomybę ir natūralumą

Ar kiekviena estetinė problema turi būti sprendžiama operacinėje? Kada injekcijos tampa perteklinės, o chirurgija – pagrįstas sprendimas? Ir kodėl profesionalus plastikos chirurgas kartais dažniau pasako „ne“ nei „taip“?
Apie tai pokalbių cikle „Paklauskime gydytojo“, kurį inicijuoja klinika „Sugihara“, su televizijos laidų vedėja, nuomonės formuotoja Indre Kavaliauskaite atvirai kalbėjo plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos gydytojas dr. Darius Radzevičius.
Impulsyvūs sprendimai – dažniausia klaida
Gydytojo teigimu, viena dažniausių klaidų, kurią daro pacientai – impulsyvus sprendimas operuotis. „Jeigu noras atsirado šiandien, labai tikėtina, kad po mėnesio jo nebebus. Tačiau jei problema išlieka metų metus ir kasdien primena apie save – tuomet verta ateiti pasikonsultuoti“, – sako jis. Net ir tais atvejais, kai techniškai operaciją būtų galima atlikti greitai, chirurgas dažnai rekomenduoja neskubėti – laikas padeda išsigryninti tikrąją motyvaciją ir lūkesčius.
Šiandien estetinė medicina siūlo daugybę nechirurginių sprendimų – nuo užpildų ir botulino injekcijų iki įvairių odą stangrinančių procedūrų. Tačiau, pasak gydytojo, riba tarp subtilaus atjauninimo ir pertekliaus yra labai aiški. Jei norint pasiekti efektą tenka keisti natūralią veido anatomiją, tai ženklas sustoti. „Svarbiausia – natūralus rezultatas, o ne maksimalus procedūrų kiekis“, – pabrėžia dr. D. Radzevičius.
Natūralumas ir prevencija – svarbiausia
Kalbėdamas apie senėjimo prevenciją, gydytojas akcentuoja, kad ji prasideda ne nuo adatų ar skalpelio. Didžiausią įtaką išvaizdai turi kasdieniai įpročiai: nuolatinė apsauga nuo saulės, stabilus kūno svoris, nerūkymas, kokybiškas miegas ir reguliari odos priežiūra. Nors pirmieji senėjimo požymiai dažniausiai išryškėja 30–40 metų amžiuje, didelę reikšmę turi genetika ir gyvenimo būdas.
Pasak specialisto, nors plastikos chirurgija yra paslauga, ji pirmiausia išlieka medicina. „Pagrindinis chirurgijos principas – nepakenkti. Jei matau, kad procedūra nereikalinga, arba jos rezultatas gali būti nenatūralus, atsakymas bus „ne“, net jei pacientas labai nori“, – teigia jis.
Gydytojo pacientų dėmesio centre – veidas ir kaklas
D. Radzevičius dažniausiai atlieka veido ir kaklo atjauninimo operacijas: vokų plastiką, veido patempimą, kaklo korekciją, taip pat pacientus domina krūtų chirurgija ir nosies operacijos. Pastaraisiais metais gydytojo praktikoje populiarėja ir minimaliai invazinės radijo dažnio procedūros. Taip pat pastebima auganti vyrų pacientų dalis – dažniausios jų pasirenkamos procedūros yra atlėpusių ausų korekcija, nosies ir vokų operacijos bei ginekomastijos korekcija. Vokų plastika neretai atliekama ne tik dėl estetikos, bet ir dėl funkcinių priežasčių – nusileidę vokai gali riboti regėjimo lauką.
Individualus sprendimas svarbesnis nei tendencijos
Socialiniuose tinkluose dažnai aptarinėjamos žinomų žmonių išvaizdos transformacijos, tačiau, pasak specialisto, universalaus sprendimo nėra. „Svarbiausia ne metodika ar tendencija, o gydytojo kompetencija ir gebėjimas pritaikyti sprendimą konkrečiam žmogui“, – sako jis. D. Radzevičius priduria, kad be kompetencijos itin svarbu chirurgu pasitikėti ir jausti lengvumą bendraujant – konsultacijų metu teks daug kalbėtis, nebijoti klausti ir kartu ieškoti geriausių sprendimų.
